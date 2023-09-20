Дом за €1: стоит ли его покупать и сколько можно заработать на «квадратах» Италии

Италия пока остается одним из немногих уголков в Европе, где недвижимость все еще достаточно доступная. О ценах на квартиры в Риме, Милане, Турине и других регионах страны, выгодно ли покупать дома за 1 евро , а также о возможностях заработка — узнавал «Минфин».

Обзор рынка

Пандемия нанесла огромный удар по рынку недвижимости Италии — в 2020 году в некоторых городах страны цены на жилье снизились почти в два раза. Но уже в следующем, 2021, году количество сделок начало увеличиваться — возможностью обзавестись итальянскими «квадратами» по заниженным прайсам активно пользовались инвесторы, особенно иностранные.

«В 2022-м цены вернулись почти к допандемическим отметкам и продолжают расти. Это означает, что потенциал итальянской недвижимости далеко не исчерпан, поэтому она вновь становится инвестиционно привлекательной для покупателей, среди которых большую долю составляют также украинцы», — говорит Ирина Кнорр, владелец агентства зарубежной недвижимости VRC Ukraine.

Наибольшим спросом пользуются северные города Италии, здесь совершается не менее 70% сделок по купле-продаже недвижимости. Вне конкуренции Милан вместе со столицей Рим. Они остаются самыми востребованными и дорогими, несмотря на все кризисы. Чтобы купить здесь недвижимость, стоит рассчитывать на бюджет не менее €120 тыс. Для сравнения: на севере — в Турине — можно купить однокомнатную квартиру площадью около 50 кв м за €60−70 тыс.

«Кстати, Турин подорожал почти в два раза. В 2021 году квартиры, которые стоят на сегодняшний день €60−70 тыс., покупались по €34−36 тыс. Инвесторы заработали на такой стратегии перепродажи не менее 40% годовых, что вообще нонсенс для Европы», — обратила внимание эксперт.

Наименьший интерес вызывает Калабрия — юго-запад страны. В целом, если сравнивать с другими странами Евросоюза, в Италии наблюдается минимальная динамика цен. За последние пять лет стоимость жилых объектов в стране выросла на 7%, тогда как в среднем по ЕС — на 32%. Купить квартиру в Италии можно от €30 тыс. Все зависит от локации, метража и состояния здания.

Ориентировочная цена кв м: апартаменты в новостройке — от €2 500; квартира на вторичном рынке — от €500; дома на вторичном рынке — от €1 600; коммерческое помещение — от €1 370; земельного участка (под застройку) — от €250.

Стоимость 1 кв м недвижимости в Италии по топ-10 регионам

Регион Цена за кв м, € Цена аренды кв м, € Трентино-Альто-Адидже 3 150 12,4 Валле д'Аоста 2 717 17,24 Лигурия 2 557 10,76 Тоскана 2 516 14,49 Лацио 2 449 13,99 Сардиния 2 305 13,93 Ломбардия 2 278 16,24 Эмилия-Романья 1 930 13,15 Кампания 1 850 9,53 Венето 1 835 11,09

Данные: https://www.immobiliare.it/

Кому и за что полюбилась Италия

Недвижимость Италии постоянно пользовалась спросом у нерезидентов. Сейчас на рынке наблюдается большая активность со стороны израильтян и жителей тех европейских стран, где более жесткие условия на рынке недвижимости и более высокие цены на покупку жилья. Украинских покупателей также стало больше.

«Выбор украинцев часто стоит между Испанией и Италией. И в этом поединке в большинстве своем побеждает последняя. С начала войны в Украине наблюдаем рост спроса среди наших граждан в Италию почти на 30%», — констатирует Ирина Кнорр.

Украинцы выбирают для себя крупные города с развитой инфраструктурой, такие как Турин, где можно реализовать себя, с точки зрения работы или предпринимательства, а также устроить детей в лучшие школы и университеты. Также среди популярных запросов — недвижимость в районе озера Комо, курортный городок Сальсамаджоре-Терме, Адриатическое побережье.

По словам эксперта, квартиры для собственного проживания покупают около 20−30% клиентов, которые обращаются в агентство. Большинство покупателей рассматривают Италию, как страну для инвестиций.

Охотно покупают коммерческую недвижимость: действующие отели, винодельни и готовый бизнес в Италии. При этом стоимость отдельных объектов может быть равна стоимости квартиры в Киеве. Например, есть предложения отелей от €350 тыс., либо готовый ресторан от €170 тыс., либо винодельческое хозяйство за €390 тыс.

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Дом за €1: миф или реальность

Италия славится своей программой «купить дом за 1 евро» в небольших регионах. По словам Ирины Кнорр, такая программа действительно есть, и в разных регионах свои условия. Но если считать выгоды от такой покупки, то они даже очень сомнительные.

При покупке дома за €1 евро ставятся дополнительные условия, например: постоянное проживание в этом доме (прописка), нельзя сдавать в аренду, обязательная полная реконструкция за 3 года, с привлечением специализированных лицензированных компаний и т. п.

