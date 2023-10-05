Власти готовы вернуть деньги клиентам Фридом Финанс: что может этому помешать

Фридом Финанс Украина находится под санкциями уже почти год. После их введения было заморожено 12,8 тыс. счетов, на которых, в общей сложности, размещено 3,5 млрд грн. Таким образом, каждый клиент в среднем лишился доступа к 273 тыс. грн. Сейчас, наконец-то, появилась надежда, что клиенты смогут вернуть свои средства. Проблема только в том, что власти пока не определились, как это сделать.

Почему против ФФУ введены санкции

Решение о введение санкций в отношении ООО «Фридом Финанс Украина» принял СНБО внутри октября прошлого года, а вскоре это решение поддержал Президент. Тогда санкции одновременно вводились против 1 400 компаний и объяснение причин этого шага касалось сразу всех: эти лица не выступили за защиту человечности и международного права, или определенным образом вовлечены в агрессивные шаги против Украины. Какие именно действия конкретной компании привели к таким выводам, не уточнялось.

Хотя, если говорить о ФФУ, то здесь и без официальных объяснений можно догадаться, почему СНБО включил компанию в «черный» список. Фридом Финанс начинала деятельность в россии, а до начала полномасштабного вторжения этот рынок считался вторым среди самых важных для холдинга. Кроме этого, у основателя Фридома Тимура Турлова был российский паспорт, хотя в 2022 году он сменил его на казахский.

Еще в октябре прошлого года холдинг заявил, что продает свой бизнес в россии, а в конце февраля этого года сообщил, что процесс выхода из рф полностью завершен. Но до отмены санкций или публичного обсуждения такой возможности дело не дошло.

Последствия санкций против ФФУ

На момент введения санкций Фридом Финанс был третьим по объему торгов небанковским продавцом ОВГЗ. Всего в нем было открыто 12,8 тыс. инвестиционных счетов, а сумма активов клиентов составила 3,5 млрд грн. В основном, это были именно облигации, но также акции украинских компаний, корпоративные облигации и собственный инвестиционный продукт, вроде ETF на основе облигаций. Кроме того, остались замороженными и средства на счетах клиентов.

С тех пор инвесторы не могут забрать свои средства даже в том случае, если по ОВГЗ выплачивается купонный доход, или их срок завершается и происходит погашение бумаг.

Министерство финансов проводит выплаты, деньги поступают на транзитные счета НБУ и дальше должны двигаться к брокеру, а от него — клиентам. Но в нынешних условиях дальше Нацбанка деньги не идут.

Иными словами, государство не отказывается провести выплаты по облигациям и даже перечисляет средства, но клиенты смогут их получить, только когда с ФФУ будут сняты санкции или будет установлен альтернативный механизм выплат.

Как НКЦБФР предлагает решить проблему

Для того, чтобы клиенты ФФУ, наконец, получили свои замороженные средства, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку подготовила отдельный законопроект. Как сообщили «Минфину» в Нацкомиссии, инициатива предусматривает несколько процедур возврата активов.

На первом этапе все активы клиентов ФФУ, в зависимости от их типа, будут аккумулированы в Центральном депозитарии, Депозитарии Нацбанка и Расчетном центре. Например, ОВГЗ, и все средства по ним, которые должны быть выплачены собственникам, будут сконцентрированы в НБУ, другие ценные бумаги и неполученные по ним выплаты — в Центральном депозитарии.

Далее клиенты обращаются в учреждение, которое занимается их активами, с заявлением о возврате. Дальнейшие действия совершает выбранное депозитарное учреждение или инвестиционная фирма. После завершения формальных процедур денежные средства поступают на указанный клиентом счет.

«Проектом закона также предусмотрены механизмы проверки клиентов, не связаны ли они с подсанкционным лицом и страной-агрессором. Эта проверка будет проводиться дважды, как на этапе формирования базы клиентов, которым должны быть возвращены активы, так и депозитарным учреждением или инвестиционной фирмой на этапе установления деловых отношений с клиентом», — сообщили в Нацкомиссии.

В НКЦБФР говорят, что вся процедура будет занимать от 2 недель до месяца.

Альтернативное решение

По словам главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, как только против ФФУ были введены санкции, НКЦБФР должна была аннулировать лицензию компании. После этого активы Фридома были бы переведены в другие компании, а клиенты получили бы доступ к ним.

«Комиссия должна была аннулировать лицензию, потому что в законодательстве прямо прописано, что подсанкционное лицо не может быть участником рынка ценных бумаг», — отмечает Гетманцев.

По словам главы комитета, сейчас правоохранительные органы изучают ситуацию по связям руководства Нацкомиссии с собственниками ФФУ. Мол, именно из-за этого НКЦБФР могла лишь приостановить лицензию, и этим ограничить доступ клиентов к своим инвестициям.

В свою очередь, в Нацкомиссии подчеркивают, что аннулирование лицензии Фридома не решит проблему, а только усугубит. «Профессиональный участник рынка перестанет отчитываться перед регулятором и государство потеряет контроль над ситуацией в целом», — говорят в НКЦБФР.

Кроме этого, клиенты ФФУ, с которыми пообщался «Минфин», опасаются, что в случае аннулирования лицензии компании без выплат могут остаться инвесторы, которые покупали не непосредственно ОВГЗ, а продукты, созданные на их основе.

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Как рассказывают в НКЦБФР, они уже передали свой законопроект на рассмотрение народных депутатов. В то же время, остается риск, что два противоположных варианта решения проблемы могут затормозить процесс и, в конце концов, средства клиентов так и будут оставаться замороженными.