українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
7 ноября 2025, 7:30 Читати українською

Золото или акции: определяем, куда лучше вложить деньги

«Минфин» продолжает Чемпионат инвестиций, по правилам которого читатели выбирают актив, который им больше всего нравится для собственных сбережений. В первом полуфинале сходятся американский фондовый рынок и золото. Оба актива крайне легко победили в предыдущем круге, первый — выбил из борьбы депозиты, а второй — криптовалюту. Так что на этот раз ожидаем напряженное противостояние.

«Минфин» продолжает Чемпионат инвестиций, по правилам которого читатели выбирают актив, который им больше всего нравится для собственных сбережений.

Кто победил на прошлой неделе

В последнем четвертьфинале Чемпионата на прошлой неделе сошлись облигации и земля. Борьба оказалась напряженной и у обоих активов был шанс на победу. В конце концов лидерство все же получили облигации. На сайте за них проголосовали 54% читателей, а на странице «Минфина» в Telegram — 53% нашей аудитории.

Соответственно, земля продемонстрировала также высокий показатель доверия, собрав, соответственно, 46% и 47% голосов.

Кто же победит в этот раз — акции американских компаний или золото — вы можете определить, проголосовав внизу статьи. А прежде разберемся, в чем преимущество каждого актива.

Турнирная таблица Чемпионата инвестиций

Американский фондовый рынок

Рынок США, хотя и не самый старый в мире, но, безусловно, самый большой. Первая биржа на территории Штатов возникла в 1790 году в Филадельфии. А уже через два года торговля акциями началась на всем известной NYSE — Нью-Йоркской фондовой бирже.

Значительно позже, в 1971 году, в Нью-Йорке была создана еще одна известная биржа NASDAQ, которая позиционировалась, как место торговли акциями технологических компаний.

Сегодня общая стоимость компаний, представленных на NYSE, оценивается в $31,7 трлн, а NASDAQ — $29,9 трлн. По этому показателю две американские биржи уверенно занимают мировое лидерство. Для сравнения: капитализация компаний на третьей и четвертой биржах — Шанхайской и Токийской — составляет $7,3 и $6,9 трлн.

В пользу инвестиций в акции компаний США говорит также то, что местная экономика остается мировым лидером как по размеру, так и по инновациям. Именно там сосредоточены ключевые технологические компании мира. Играют они ключевую роль и в развитии искусственного интеллекта.

Инвестиции в американский рынок демонстрируют удивительно высокую доходность в долгосрочной перспективе. Несмотря на целый ряд кризисов, начиная от Великой депрессии и заканчивая остановкой экономики из-за локдауна, акции американских компаний каждый раз демонстрировали восстановление и рост после падений. Средняя доходность рынка за последние 100 лет превышает 10% годовых.

Инвестиции на фондовом рынке обеспечивают высокий уровень диверсификации, ведь на нем представлены компании из разных секторов экономики. Кроме того, чтобы не подбирать компании вручную, можно выбирать инвестиции через ETF — фонды, которые вкладывают деньги в компании определенного направления или биржевые индексы, вроде S&P 500 или Nasdaq-100.

Купленные на фондовом рынке акции обладают высокой ликвидностью. Обычно их можно продать за несколько секунд, если речь не идет об инвестициях в совсем небольшие и малоизвестные компании. Спреды для акций главных участников рынка тоже небольшие.

Главный минус инвестиций на фондовом рынке — рискованность и отсутствие стабильной прибыли. В условиях экономических и финансовых вызовов, политической нестабильности и переоценки инвесторами, акции могут существенно обвалиться в цене. Восстановление же их стоимости отчасти растягивается на годы.

Золото

У инвестиций в золото гораздо более долгая история, чем у акций компаний. Первые золотые монеты начали чеканиться на территории современной Турции еще ориентировочно 2 700 лет назад. А за столетие до появления монет благородный металл уже использовался, как ценный материал для обмена.

Хотя в разных частях света у золота были конкуренты в борьбе за статус главного средства торговли (в частности, ракушки и сушеные какао-бобы), но именно оно имело свойства, чтобы лучше всего выполнять роль денег. Желтый металл неподвластен коррозии, то есть не тускнеет, не ржавеет и сохраняет свой блеск на протяжении тысячелетий. Кроме того, из него относительно легко выплавлять монеты или слитки, разделять на части, а главное — в природе оно встречается редко.

Только в ХХ веке мир отказался от золотого стандарта — когда бумажные деньги могли быть свободно конвертированы в определенное количество золота. И хотя этот металл не обеспечивает стабильность фиата, он остается важной составляющей резервов государств и инвестиционных портфелей частных лиц.

Традиционно, золото рассматривается, как инструмент защиты от инфляции. Обычно его цена растет, когда ослабляется доллар. Кроме того, его часто рассматривают, как защитный актив от колебаний фондового рынка, считается, что оно растет, когда на биржах нестабильность и акции падают. Благодаря этому цена на него часто растет во время глобальных угроз, таких как торговые войны, развязанные Дональдом Трампом.

Правда, функция защиты не всегда срабатывает. Например, во время обвала в начале пандемии желтый металл также пошел вниз вместе с ключевыми индексами.

Часто золото выбирают за легкость хранения, возможность перевозить или спрятать. Это также повышает интерес к нему в предвкушении глобальных кризисов.

Этой осенью золото установило исторический рекорд, достигнув отметки в $4 398 за тройскую унцию. С тех пор металл ощутимо подешевел и сейчас торгуется на отметке около $3 989. Несмотря на это, за год золото подорожало на впечатляющие 49%, существенно обогнав американский фондовый рынок, который прибавил скромные 13,6%.

Несмотря на защитную функцию, золото, как и акции, считается рисковым активом. Его цена может как расти, так и падать. Кроме того, оно не приносит никакой пассивной прибыли и инвесторы могут надеяться только на его подорожание.

Теперь, когда мы разобрались в преимуществах и недостатках каждого актива, пришло время определиться со своим фаворитом в полуфинале.

Автор:
Олексій Писарев
Журналист Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
Комментировать

Комментарии - 2

+
+15
Pablito
Pablito
7 ноября 2025, 8:17
#
Зазвичай я б сказав про акції, але у такі гівняні часи я кажу про золото.
+
0
Smerch747
Smerch747
7 ноября 2025, 9:57
#
Так треба не на момент дивитись, а на цілу дистанцію. Люди голосують 50 на 50) Жесть…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
