Валюта и золото в марте: что делать украинцам, чтобы не влететь с курсом

На фоне глобального геополитического кризиса и новой войны на Ближнем Востоке мировой валютный и сырьевой рынок в марте будет сильно штормить. Кроме того, два крупнейших мировых игрока, США и Китай, пока так и не нашли реально работающего компромисса. Поэтому эскалация военной и экономической напряженности между сторонниками и союзниками каждого из этих центров влияния продолжится.

Прогноз по нефти, паре евро/доллар и золоту

Война США и Израиля с Ираном, в которую в разной степени вовлечены уже практически все ведущие мировые страны, продлится весь март с пиком противостояния и взаимных военных атак в ближайшие 2−2,5 недели. Это будет провоцировать высокие цены на нефть, золото и сильно «бить» по поведению пары евро/доллар.

По моим прогнозам, даже с учетом мер, которые предпринимают США в части сдерживания роста цен на нефть, в марте этого года цены на нефть марки BRENT будут высокими — от $74 до $110 за баррель с пиком волатильности с 16 по 20 марта.

График нефти BRENT

Именно в этот период, кроме сугубо военного фактора блокировки Ормузского пролива иранскими военными, добавится еще и экономический фактор — заседания Федрезерва США (17−18 марта) и ЕЦБ (19 марта) по процентным ставкам.

Сами по себе заседания этих регуляторов (особенно Федрезерва) всегда провоцировали волатильность всех рынков — от сырьевого до валютного и фондового. А с учетом войны на Ближнем Востоке и продолжения агрессии рф против Украины, синергия всех рисков и страхов инвесторов только добавит волатильности котировкам валютных пар и ценникам на энергоносители и золото в этот период.

По Евросоюзу все пока относительно предсказуемо. Даже с учетом угрозы роста цен на энергоносители (в первую очередь нефти и газа, что усилит инфляционные процессы в Европе), по моему прогнозу, ЕЦБ оставит свои ставки в пределах 2−2,4% годовых.

А вот интрига вокруг решения Федрезерва (с учетом противостояния действующего главы ФРС США Джерома Пауэлла и президента США Дональда Трампа и войны США с Ираном) только усиливается. В настоящее время процентные ставки Федрезерва находятся в пределах 3,5−3,75% годовых. По состоянию на начало марта 2026 года, инфляция в США замедляется. Однако, по данным за январь-февраль, годовая инфляция зафиксирована на уровне 2,4%, что выше прогнозов аналитиков. То есть снижение цен происходит медленнее ожиданий, при сохранении устойчивого внутреннего спроса и умеренной фискальной политики, но еще без поправок на начавшуюся войну США с Ираном.

В первые дни войны на Ближнем Востоке доллар на этом фоне начал укреплять свои позиции относительно евро с уровней в 1,18−1,17 доллара за евро к отметкам в 1,16 и даже ниже. В Евросоюзе возникли риски существенного роста цен на энергоносители, что может в дальнейшем ускорить инфляцию в еврозоне и снизить экономические показатели Европы.

График пары евро/доллар

В первые дни войны в США наблюдается ситуативный экономический подъем за счет активизации правительственных военных заказов, роста спроса на нефтепродукты и газ, что выгодно энергетическим гигантам США во внешнеторговых операциях. Но скоро этот рост цен докатится до внутреннего потребителя. Так что, Федрезерв может сохранить свои ставки на текущем уровне, мотивируя это рисками возможного роста инфляционных показателей.

Известный своей принципиальностью и консерватизмом глава ФРС США Джером Пауэлл так бы и сделал, но его каденция заканчивается уже в мае этого года. А лояльно настроенные к Белому дому члены FOMC все больше ориентируются на «пожелания» Дональда Трампа, а он многократно требовал от Федрезерва снижения ставок.

С другой стороны, внутриполитическая и экономическая ситуация в Штатах и успехи американских военных в войне с Ираном позволяют Федрезерву снизить, при желании, свои ставки на 0,25% годовых по совокупности факторов. Мой прогноз: Федрезерв снизит свои ставки в марте на 0,25% годовых — до уровней в 3,25−3,5% годовых, с общей целью их снижения до уровней как минимум в 3−3,25% годовых к осени 2026 года.

С учетом всех описанных выше событий, я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в марте 2026 года в пределах от 1,149 до 1,178 доллара за евро с пиком волатильности пары в максимальных пределах до 1−1,3 цента на евро за сессию во второй декаде марта. В первой и третьей декаде марта такие ежедневные колебания пары, по моим прогнозам, снизятся и не будут превышать 0,2−0,7 цента на евро.

Что касается золота, то из-за роста геополитических и военных рисков, на которые накладываются заседания американского и европейского регуляторов, волатильность котировок «желтого металла» только усилится.

В этом месяце котировки золота будут в пределах коридора от $5 040 до $5 570 за унцию с максимальными скачками во второй декаде марта, в случае эскалации военных действий на Ближнем Востоке и окончательной блокировки Ормузского пролива для нефтяного судоходства. Золото, как «защитный актив», продолжат покупать частные инвесторы, центральные банки многих стран и крупнейшие инвестфонды мира.

График золота

Курс доллара и евро в Украине

В условиях войны и жестких валютных ограничений со стороны НБУ у валютного курса гривны в марте будет три главных триггера:

состояние доходной и расходной части бюджета, размер бюджетного дефицита, источники его покрытия и график поступления международной помощи;

размеры ЗВР, поведение на рынке Нацбанка с его интервенциями и их объемами;

воздействие войны, настроения и действия населения и бизнеса в части покупки и продажи валюты.