«Также покупатель ограничен в выборе вариантов. Как правило, это умирающие города, ведь программа нацелена на увеличение численности населения в них. Короче говоря, слишком много ограничений. В Италии и так много бюджетной недвижимости, и при этом нет никаких ограничений. Купил, сделал ремонт тогда, когда смог, и живи или сдавай», — резюмирует Ирина Кнорр.

Как купить и за что придется платить

Законы Италии находятся на стороне владельца, и при покупке недвижимости — будь-то резидент или иностранец — он получает полное право собственности на квартиру. При этом оформлять жилье можно лично или по доверенности на своего представителя.

В среднем, с момента пересмотра вариантов и предложения по покупке до непосредственной сделки проходит около 3-х месяцев. В случае с украинцами, риелторы отмечают, что владельцы иногда соглашаются на большие сроки, понимая сложность ситуации, в частности, процедуры вывода средств на покупку.

Сделки проводятся исключительно в евро и по безналу. Купить что-либо за наличку в Италии невозможно. Но у правил финансового мониторинга в стране есть свои особенности.

«Италия не спрашивает источник происхождения средств, однако не допускает финансовых треугольников. Что это значит? Если ты украинец, но платишь за покупку недвижимости с банковского счета, открытого в другой стране, нужно доказывать свое временное резидентство там. То есть нужно иметь основания на то, почему мы оплачиваем с банковского счета, например, в Польше. Для этого подойдут, скажем, договор аренды квартиры и квитанции за коммунальные услуги», — обращает внимание эксперт.

Важно, чтобы банковский счет за границей был оформлен именно на личность покупателя. То есть в вопросах происхождения средств есть послабление, однако на других этапах существует контроль.

Для покупки недвижимости покупателю обязательно будет иметь загранпаспорт и итальянский налоговый номер (codice fiscale). Его можно в течение 2 недель получить, отправив дистанционный запрос в консульство Италии.

В целом, процедура покупки выглядит так:

Выбор объекта. Покупатель приезжает в Италию, вместе с агентом просматривает предварительно выбранные варианты квартир. Если ему что-то понравилось, он вместе с риелтором составляет «предложение продавцу» (proposta d'acquisto). Продавец имеет право отклонить или принять предложение. На данном этапе можно поторговаться за цену квартиры — если это делать умело, дисконт может достичь даже 10% от стоимости квартиры. Подписание предварительного договора. Когда стороны договорились обо всех условиях, они подписывают предварительный договор купли-продажи у нотариуса. Покупатель вносит аванс до 10% стоимости объекта. Эти деньги хранятся у нотариуса. В случае отказа со стороны покупателя, данная сумма не возвращается. Заключение договора и регистрация сделки. Если документы на квартиру готовы, то это происходит довольно быстро. Нотариус регистрирует договор купли-продажи в налоговой службе в Италии и уплачивает соответствующие налоги от имени покупателя. Также договор следует зарегистрировать в Публичном реестре и поставить на учет в Земельном кадастре. После этого покупатель получает сертификат на право собственности.

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Налоги и расходы при операциях с недвижимостью

В Италии типично европейские налоги на недвижимость. Покупатель недвижимости платит регистрационный, ипотечный и кадастровый налоги, иногда НДС, а также несколько фиксированных сборов.

При покупке недвижимости у застройщика нужно уплатить:

регистрационный, ипотечный и кадастровый налоги — по €200 каждый,

НДС — 10% от кадастровой стоимости объекта,

другие фиксированные сборы — до €350.

При покупке у физлица на вторичном рынке:

регистрационный налог — до 9% от кадастровой стоимости объекта,

ипотечный — €50,

налог на регистрацию земли — €50.

Квартира, которая покупается, как первое жилье в Италии, оформляется по сниженному налогу до 3%. Чтобы зарегистрировать квартиру, как первое жилье, нужно в ней прописаться и пожить не меньше месяца.

Среди других дополнительных расходов:

регистрационное сборы — до €500 евро,

нотариус — 1−3% от суммы сделки,

комиссия агентства по недвижимости (обязательна) — до 5%, но не менее €6 000.

Налог на прибыль от сдачи недвижимости в аренду — до 21%. Если арендует квартиру студент — то до 10%. Если недвижимость сдается в аренду и владелец не является резидентом Италии — налог на доход в Италии платить не нужно. Владелец платит налоги на доходы только в стране своего гражданства.

Вне зависимости от того, сдается недвижимость в аренду или нет, владелец должен платить:

ежегодный налог — 0,2−0,4% от кадастровой стоимости, если владелец проживает в квартире, и 0,86%, если проживает в другом доме,

обязательное страхование — 1−2% от стоимости недвижимости. Но здесь есть один нюанс — этот платеж может быть включен в баланс ежемесячных коммунальных или кондоминиальных сборов. Этот аспект нужно уточнять перед покупкой. При выборе квартиры важно заранее узнать, каковы затраты на обслуживание.

Что касается перепродажи недвижимости, то налогов нет.

