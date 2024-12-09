В мире стало на 138 миллиардеров больше: где живут и куда вкладывают самые богатые

S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite на прошлой неделе снова ставили рекорды. Бум на фондовом рынке США за год увеличил совокупное состояние миллиардеров во всем мире до $14 трлн, — подсчитал UBS по данным на апрель 2024-го.

Общее число миллиардеров в мире за год выросло на 138 человек — до 2 682, говорится в отчете Billionaire Ambitions Report, который выходит десятый год подряд. Американских миллиардеров стало больше на 11%, а их состояние показало наибольший прирост в мире, увеличившись на 28%. Индекс S&P 500 за это время вырос на столько же.

А вот в Китае число миллиардеров, наоборот, сократилось — с 520 до 427, а их состояние уменьшилось с $1,8 трлн до $1,4 трлн. Этот спад отражает ослабление рынка недвижимости в стране и снижение стоимости компаний, принадлежащих богатейшим гражданам КНР, отметил глава отдела стратегических клиентов UBS Global Wealth Management Бенджамин Кавалли, — передает Reuters.

В Индии число самых богатых людей страны выросло за год более чем на 20%, а их совокупный капитал увеличился более чем на 40% — до $906 млрд.

В Европе произошла перестановка: Швейцария обогнала Великобританию и поднялась на вторую строчку среди стран с наибольшим числом миллиардеров. На первом месте — Германия, ведущая экономика региона. При этом самое крупное совокупное состояние у миллиардеров — во Франции. В топ-5 богатейших людей мира, по версии Forbes, входит всего один не-американец, и это француз Бернар Арно, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH).

Согласно опросу UBS, в течение следующего года 80% миллиардеров рассматривают, как предпочтительные инвестиции, акции североамериканских компаний, а 68% — выбрали эту стратегию на ближайшие пять лет.

Ключевыми отраслями, способствовавшими росту состояний в прошлом году, стали технологии, промышленность и сырьевой сектор, пишет UBS.

Очевидно, технологический сектор позволит нарастить состояния владельцам их акций и в этом году.

Главными героями американских фондовых площадок на прошлой неделе были, конечно же, акции компаний, связанных с криптовалютой. Акции криптобиржи Coinbase Global выросли на 5,6% на торгах в минувший четверг — до $349,5. Это стало их максимальной ценой с ноября 2021 года. Всего с января 2024-го бумаги компании подорожали почти на 100%. 2 декабря Goldman Sachs повысил целевую цену акций Coinbase более чем в два раза — со $187 до $397, что подразумевает рост еще на 28%, хотя за последние несколько дней бумаги компании немного просели (до $343,62).

Котировки трейдинговой платформы Robinhood Markets поднялись на 6,7% — до $42,7. Это стало их максимумом с сентября 2021 года. По сравнению с началом года, Robinhood утроила свою рыночную стоимость. 5 декабря свой таргет по акциям платформы повысили сразу три крупных банка: Keybanc поднял целевую цену с $30 до 47$, Deutsche Bank — с $36 до $42, а Piper Sandler — с $42 до 54$. Все трое советуют бумаги компании к покупке.

Акции крупнейшего публичного держателя биткоина — MicroStrategy — подскочили на 9,5% — почти до $445. Bernstein повысил целевую цену бумаг MicroStrategy с $290 до $600 — это предполагает рост на 60% от уровня закрытия 4 декабря.

Акции MARA Holdings, занимающейся майнингом, на торгах в четверг выросли на 8% — до $28,7. По сравнению с началом года, они стоят на 17,5% дороже. 4 декабря бумаги компании вошли в список JPMorgan криптовалютных акций, которые растут быстрее биткоина.

Рост акций криптокомпаний последовал после того, как биткоин впервые в истории в четверг превысил отметку в $100 тыс., пишет Barron’s. Несмотря на небольшой откат, у криптовалюты номер один есть все шансы продолжить свой рост, что станет драйвером и для акций компаний, связанных с крипторынком.

Дэвид Келлер из Sierra Alpha Research считает, что восходящий тренд в биткоине только начинается. По его расчетам, криптовалюта будет стоить примерно $110−112 тыс. «в ближайшем будущем».

Однако сегодня биткоин все реже используется, как платежное средство, каким он задумывался изначально. Теперь это инвестиционный актив, способ хранения денежной стоимости и хеджирования от инфляции. И нет никаких гарантий, что цены останутся на текущем высоком уровне.

Взлеты и падения недели на американском фондовом рынке

Впрочем, звездной прошлая неделя оказалась не только для акций криптокомпаний. «Минфин» выбрал акции, которые показали самый большой рост/падение.

