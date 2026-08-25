От 3% до 18% годовых: корпоративные облигации какой страны наиболее выгодные для инвестора

Размещение компаниями облигаций для привлечения средств, как альтернатива кредитованию, — популярный механизм во всем мире. В последнее время он набирает обороты и в Украине. «Минфин» решил проверить, как отличается доходность таких бумаг в разных частях света, и кто предлагает действительно самые лучшие заработки.

Выбор участников

Для своего эксперимента «Минфин» решил сравнить доходность 5 корпоративных облигаций из Украины и разных частей света. Выбирая страны, мы не сомневались, что нужно взять представителя США, как крупнейшей экономики мира. Также мы выбрали Германию, как «локомотив» Европы, потому что это позволило бы увидеть доходность в евро.

Еще двое участников подобрать было сложнее. В конце концов мы решили сосредоточиться на Польше и Бразилии. Первая — сосед Украины с мощной экономикой. А вторая — самая большая страна Южной Америки, к тому же мы мало знаем о ее финансах, поэтому предполагали, что бумаги из нее могут принести сюрприз (в конце концов так и произошло).

Относительно выбора компаний — у нас было несколько требований. Во-первых, она должна была быть большой и известной. Также у нее есть ряд выпусков облигаций, чтобы среди них были с погашением за 1−3 года. На доходность мы не обращали внимания, ее узнали уже после того, как собрали участников эксперимента.

Представлять США мы доверили Apple. Производитель iPhone — сейчас третья, по капитализации, компания в мире и оценивается в $4,5 трлн.

От Германии выбрали BASF — крупнейший химический концерн в мире и один из лидеров местной промышленности. Компания создает сырье, материалы и химические соединения для многих отраслей экономики. Капитализация концерна составляет $51 млрд.

Польшу представляет самый крупный местный банк PKO Bank Polski. Он лидер местного рынка по объему активов, размеру депозитного и кредитного портфелей, а также по количеству клиентов. Капитализация оценивается в $37 млрд.

Среди бразильских компаний мы выбрали Petrobras — полугосударственная нефтегазовая компания, один из крупнейших энергетических гигантов мира и абсолютный лидер промышленности Латинской Америки. Помимо добычи, Petrobras владеет сетями НПЗ, трубопроводов, танкеров, газовой инфраструктуры. Капитализация — $111 млрд.

В Украине корпоративные облигации выпускает целый ряд компаний, подробно об этом рынке «Минфин» уже рассказывал здесь. Для участия в эксперименте мы обратили внимание на NovaPay — финансовое учреждение, входящее в группу NOVA (Новая почта). Компания стала заметным игроком в массовом сегменте — выпускает дебетовые и кредитные карты, позволяет осуществлять переводы, оплачивать коммунальные услуги, открывает счета для бизнеса и т. д. Через мобильное приложение NovaPay* предлагает инвестировать в собственные облигации.

Как отличается доходность

Свои облигации с погашением в ноябре следующего года Apple выпускала с доходностью 3%, но сейчас на вторичном рынке цена бумаг снизилась, соответственно, покупать их можно с более высокой доходностью — около 4%.

К самой компании и ее способности обслуживать долги претензий у инвесторов нет. На рост доходности влияет общая финансовая ситуация в США — рост цен на энергоносители, риск возврата инфляции и более жесткой монетарной политики ФРС.

Обратная ситуация с BASF. Бумаги с погашением летом 2028 года компания размещала с доходностью 3,13%, но сейчас цена облигаций выросла, а доходность, соответственно, снизилась и составляет 2,87%.

На это повлияло сочетание нескольких факторов. Во-первых, это хорошие финансовые показатели и надежность самой компании, что привлекает внимание в нестабильном мире. Во-вторых, ЕЦБ, несмотря на кризис на нефтяном рынке, все же в долгосрочной перспективе держится за снижение ставок. Потому инвесторы спешат зафиксировать доходность.

Номинированные в злотых облигации PKO Bank Polski приносят 5,26% годовых. В то же время, в отличие от немецких или американских бумаг, ставка по польским считается по специальной формуле: WIBOR 6M + премия для инвестора. WIBOR 6M — это средняя процентная ставка, по которой польские банки занимают средства друг другу на межбанковском рынке. Этот показатель меняется ежедневно, но для ценных бумаг пересматривается раз в полгода — со времени выплаты купона.

В настоящее время WIBOR 6M составляет 3,71%, а премия для инвесторов этих бумаг — 1,55%. В зависимости от надежности заемщика или ситуации на рынке, эта премия постоянно колеблется на вторичном рынке.

Подобную формулу для определения доходности бумаг используют и в Бразилии. Здесь ставка учитывает IPCA (официальный индекс потребительских цен в стране), плюс премия для инвесторов.

Индекс цен в Бразилии сейчас 4,64%, а вдобавок к нему владельцы бумаг Petrobras с погашением весной 2029 года получают 7% годовых. Поэтому общая ставка выходит 11,64%. В момент размещения бумаг премия инвесторов была значительно более скромной — 3,6%, но цена облигаций нефтяного гиганта рухнула, из-за чего доходность пошла вверх.

Причиной падения стали проблемы крупнейшего нефтехимического производителя страны Braskem, в котором Petrobras принадлежит львиная доля. Инвесторы требуют, чтобы Petrobras закрыл финансовую дыру из собственного кармана, но это может создать проблемы для самой компании. Кроме того, ее собственные показатели работы выглядят слабо, даже в условиях дорогостоящей нефти.

Самую высокую ставку среди рассматриваемых нами компаний предлагает NovaPay — 18% годовых. Это объясняется высокой учетной ставкой Нацбанка — 15,5%. В Украине нет требований прямой корреляции доходности ценных бумаг к этой ставке или другим экономическим показателям, но она влияет на общую стоимость денег в стране и, соответственно, на все облигации и ставки по депозитам.

