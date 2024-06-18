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18 июня 2024, 11:30 Читати українською

Ванильные облигации и дисконт до 60%: как Украина хочет реструктуризировать евробонды

17 июня правительство сообщило, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с кредиторами, которые владеют около 20% еврооблигаций Украины. Что предлагала Украина крупным инвесторам в еврооблигации, рассказали министр финансов Сергей Марченко и глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

17 июня правительство сообщило, что с 3 по 14 июня Украина проводила закрытые встречи с кредиторами, которые владеют около 20% еврооблигаций Украины.

Лондонская биржа 17 июня опубликовала пресс-релиз украинского правительства по обсуждению реструктуризации долга по еврооблигациям. По данным релиза, Украина проговаривала разные варианты с кредиторами в течение 12 дней: с 3 по 14 июня.

Со стороны Украины присутствовали юридические и финансовые консультанты White & Case LLP и Rothschild & Co. Со стороны комитета кредиторов — Weil, Gotshal and Manges и PJT Partners.

Эти консультации проводились для того, чтобы у Украины была возможность предложить комитету кредиторов предложения по реструктуризации. Кроме того, кредиторы также получили возможность напрямую взаимодействовать и обмениваться идеями с Украиной и между собой, а также — с сотрудниками МВФ и секретариата группы кредиторов Украины.

Какие предложения были на столе

Согласно дополнению «В», Украина предложила два варианта:

1. Обмен еврооблигаций на 1 из 2 вариантов: или на пакет из облигаций с фиксированным доходом (так называемые ванильные облигации)+государственный контингентный долговый инструмент (SCDI), привязанный к показателям налоговых поступлений.

2. Обычный пакет простых «ванильных» облигаций.

«Предложен выпуск пяти новых серий облигаций со сроком погашения в 2034, 2035, 2036, 2038 и 2040 годах, а также выплата символических купонных платежей для обеспечения достижения сделки: 1% — в 2024—2025 годах, 3% — в 2026—2027 годах и 6% — с 2028 года», — пишет Даниил Гетманцев.

По его словам, оба варианта предусматривают номинальное сокращение долга по еврооблигациям до 60% с потенциальным снижением до 25% в случае существенного улучшения экономической ситуации в течение периода действия Программы МВФ. Это позволит сэкономить $10 млрд на долговых платежах до 2027 года и сохранить долговую устойчивость в рамках программы EFF.

Комитет кредиторов также предложил два варианта:

1. Обмен на облигации с фиксированным купоном по рыночной ставке (7,75%) на 40% от основной суммы долга по еврооблигациям и начисленным процентам (рыночные облигации).

2. Облигации с переменным купоном, который повышается на 40% от основной суммы долга по еврооблигациям и начисленным процентам (восстановительные облигации). Это предложение предусматривало сокращение номинальной суммы долга на 20% и возможность полного возобновления уступок в отдельных ситуациях, когда результаты будут лучше прогнозируемых МВФ.

«Впрочем, восстановление долговой устойчивости будет оставаться производным от многих неизвестных», — написал Даниил Гетманцев.

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Чем все закончилось

«Украина проводила консультации с инвесторами на постоянной основе с начала непровоцированного полномасштабного вторжения россии, и приложила немало усилий, чтобы провести переговоры с советниками и членами Комитета собственников еврооблигаций на основе взаимного доверия. Мы учли отзывы инвесторов и рынка и подготовили конструктивное и инновационное предложение, которое, на наш взгляд, приемлемо для всех сторон. Наше предложение поддерживают МВФ и официальные кредиторы.

Я знаю, что мы просим частных кредиторов приложить значительные усилия с их стороны, но без реструктуризации Украина не сможет достаточно профинансировать нашу оборону и начать программу восстановления и реконструкции, которая является общей целью для всех наших партнеров как из государственного, так и из частного секторов", — говорит министр финансов Сергей Марченко.

«Поскольку мы приближаемся к дате окончания отсрочки платежей по еврооблигациям, нам необходимо побуждать владельцев наших еврооблигаций к продолжению конструктивных переговоров. Их предложения должны отражать более существенное уменьшение долга, согласно параметрам МВФ и текущей макрофинансовой ситуации в Украине.

Мы продолжим продуктивные переговоры с инвесторами для урегулирования всех существующих разногласий. Мы уверены, что соглашение о реструктуризации может быть достигнуто в ближайшие недели до окончания действующей отсрочки платежей", — добавляет он.

«Итак, по результатам первых встреч, стороны не пришли к согласию. Впрочем, „зрады“ нет. Это были переговоры с группой кредиторов, которые владеют 20% долга по еврооблигациям», — пишет Даниил Гетманцев.

«Для Украины на данном этапе было важно обсудить все варианты реструктуризации, объявить свою позицию (которая является конструктивной, поскольку предполагает уплату небольших процентов, и согласованной с МВФ/другими официальными партнерами), собрать фидбек с рынка, согласовать структуру будущего соглашения. Сейчас мы переходим к консультациям с широким кругом кредиторов, поскольку для успешного соглашения требуется согласие 2/3 держателей долга. <…> Цель остается единственной — достичь согласия по реструктуризации, согласно параметрам программы МВФ до 1 августа 2024 года», — объясняет он.

По сообщению Минфина, в течение следующих недель правительство проведет консультации с держателями еврооблигаций за пределами Комитета собственников еврооблигаций и соберет отзывы от более широкого сообщества инвесторов по структуре соглашения и инструментов. Достижение договоренности с инвесторами по условиям реструктуризации ожидается до 1 августа этого года.

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