Компании, связанные с развитием искусственного интеллекта, остаются в фокусе внимания инвесторов. Отличный отчет за второй квартал 2025 финансового года позволил акциям Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) во вторник вырасти почти на 40%, после чего бумаги продолжили дорожать. За год акции компании показали прирост в 278%. CRDO занимается разработкой решений для подключения и продуктов для рынка инфраструктуры передачи данных.

В минувший понедельник Credo сообщила о выручке в размере $72 млн (консенсус-прогноз $66,789 млн), что на 21% больше, чем в предыдущем квартале, и на 64% — в годовом исчислении. Скорректированная прибыль Credo на акцию составила 7 центов, что оказалось выше консенсус-прогноза на 40%. При этом компания предоставила оптимистичные цифры и на следующий квартал.

Генеральный директор Credo Билл Бреннан объяснил успех компании ее стратегическим позиционированием на быстрорастущих рынках ИИ и инфраструктуры данных. Генеральный директор отметил, что второй квартал стал поворотным моментом для Credo, поскольку спрос на ее продукцию превзошел прогнозы. Этот рост обусловлен ускорением развертывания ИИ и укреплением отношений с клиентами.

Аналитик B of A Securities Вивек Арья повысил рейтинг акций Credo Technology с «хуже рынка» до «покупать», одновременно повысив целевую цену с $27 до $80. По его словам, перспективы Credo Technology предполагают «начало многолетнего цикла внедрения ее продукта Active Electrical Cable (AEC), который позволяет создавать энергоэффективные кластеры искусственного интеллекта». Вивек Арья также предполагает, что Credo Technology, скорее всего, продемонстрирует устойчивые результаты во второй половине 2025 финансового года, «благодаря значительному росту ИИ в Amazon Web Services, ключевом клиенте (и инвесторе)».

Свой максимум с конца октября показали на прошлой неделе бумаги Super Micro Computer, Inc. (SMCI), производителя оборудования для дата-центров. Инвесторы позитивно восприняли сообщение компании о том, что организованная советом директоров проверка не выявила признаков «мошенничества или неправомерных действий» со стороны руководства.

При этом проверяющие рекомендовали компании назначить нового финансового директора, директора по комплаенсу (соблюдению правовых норм) и главного юрисконсульта, заявила Supermicro. Дэвид Вейганд, который сейчас занимает должность финансового директора компании, продолжит исполнять обязанности до назначения преемника.

В августе Supermicro сорвала сроки публикации отчета за 2024 финансовый год, завершившийся 30 июня. В том же месяце компания столкнулась с атакой шортистов из Hindenburg Research, которые обвинили ее в ведении непрозрачной и подложной бухгалтерии, несоблюдении санкционного режима при поставках оборудования и круговой поруке на предприятии.

В октябре от сотрудничества с компанией отказалась EY — аудитор заявил, что «не желает ассоциироваться с финансовой отчетностью, подготовленной руководством» Supermicro. В начале ноября новым поводом для падения котировок стал слабый прогноз компании на текущий квартал.

Отсутствие отчетности грозило делистингом акций Supermicro с биржи Nasdaq. Однако в ноябре Supermicro объявила, что заключила контракт с новым аудитором — BDO USA, и в последний момент представила Nasdaq план по сохранению листинга, получив больше времени на устранение проблем.

Supermicro стала одним из основных бенефициаров бума искусственного интеллекта благодаря партнерству с Nvidia. Продажи Supermicro в прошлом финансовом году выросли более чем в два раза, а с января по март 2024 года бумаги Supermicro подорожали более чем на 200%.

По сравнению с началом года, акции компании стоят сейчас примерно на 48% дороже. По данным MarketWatch, рейтинг акциям сборщика серверов присвоили 12 аналитиков, большинство из них советуют держать бумаги компании: у них шесть рейтингов Hold. Пятеро аналитиков рекомендуют покупать акции (Buy и Overweight), трое — советуют продавать (Underweight и Sell).

Акции DocuSign, Inc. (DOCU), сервиса электронной подписи документов, в ходе торгов 6 декабря на хороших данных отчета достигли максимума за два с половиной года.

За третий квартал 2025 финансового года, закончившийся 31 октября, выручка компании выросла на 8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — до $754,8 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали $745 млн, отметила The Wall Street Journal. Скорректированная прибыль на акцию достигла $0,9, что тоже выше прогноза: аналитики предсказывали $0,87, пишет WSJ. Выручка от подписок увеличилась на 8%, по сравнению с тем, что было год назад.

Аналитики William Blair связали успехи компании с ее платформой Intelligent Agreement Management (IAM), которую запустили в апреле, пишет Barron’s. IAM автоматизирует и упрощает управление документами и включает инструменты для их создания, подписания, анализа и хранения, а также допускает интеграции с другими бизнес-системами.