«Изменение учетной ставки влияет на ожидаемую инвесторами доходность корпоративных облигаций. Инфляция тесно связана с этим процессом, ведь учетная ставка является одним из основных инструментов НБУ для ее сдерживания. Военные риски также учитываются инвесторами при принятии инвестиционных решений. Поскольку NovaPay является хорошо капитализированной и прибыльной компанией, входящей в группу NOVA, инвесторы оценивают не только макрориски, но и финансовую устойчивость самого эмитента», — пояснили «Минфину» в компании.

Сколько съедает инфляция

Даже самая высокая доходность ценных бумаг огорчит инвесторов, если она окажется ниже инфляции, ведь тогда деньги фактически будут работать «в минус». Так что сравним, какую реальную доходность обеспечивают облигации после учета инфляции.

Нынешняя инфляция, как для США, достаточно высокая — 3,5%. Это означает, что после ее учета инвесторы в облигации Apple получают всего 0,5%. Да и то только благодаря падению цен на бумаги, при номинальной ставке они уже пошли бы «в минус».

В Германии инфляция ниже, но тоже ощутима — 2,8%. Ввиду скромной доходности облигаций BASF, после ее вычета инвесторы получат почти символические 0,07%. Поэтому это, скорее, способ надежного сохранения средств, а не заработков.

Польская инфляция находится между показателями США и Германии — 3%. Соответственно, бумаги PKO Bank Polski могут принести после ее учета 2,26%. Это уже можно считать небольшим, но заработком.

Доходность бумаг в Бразилии сосчитать легко, ведь IPCA — это и есть инфляция. Соответственно, заработок по бумагам составляет 7%.

Однако еще больше можно заработать в Украине. Даже, несмотря на самую высокую инфляцию среди указанных стран — 7,7%, облигации NovaPay будут приносить 10,3% годовых. Если инфляция будет в дальнейшем замедляться, реальная доходность для инвестора будет расти.

«Реальная доходность корпоративных облигаций обычно растет в условиях замедления инфляции, постепенного снижения учетной ставки НБУ и улучшения ситуации безопасности в стране. В таких условиях инвесторы получают более высокую покупательную способность дохода, а рисковые премии на рынке снижаются», — отмечают в NovaPay.

Попробуем заработать в валюте

Многие инвесторы в Украине достаточно скептически относятся к перспективам гривны и при первой возможности пытаются «спрятаться» в долларе. Поэтому представим такую ситуацию. У инвестора было $10 тыс., он год назад перешел в местную валюту, купил облигации, а сейчас вернулся в доллары. Посчитаем, сколько бы он заработал, учитывая колебания валюты, при текущей доходности ценных бумаг.

С Apple все ясно. Валютных операций здесь не было, а значит, 4% остаются. А вот евро за год подешевел по отношению к доллару на 0,7%. Как следствие, доходность облигаций BASF в долларах составляла бы лишь 2,13% ниже инфляции в США.

Злотый тоже подешевел по отношению к доллару — на 1,6%. Как следствие, бумаги PKO Bank Polski принесли бы 3,65%.

Необычная ситуация в Бразилии, где местный реал подорожал по отношению к американской валюте на 5,8%. Для инвестора, в нашем случае, это фактически джекпот — он получает и купонные выплаты, и зарабатывает на колебаниях валюты. В итоге доходность в долларах составляет 18,5%.

В то же время не стоит спешить инвестировать в рынок Бразилии. По мнению большинства экспертов, «праздник» национальной валюты там уже закончился. В течение года реал поддерживала дорогостоящая нефть, но сейчас специалисты ожидают стабилизацию ситуации. Кроме этого, учитывайте сложную ситуацию, в которой оказался Petrobras, если цены на нефть снизятся, состояние компании еще ухудшится.

Гривна за год подешевела по отношению к доллару на 8,3%. Потому в нашем примере инвестор заработал бы на облигациях NovaPay 8,95%. Это второй результат после Petrobras.

Как облагаются доходы

Отдельно следует учитывать, что доходы, полученные по корпоративным облигациям, во всех указанных странах облагаются налогом. В США ставка налогообложения зависит от общего дохода и варьируется от 10% до 37%. Отдельно может взиматься налог штата, но зависит от места жительства инвестора — ставка может быть нулевой, а может превышать 13%.

В Германии купонный доход облагается налогом по той же ставке, что и другие инвестиционные доходы — 25%, плюс отдельно 5,5% взимается от суммы налога. Поэтому в целом уплатить придется где-то 26,375%. Отдельно может взиматься церковный налог, но это в том случае, если инвестор принадлежит религиозной общине.

Польша для таких доходов ввела фиксированную ставку — 19%. Зачастую она рассчитывается и удерживается самим брокером.

В Бразилии ставка налогообложения составляет 17,5%. Для инвесторов есть «лазейка», поскольку здесь не облагаются налогом инфраструктурные облигации. Однако ставка по ним, как правило, ниже, чем по обычным корпоративным.

В Украине из таких доходов взимается 18% НДФЛ и дополнительно 5% военного сбора. В общей сложности — 23%. В случае с облигациями NovaPay налог рассчитывает и перечисляет налоговикам сама компания. Поэтому для инвестора это упрощает отчетность.

Поэтому в каждой стране государство «откусывает» примерно от пятой части доходов до более трети. В целом рынки США или ЕС предлагают максимальное спокойствие, но практически не дают реальной прибыли после вычета инфляции. Украинские корпоративные облигации показывают, что риски компенсируются высокой реальной доходностью. В итоге каждый инвестор делает свой выбор сам: покупать тихую стабильность с минимальным доходом или зарабатывать больше.