Что касается международной помощи для покрытия дефицита бюджета и частично расходов на оборону, то в марте для нацвалюты все будет достаточно позитивно. 3 марта МВФ уже перечислил Украине первый транш в рамках новой четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF) в сумме $1,5 млрд. По заявлению властей, они уже зачислены на счета и будут направлены на обеспечение ключевых потребностей государства.

Евросоюз также еще раз подтвердил выделение Украине кредита в общей сумме 90 млрд евро, несмотря на сопротивление Венгрии. Это позволит правительству более спокойно планировать бюджетные расходы в марте.

Поступление международной помощи позволит Нацбанку сохранять золотовалютные резервы на высоком уровне. По состоянию на 1 февраля они составляли $57,7 млрд.

Скорее всего, по состоянию на 1 марта (данные еще не опубликованы) они не будут сильно ниже этого уровня, даже с учетом активных интервенций Нацбанка по поддержке гривны в феврале этого года (потрачено $2,99 млрд).

После январского скачка курса доллар и евро в Украине, уже в феврале, благодаря нацбанковким интервенциям и снижению спроса на валюту, пошла постепенная стабилизация котировок межбанка и наличного рынков: граждане и бизнес уже перестали активно скупать валюту.

Это видно как по сокращению объемов интервенций Нацбанка на торгах (даже с учетом активных закупок энергоносителей и электроэнергии в феврале), так и по динамике покупки/продажи валюты гражданами.

При этом, общий девальвационный тренд, по сравнению с декабрем 2025 года, в марте сохранится.

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

Траты резервов Нацбанка на поддержание курса гривны на межбанке, по моему прогнозу, в марте составят от $2,9 млрд до $3,4 млрд. Но с учетом значительных золотовалютных резервов и при ожидаемых мной ежедневных объемах межбанка в марте по системе Блумберг в пределах до $260 млн — 290 млн, у НБУ будут все необходимые возможности и ресурсы для полного контроля над украинским валютным рынком.

Пиковую статистику сделок на межбанке можно ожидать с 16 по 20 марта, во время расчетов компаний с бюджетом, а также в конце марта, когда бизнесу надо будет закрыть свои расчеты с иностранными контрагентами на отчетную месячную дату и за первый квартал 2026 года.

Нацбанк вынужден будет практически ежедневно выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара в пределах от $55 млн до $120 млн.

Основными покупателями валюты на торгах будут госструктуры (в том числе и оборонка), торговцы энергоносителями и товарами народного потребления. А основными продавцами на рынке останутся Нацбанк, аграрии и частично IT-сектор. Возможно, к ним в марте добавятся и некоторые оборонные предприятия, которые будут экспортировать часть вооружений, которая подпадет под разрешения правительства.

Значительная волатильность на внешних рынках по паре евро/доллар будет существенно влиять на цены по импортным товарам в Украине и провоцировать дополнительное инфляционное давление на нашем внутреннем рынке. Поэтому Нацбанк попытается, по возможности, сгладить на нашем межбанке не только колебания доллара, но и опосредованно — скачки евро относительно гривны.

На наличном рынке в марте 2026 года тенденция превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи в обменники и кассы банков сохранится, но не будет критичной для нашего рынка. Объемы превышения покупки валюты на карты и в наличной форме над объемами ее сдачи составят, по моим расчетам, ежедневно от минимум $5 млн до $45 млн максимум.

Во многом значение данного показателя будет зависеть от обстановки на фронтах, геополитической обстановки вокруг Украины и интенсивности военных действий. А также косвенно — и от волатильности курсов. Если НБУ удастся оперативно сглаживать скачки курса доллара и опосредованно евро, ничего критичного в марте на наличном рынке не будет.

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в марте от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 50 копеек. В случае активных подвижек котировок в течение торговой сессии, владельцы обменников будут оперативно менять свои ценники, с оглядкой на поведение межбанка.

Уровень котировок покупки/продажи безналичного доллара на торгах в марте, по моему прогнозу, будет в пределах 42,70−44 гривен за доллар и в пределах 50,10 — 51,80 гривен за евро. А на наличном рынке ценники продажи валюты обменниками будут на 15−40 копеек выше, чем котировки межбанка.

Советы по диверсификации сбережений в марте

Для тех, кто находится в Украине, я бы советовал денежные сбережения в марте держать в таком соотношении:

до 60% — в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно некоторые облигации известных эмитентов).

до 40% — в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). Причем в долларе — около 50% от суммы валютных сбережений, в евро —около 40−45%, в швейцарских франках или в золоте — до 5−10%.

Тем, кто проживает сейчас за границей и не планирует в ближайшее время (в течение года) возвращаться в Украину, в марте 2026 года я бы рекомендовал денежные сбережения держать в соотношении:

до 60% — в национальной валюте страны пребывания (в основном это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в валюте страны пребывания).

до 40% — в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или в евро).

Кроме того, учитывая напряженную обстановку в мире, я бы в настоящий момент обязательно пересматривал указанные пропорции своих денежных сбережений не реже 1 раза в 2−3 месяца. И делал бы соответствующие корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.

Также инвесторам сейчас стоить помнить, что в настоящее время геополитические и военные события «диктуют» правила игры экономике, что делает валютный и финансовый рынок очень динамичным и нестабильным. Поэтому только диверсификация активов поможет избежать потерь в данной ситуации и успешно пройти все испытания такого сложного периода.