Большинство аналитиков советуют держать акции DocuSign: у них 16 рейтингов Hold из 23 в сумме, показывает WSJ. Четверо аналитиков рекомендуют бумаги покупать (рейтинги Buy и Overweight) и трое — продавать (Underweight и Sell).

Главные события предстоящей недели

Главным событием для европейских инвесторов станет последнее в этом году заседание ЕЦБ по учетной ставке. В центре внимания американских рынков будут свежие данные по розничной и оптовой инфляции в США. От роста цен зависят дальнейшие темпы снижения процентных ставок в крупнейшей экономике мира, которые пока остаются неопределенными, пишет The Wall Street Journal. Азиатские инвесторы сосредоточатся на изучении данных о состоянии китайской экономики.

Инфляция в Китае замедляется: что это значит

В понедельник, 9 декабря, национальное бюро статистики Китая сообщило, что, по итогам ноября, инфляция в Китае в годовом исчислении составила 0,2%, по сравнению с 0,3% в октябре. Ноябрьский показатель оказался гораздо ниже рыночных прогнозов в 0,5% и стал самым низким за пять месяцев, отметил Reuters. Замедление роста цен отражает растущие риски дефляции в стране, несмотря на обещания Пекина продолжить стимулирование экономики, считает Trading Economics.

В середине октября министр финансов Китая Лань Фоань анонсировал увеличение кредитования рынка недвижимости и капитала государственных банков, он также сообщил о намерении властей выделить субсидии малообеспеченным слоям населения. Однако конкретных сумм названо не было.

Уже завтра, 10 декабря, Китай обнародует данные по внешней торговле за ноябрь. Они прояснят ситуацию с экспортом, который был ключевым двигателем роста китайской экономики, пишет WSJ.

По оценке Nomura, темпы роста экспорта в прошлом месяце остались высокими благодаря устойчивому внешнему спросу и активизации поставок в связи с угрозами избранного президента США Дональда Трампа поднять пошлины на товары из Китая.

Рынок нефти: цены падают

10 декабря, во вторник, управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США опубликует ежемесячный прогноз по нефти.

В минувшую пятницу цены на нефть упали более чем на 1%, закрепив недельные потери. Рынок ожидает избыток предложения в следующем году на фоне слабого спроса, несмотря на решение ОПЕК+, сдерживающее рост предложения этого сырья.

В минувший четверг страны ОПЕК+ договорились отложить начало запланированного увеличения добычи до апреля 2024 года и продлили действующие сокращения добычи до конца 2026 года. Однако трейдеры энергоносителей заявили, что этот шаг не смог компенсировать опасения по поводу слабого спроса, особенно в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире.

Также в этот день Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в ноябре. Министерство труда США предоставит окончательные данные о производительности труда и стоимости рабочей силы в третьем квартале.

ФРС получит инфляционный ориентир перед заседанием

В среду, 11 декабря, в США будут опубликованы данные по инфляции потребительских цен за ноябрь, что позволит чиновникам Федеральной резервной системы оценить ценовое давление перед их последним в этом году заседанием по вопросам монетарной политики (оно пройдет уже 17−18 декабря).

С сентября ФРС снизила процентные ставки на 75 б. п., в настоящее время рынки ожидают еще одного снижения на 25 б. п.

Ставки на то, что Федрезерв снова снизит ставки, подкрепились более сильным, чем ожидалось, отчетом о занятости, опубликованным в минувшую пятницу. Однако любые признаки того, что прогресс в возвращении инфляции к целевому показателю ФРС в 2% застопорился, вероятно, заставят рынки пересмотреть ожидания.

Опасения по поводу потенциального возобновления инфляции также вернулись на передний план из-за планов Трампа повысить тарифы на импорт. Ожидается, что тарифы будут инфляционными.

Центробанки продолжают снижение ставок

Европейский ЦБ в четверг, 12 декабря, объявит решение по процентной ставке. Участники рынка сходятся в том, что регулятор, скорее всего, снизит ставку на 25 б.п. — до 3%. По данным Barron’s, после вотума недоверия правительству Франции экономисты прогнозируют до пяти снижений ставки на четверть пункта в 2025 году, чтобы поддержать и без того неустойчивую экономику еврозоны.

Национальный банк Швейцарии, скорее всего, в этот же день снизит процентную ставку с нынешнего уровня 1%, считает WSJ. Экономисты на фондовом рынке разделились примерно поровну в вопросе о том, каким будет шаг регулятора — снижение на 5 или на 25 б.п. По данным LSEG, которые привела газета, вероятность снижения ставки на полпункта составляет около 55%.