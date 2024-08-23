Валюта, крипта или искусство: во что вкладываться украинцам во время войны

Чем меньше традиционные финансовые инструменты удовлетворяют потребности потребителя, тем больше спрос на альтернативные. Какие механизмы инвестирования доступны украинцам во время войны, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Международные рынки капитала для нас закрыты, вернее, открыты только для тех, кто раньше, еще до войны, успел перевести на свои счета за границей честно заработанные доллары и евро и теперь может их абсолютно законно инвестировать в рынок ценных бумаг.

Те, кто откладывал отправку денег из Украины «на потом», сейчас очень ограничены в возможностях, потому что более-менее легальных способов отправки капиталов за границу осталось не так уж много: через международных финтех-системы, но не более ста тысяч гривен в месяц, наличными через границу, до 10,000 евро, без декларации.

Единственное, что в случае с наличными деньгами остается без ответа важный вопрос: как их легализовать в Европе? Хотя, опять же, люди, которым разрешено регулярно выезжать из Украины и возвращаться домой, уверяют, что некоторые польские и немецкие банки не гнушаются украинскими деньгами, если вы можете объяснить их происхождение.

Но наличные есть наличные, и риски их использования немалые. Их нужно где-то хранить, их могут украсть, не взять в банке, перевозчики окажутся мошенниками, всего не перечислишь. Поэтому в настоящее время передовых технологий в помощь людям с активной финансовой позицией приходит криптовалюта.

Цифровые активы

Один из способов вложить деньги, если их немало осталось в Украине, это купить какие-то токенизированные активы. Не выезжая из Украины за границу, вы можете достаточно легко стать владельцем доходной недвижимости где-то в Европе, на экзотических островах или в развитых арабских странах, которые, кстати, занимают одни из первых мест в глобальных рейтингах популярности криптовалют.

Одно из преимуществ такого подхода в том, что не обязательно покупать целую квартиру или весь дом, токенизация позволяет приобрести активы именно на ту сумму, которая у вас есть.

Как и в случае с акциями — даже одна акция Apple делает вас совладельцем компании. К тому же, если вам не жалко комиссий на хороших посредников со всеми необходимыми международными лицензиями, то через пять-семь лет вы можете продать вашу недвижимость за абсолютно реальные и легальные обычные фиатные деньги.

Стоит ли инвестировать в криптовалюту? Не уверен, что это хорошая возможность, учитывая, что колебания ее стоимости бывают просто безумными.

Взять хотя бы биткоин, самую популярную, самую ликвидную, самую старую криптовалюту с наибольшей капитализацией. Только за последние несколько лет его цена колебалась от $16 тыс. до $75 тыс. за одну монету. То есть, летом 2021-го владелец 15 монет был долларовым миллионером, а уже через год от его миллиона осталась только четверть, а через год только пятая часть. Сейчас это снова миллион, но никто не знает, как оно будет дальше — вырастет до небес или превратится в тыкву.

Если ваши нервы выдерживают подобные колебания, то можно только позавидовать, но согласитесь, что такие инвестиции не для каждого. Да и вообще вряд ли такое вложение денег можно назвать инвестицией.

Произведения искусства

Есть еще один инструмент инвестирования, не очень популярный в Украине, но от этого не менее привлекательный — произведения искусства.

Не очень популярный потому, что сам рынок произведений искусства в Украине остается маленьким и не очень развитым. Однако если верить в то, что мы как страна движемся в сторону цивилизации, то, проводя аналогии с западным миром, можно утверждать, что этот рынок имеет перспективу.

В чем его преимущества? Во-первых, собирать коллекцию произведений искусства приятно, от момента, когда вы входите в художественную галерею, или мастерскую художника, до тех пор, когда с удовольствием любуетесь картиной или скульптурой в собственной гостиной или кабинете. Смотреть на пачку долларов все-таки меньше удовольствия, хотя соглашусь — тоже приятно.

Во-вторых, в отличие от тех же криптовалют, стоимость художественных произведений колеблется существенно меньше, не девальвирует как гривна и вашим картинам не грозит дефолт и реструктуризация, как украинским евробондам.

В-третьих, в последнее время глобальный рынок искусства демонстрирует достаточно высокий уровень устойчивости, даже несмотря на пандемию, геополитическую фрагментацию и другие проблемы, не дающие покоя человечеству.

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Какой потенциал у таких инвестиций

Понятно, что Пикассо или Моне в Украине не купишь, как в США или Китае, крупнейших художественных рынках в мире. Но ведь речь не о сотнях миллионов долларов — денег в Украине тоже гораздо меньше.

Однако на каждый продукт есть свой покупатель и наоборот. Так и с украинским искусством: размер — не главное, важно, чтобы цена со временем росла.

Если верить, что мы идем по пути развития западной цивилизации, можно легко спрогнозировать, что произведения искусства из ваших коллекций могут стать предметом залога для получения кредитов, как это происходит, например, в США.

И, к слову, этот рынок быстро растет. По данным Deloitte, в США объем кредитов, выданных под залог изделий искусства, в 2024 году вырастет более чем на 20% до $36 миллиардов. А еще пять лет назад объем подобных кредитов колебался в пределах $20-$23 миллиардов. Bank of America, Citi, JPMorgan и другие финансовые гиганты даже создали отдельные подразделения для «художественного» кредитования.

Обычно величина подобных кредитов не превышает половины оценочной стоимости художественного объекта, который должен быть произведением «музейного уровня». Пока, учитывая положение дел в Украине, подобные идеи выглядят фантазиями, но хочется верить, что не всегда бизнес украинских банков будет ограничен покупкой депозитных сертификатов и ОВГЗ. Надеемся, что когда-нибудь и до кредитования дело дойдет. Мы же, все-таки, не куда-нибудь, а в Европу движемся.

А пока движемся, отложенный спрос на кредитование будет стабильно увеличиваться, ведь история еще не знала таких времен, когда людям вполне хватало бы того, что у них уже есть.

Всегда нужно немного больше — а значит, тема инвестирования и кредитования никогда не потеряет своей актуальности, равно как и стоимость скромно-патриотического Марчука, Криволапа или Шерешевского на стене вашего дома.