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Сколько можно заработать на итальянских «квадратах»

Итальянские «квадраты» растут в цене, поэтому могут приносить своим владельцам неплохие доходы. Так, при сдаче в аренду можно зарабатывать до 7% годовых — это одни из самых высоких показателей в странах ЕС. Для сравнения: в Германии и Чехии выше 4−5% годовых не прыгнешь, а стоимость недвижимости значительно выше.

Хорошие дивиденды можно заработать и на перепродаже жилья. По словам владельца агентства зарубежной недвижимости VRC Ukraine, в определенных случаях удавалось заработать и до 50% годовых.

«Все зависит от текущей ситуации на рынке и от ликвидности самого объекта. Выбирать самые удачные варианты лучше со специалистом местного рынка. Квартиры на соседних улицах могут иметь разницу в цене почти в €10 тыс., и только ваш брокер знает, почему так, и может дать правильные советы», — считает Ирина Кнорр.

Примеры удачных инвестиций

Вариант 1: покупка однокомнатной квартиры в Турине для сдачи в аренду

Стоимость квартиры — €60 тыс. Минимальная ставка аренды — 500 €/месяц. Соответственно, плата за аренду в год составит: €500*12 = €6 000.

Налог на владение — €480 (при максимальной ставке — 0,8%). Налог на прибыль — €1 260, или €600 (если удастся найти арендатора студента).

Соответственно, чистая прибыль составит: 4 260 €/год или 355 €/мес, со студентом — 4 920 €/год или 410 €/мес.

Вариант 2: мини-хостел для студентов

В период карантина было популярно выкупать с дисконтом до 40% трех- и четырехкомнатные квартиры в Турине за 80 тыс. евро. Далее эти квартиры разделяли таким образом, чтобы была отдельная зона для отдыха, кухня и отдельные автономные комнаты. Делали косметический евроремонт. Это обходилось в €5−6 тыс. Такие квартиры выполняют функцию мини-общежития в Турине и пользуются высоким спросом у студентов. Вместо одной арендной платы владелец получает с 1 студента, как минимум, €300 аренды и платит сниженные налоги.

Так, трехкомнатная квартира, переоборудованная в мини-общежитие, приносит: €300*3*12 = €10 800. Налог на владение — €680. Налог на прибыль — €1 800. Итого, в год: €10 800 — €680 — €1 800 = €8 320

Такие квартиры — мини-общежития — достаточно ликвидные, поскольку пользуются спросом у инвесторов. На перепродаже сразу после ремонта можно заработать до 30% от первоначальной стоимости.

Риски и подводные камни

У рынка недвижимости Италии своя специфика, поэтому покупать недвижимость нерезиденту самостоятельно, без сопровождения местного эксперта, не стоит.

Во-первых, далеко не все нотариусы в стране согласны работать с иностранцами. Это, в первую очередь, связано с рисковостью финансовых операций, ведь нотариус несет ответственность за проверку личности покупателя, продавца, и принимает на свой счет средства, в качестве гарантии сделки.

Во-вторых, это специфика права. В Италии существует около 20 форм права собственности, и онлайн-переводчик не поможет разобраться в этом вопросе.

«Был случай, когда к нам обратился уже постфактум клиент. Он решил купить квартиру с сайта объявлений без посредников. Внес аванс, а во время проверки оказалось, что там прописана бабушка, которую, по условиям договора, нельзя выписать до конца ее жизни. Человек отказался от сделки, однако аванс в €5 000 ему никто не вернул», — рассказывает Ирина Кнорр.

Среди других подводных камней, с которыми может столкнуться покупатель-нерезидент, есть и другие. Так, почти все квартиры на сайтах с объявлениями находятся на эксклюзиве местных агентств недвижимости. Если на сайте опубликована квартира и ее продает сам собственник, это сигнал о риске: ни одно агентство не взяло в работу эту квартиру, а значит, с ней что-то не так.

Еще к вопросу сайтов недвижимости — примерно в 45% объявлениях о продаже фото не соответствуют действительности, или на сайтах размещаются фейковые объекты. В объявлениях указывают старые фото или размытые изображения, по которым трудно составить представление о реальном состоянии объекта.

Также существует неувязка с ипотечной недвижимостью. После карантина в продаже появилось много объектов по привлекательным ценам — это «плюс». Но «минус» в том, что по большинству из них есть непогашенные кредитные обязательства.

И напоследок — о первичном рынке. Вообще, по словам риелторов, первичная недвижимость в Италии — это слабое звено. Во-первых, большинство городов — это старые города с исторической архитектурой. Земельные участки под застройку если есть, то в основном в пригороде.

А во-вторых, качество строительства и ремонта, мягко говоря, оставляет желать лучшего, и далеко не всегда отвечает ожиданиям покупателей. Если же владелец захочет сделать ремонт, перепланировку квартиры, то для этого требуется много разрешений. Их оформление может затянуться на месяцы — это, в свою очередь, продлевает сроки монетизации недвижимости или пользование собственным новым жильем.