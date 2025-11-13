Определяем второго финалиста Чемпионата инвестиций: недвижимость или облигации

Во втором полуфинале Чемпионата инвестиций сходятся победители предыдущего круга — недвижимость и облигации. Недвижимость в четвертьфинале одолела наличную валюту. А облигации едва победили землю, получив чуть больше 50% голосов. Так что на этот раз мы ожидаем также напряженное противостояние между активами.

Кто победил в предыдущем полуфинале

В первом полуфинале Чемпионата инвестиций сошлись золото и акции американского фондового рынка. Голосование проходило на сайте «Минфина» и в Telegram.

На обеих платформах сразу завязалась борьба — каждый актив получал около половины голосов и ни один не мог существенно вырваться вперед. В конце концов в Telegram победитель определился благодаря считанным голосам: акции США получили 50,35%, а золото — 49,65%.

Голосование на сайте оказалось более сложным. Сначала следует объяснить, что для его проведения мы применяем сервис 1World Online. Это популярный в мире американский стартап, позволяющий создавать опросы, анкеты, викторины и т. п. , и добавлять их на другие сайты.

Сначала на нашем сайте голоса разделились примерно поровну, так как и в Telegram. В то же время ближе к завершению первого дня голосования цифры резко изменились — золото вырвалось вперед, получив 85%. На этот момент разрыв немного сократился, но металл все равно впереди — 81%.

Если кто-то работал наблюдателем на выборах, то знает, как определить участок с сомнительным результатом — на нем аномально высокая явка и при этом необычно высокая поддержка одного из кандидатов. Нечто подобное произошло и в этот раз.

1World Online позволяет проверять распределение голосов по странам и регионам. Как выяснилось, во время голосования самое большое количество голосов было из Киевской области. Она в разы превысила количество голосов из Киева, хотя традиционно именно жители столицы голосуют наиболее активно. При этом область отдала 98% голосов именно за золото. Еще более необычной является большое количество голосов из Франции и Нидерландов, и опять же почти все они за золото.

Ввиду отсутствия заинтересованных, мы исключаем вероятность искусственного вмешательства в процесс голосования. Возможно, произошел какой-то сбой в сервисе, который создает опрос, возможно, есть какая-то другая причина. Во всяком случае, мы решили в этот раз не учитывать результаты голосования на сайте. Как следствие, по итогам опроса Telegram, победу в первом полуфинале может праздновать американский фондовый рынок.

Поскольку за время использования 1World Online это первая подобная ситуация, мы добавим голосование через сервис и на этот раз, но будем внимательно проверять, нет ли сомнительных цифр. В случае их возникновения снова подведем итоги по результатам только в Telegram.

Недвижимость

В четвертьфинале недвижимость достаточно уверенно одолела наличную валюту. На сайте «Минфина» за нее проголосовали 63% наших читателей, а в Telegram — 56%.

Многие воспринимают недвижимость, как «настоящий» актив, в отличие от цифровых или бумажных денег. Кроме того, инвесторов привлекают рост стоимости недвижимости и возможность дополнительно зарабатывать на аренде — в Киеве ее стоимость растет даже во время войны. К тому же можно жить самостоятельно в купленной квартире.

Основные инвестиционные альтернативы, которые доступны украинцам, обычно менее выгодные. «Доходность недвижимости определяется в долларе. В качестве альтернативы, могут рассматриваться валютные банковские вклады или ОВГЗ. Однако доходность у депозитов на уровне 1−2% годовых. При такой калькуляции речь даже не идет о сохранении капитала от инфляции. У ОВГЗ несколько лучшие цифры — 3−4% годовых в долларе. Однако даже эти цифры сложно назвать инвестиционно привлекательными», — отмечает коммерческий директор S1 REIT Виктор Бойчук.

В то же время среди рисков этого вида инвестиций — угроза повреждения недвижимости из-за боевых действий и возможность спада ее цены в случае глобальных экономических проблем.

Те инвесторы, которые надеются получить максимальную прибыль, могут вкладывать средства в недвижимость еще в начале ее строительства — на так называемом этапе котлована. В этом случае, после завершения строительства жилье может стоить на 30−40% дороже, чем в момент покупки. В то же время и риски здесь значительно выше, ведь если застройщик не завершит дом, инвестор останется фактически ни с чем.

Из-за вероятности незавершения объектов такой вариант инвестиций в последние годы теряет популярность. «Инвесторы находятся в поисках баланса между степенью готовности объекта, его стоимости, ликвидности и четкого плана по окупаемости инвестиций. Времена вложений в „котлован“ без проверки способности девелопера завершить строительство прошли. Украинцы, скорее, уступят часть заработка на росте стоимости недвижимости, инвестируя ближе к получению объектом сертификата готовности, чем будут рисковать», — говорит Виктор Бойчук.

Меняются и требования наших соотечественников к жилью, которое они покупают ради инвестиций. По словам Бойчука, есть спрос на квартиры с оптимальной площадью. И в то же время покупателям неинтересны большие квартиры, где значительная часть пространства выпадает на транзитные зоны, коридоры и т. д. Покупатели все чаще предъявляют требование, чтобы каждый квадратный метр был функциональным. Отсутствие лишней площади помогает сэкономить деньги как на этапе строительства, так и во время ремонта.

Часто современные инвесторы пытаются снизить собственное вмешательство в подготовку недвижимости к продаже или аренде, а потому выбирают опцию ремонта от девелопера.

Еще более существенно упростить инвестиции в квадратные метры можно, вкладывая средства в REIT-фонды (Real Estate Investment Trusts). Эти фонды используют инвестиции клиентов для строительства или покупки недвижимости, которую впоследствии сдают в аренду или перепродают по более выгодной цене. Эти фонды позволяют инвесторам зарабатывать без необходимости самому искать арендаторов, заниматься ремонтом или решать другие операционные вопросы. Фонды самостоятельно занимаются всеми аспектами управления недвижимостью — от ее покупки и ремонта до поиска арендаторов и уплаты налогов. Все, что нужно от инвестора, — это выбрать фонд и сделать вложения.

В Украине есть ряд фондов, предлагающих такую модель заработка. В частности, инвестиционный инструмент S1 REIT, созданный девелопером Standard One. Инвесторы могут вложить средства в два его фонда: S1 ВДНХ и S1 Obolon, их запланированные доходы, соответственно, 8,2%* и 10% годовых в валюте.

Среди преимуществ инвестиций в такие фонды — простота заработка. Фонды самостоятельно занимаются поиском арендаторов, всеми операционными вопросами и даже уплатой налогов. Порог инвестиций в фонды составляет всего $3 тыс. В отличие от физической недвижимости или земли, долю в фонде S1 REIT можно продать онлайн за несколько часов.

Облигации

В начале ноября ОВГЗ обновили рекорд по инвестициям физлиц, которые уже достигают 107,7 млрд грн. Это примерно вполовину больше, чем держали граждане гособлигаций еще год назад, и более чем в два раза превышает показатель ноября 2023 года.

Интерес к ОВГЗ вызван сочетанием ряда факторов. В первую очередь это более высокая, чем по депозитам, доходность. По результатам аукциона Министерства финансов, состоявшегося 4 ноября, бумаги с погашением через год были размещены со ставкой 16,35%. А с погашением через три года — 17,8%.

Из-за высокой доходности физлица предпочитают гривневые облигации — на них приходится более 55% в портфелях граждан. Хотя еще несколько лет назад соотношение валютных и гривневых бумаг было практически одинаковым.

Доходность ОВГЗ в долларах существенно уступает гривневым, но она все равно выглядит привлекательной, по сравнению с валютными ставками по депозитам — ориентировочно 4%, против 1,5−2,75% в банках.

В отличие от депозитов, из доходов от ОВГЗ не нужно платить налоги. Таким образом заявленная доходность — фактически «чистая».

Дополнительные преимущества — отсутствие комиссии у большинства популярных брокеров и активно работающих на рынке банков. Также ОВГЗ легко купить через банковские приложения или даже в приложении «Дія». По желанию, гособлигации можно продать до истечения срока их выпуска на вторичном рынке.

Кроме ОВГЗ, в Украине можно купить корпоративные облигации. Принцип их действия тот же, что и для государственных бумаг, — через них компании привлекают средства и через определенное время возвращают их инвесторам вместе с заранее определенными процентами.

Среди украинских компаний, которые предлагают свои облигации, — NovaPay, Novus, Новая почта, AccessFinance, FEST Coffee Mission и т. д. В то же время некоторые корпоративные облигации физлицам купить может быть сложно — они размещаются в основном среди банков и крупных юридических лиц.

В то же время есть и компании, которые ориентируются на розничного инвестора. В частности, удобный сервис для покупки своих облигаций создало финансовое учреждение NovaPay, которое входит в группу компаний NOVA (Новая почта).

Купить их можно в приложении NovaPay, который устанавливается на смартфон из магазина приложений App Store (для iPhone) или Google Play (для Android). В приложении достаточно широкий функционал, можно открыть дебетовую или кредитную карту, осуществлять переводы, разнообразные платежи, пользоваться рассрочкой за товары, полученные с помощью Новой почты, и т. д. Облигации же здесь выступают, как альтернатива депозитам.

Доходность облигаций от NovaPay** превышает ставки по банковским вкладам. Бумаги с погашением через год принесут 18% годовых. Для сравнения: средняя ставка по депозитам на такой срок несколько превышает 13%, а самые щедрые банки готовы предложить 16,25−16,5%.

По желанию, можно купить облигации NovaPay и на меньшие сроки. Доходность будет следующей:

1 месяц — 12% годовых;

2 месяца — 14%;

3 месяца — 15,5%;

4 месяца — 17%;

6 месяцев — 17,5%;

9 месяцев — 17,75%.

Покупать можно от 1 облигации, цена составляет 1 тыс. грн. Никаких комиссий за покупку ценных бумаг у NovaPay нет.

Следует учитывать, что из доходов от корпоративных облигаций нужно платить налоги в том же размере, что и в случае с депозитом. В то же время благодаря тому, что финучреждение перечисляет налоги самостоятельно, дополнительных трудностей для инвесторов это не создает.

Благодаря более высокой доходности облигации NovaPay можно рассматривать, как альтернативу депозитам. Также, учитывая стабильность финучреждения и его доходность, они могут стать элементом диверсификации для граждан, уже имеющих в портфеле ОВГЗ.

*Инвестиции в фонды «С1 ВДНХ/Оболонь» защищают инвестора от многих рисков, но не от всех. Планируемая прибыль не гарантируется. Результаты деятельности фонда в прошлом не гарантируют доходы в будущем. Перед инвестированием ознакомьтесь с условиями и проконсультируйтесь с финансовым советником.

** Эмитент облигаций — ООО «НоваПей Кредит»