Рынок недвижимости Украины: что будет с ценами, предложением и спросом

По данным сайта недвижимости ЛУН, в 2022 году, по сравнению с предыдущим, довоенным годом, продажи квартир на вторичном рынке уменьшились ориентировочно в три раза, а количество инвестиционных сделок на первичном — примерно в 10 раз, соответственно, рухнули и цены. Но сейчас стоимость квадрата уже вернулась на довоенный уровень. О перспективах украинского рынка недвижимости «Минфин» узнал из первых уст в ходе дискуссии «Что будет с ценами на недвижимость».

Участие в дискуссии принимали топовые украинские экономисты, представители бизнеса из сферы недвижимости, девелопмента и инвестиций. «Минфин» приводит самые интересные фрагменты дискуссии и экспертных выводов.

У украинцев на руках, как минимум, $85 млрд, которые могут пойти в недвижимость

Михаил Кухар, старший экономист Ukraine Economic Outlook

В декабре 2021 года произошел исторический пик роста зарплат — средняя зарплата превысила $640, среднегодовая — $514. В 2022 году зарплата, ясно, падала. При переходе на фиксированный курс Нацбанка 36,6 грн за доллар, эквивалент долларовой зарплаты в Украине просел до $400. Но дальше последовал устоявшийся тренд роста, и мы прогнозируем, что зарплата возобновится до довоенного уровня в середине 2024 года.

Зарплаты, которые получают украинцы, — это не все имеющиеся у них деньги. У нашего населения еще есть сбережения. Мы видим рост банковских депозитов более чем на 20% за 2022-й — начало 2023 года. Это, в основном, связано с тем, что более 1,2 млн человек защищают нашу Родину, их зарплаты достигают 100−110 тыс. грн. Часть средств они тратят, а часть — оседает на депозитах. Сейчас $15 млрд находится на гривневых депозитах. Плюс с $10 млрд до $11 млрд выросли валютные депозиты населения. Итого, это инвестиционный потенциал на $25 млрд.

В то же время, стабильно растет сальдо купли-продажи иностранной валюты населением. По подсчетам Ukraine Economic Outlook, наличных денег на руках у украинцев более $60 млрд (по данным НБУ — $100 млрд). Следовательно, инвестиционный потенциал украинцев для покупки недвижимости после нашей победы составит $25 млрд в банковской системе и, как минимум, $60 млрд вне банковской системы.

Что касается ситуации по недвижимости. Фактор, влияющий на рост спроса и цен, — количество квадратных метров на одного человека. Ежегодно количество жилого фонда растет на 1,5−2%, но у нас все еще печальная картина по обеспеченности жильем: на одного человека приходится всего 24,9 кв м.

Тем не менее, динамика цен на недвижимость в Киеве в средних заработных платах за последние 13 лет свидетельствует о том, что последние 5 лет жилье было самым доступным относительно доходов населения. Сейчас 1 кв м жилья равняется трехмесячному среднему доходу среднестатистического украинца.

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После окончания войны цены на жилье во Львове будут выглядеть, как пузырь

Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, практикующий трейдер

На сегодняшний день есть три сценария развития экономики Украины: провал, застой и скачок. Если посмотреть прогноз НБУ или МВФ, всюду заложен сценарий застоя, то есть страна достаточно крепкая, но никаких чудес не возникает.

По этому сценарию, в конце 2025 года будет достигнут уровень ВВП 2021 года.

Инфляция снижается даже быстрее, чем ожидалось: первоначально, по прогнозам НБУ, она должна была составить 15% в этом году, теперь же ожидается 10,6%. Причина — низкие доходы населения, подавленная экономическая активность, естественно, стабильный курс гривны тоже помогает.

Далее это способствует снижению учетной ставки НБУ. По прогнозам регулятора, к концу 2023 года она составит 18%. Это важно для ипотеки, которая является одним из ключевых факторов развития рынка недвижимости. Пока НБУ никак не помогает росту цен на недвижимость, и так будет еще долго. НБУ будет очень осторожно снижать учетную ставку, но если он ее снизит, скажем, до уровня 10−12%, тогда, возможно, произойдет какой-то заметный рост ипотеки.

За гривну можно быть спокойными, девальвация ей пока не грозит. Надо понимать, что в каждой девальвации гривны была виновата не паника населения, а печатный станок. С 1 января 2023 года МВФ запретил проводить такую политику, поэтому Украина обречена жить с крепкой гривной.

Ключевым фактором для рынка недвижимости является демография. Ведь недвижимость — это всегда о трафике, а локация, кто бы что ни говорил, всего лишь место, где идет трафик. С демографией у нас катастрофа, мы достигли 20-летнего дна. Это гигантский удар по Украине, который проявится через 20 лет. Каждый год число покупателей жилой недвижимости будет сокращаться, и девелоперам следующие 20 лет будет труднее зарабатывать.

Рынок жилья Киева будет расти за счет мигрантов. У других — будет хуже. Сейчас более-менее нормально чувствует себя Львов, но после окончания войны его рынок недвижимости выглядит, как легкий пузырь. Потому что Львов, будучи ближе к западной границе, получил большой миграционный приток. И цены, которые традиционно были ниже, чем в Киеве, догнали столичные. Это немного переоценено. Сильного провала во Львове не будет, но после войны, когда встанет вопрос работы, комфортной жизни, часть народа поедет в Киев, конкурировать также придется с Варшавой.

Цена жилья также привязана к аренде. Чем выше аренда, тем выше цена квадратного метра. Аренда, скорее всего, будет увеличиваться, поскольку будут расти зарплаты.

Цена квадратного метра также соотносится с личным доходом. В США, чтобы купить средний дом, среднему американцу нужно работать 7 лет. В Киеве мы стартовали с 17 лет, потом пришли где-то к 10−11 годам, теперь, по моим оценкам, среднестатистическому киевлянину со средним доходом, чтобы купить квартиру площадью 55 кв м, нужно около 10 лет.

Совокупность всех факторов не позволяет в ближайшее время ожидать серьезных изменений цен на жилье.

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Пока нам в экономику не зальют обещанные деньги, потрясений и всплесков ни с ценами, ни со спросом не будет

Андрей Мима, сооснователь компании ЛУН

В разрезе аренды «вторички» и «первички», рынок недвижимости выглядит так:

Аренда. Первые месяцы войны спрос на аренду в Киеве был полностью провальным, но уже в сентябре 2022 года он возобновился до уровня 2021 года. 2023 год начался с гораздо меньшей активности арендаторов из-за обстрелов Киева и блекаутов. Однако, уже в июле-августе наметились тренды роста спроса, правда, довоенных показателей рынок не достиг.

Тренды спроса оказали непосредственное влияние на арендные ставки. В 2021 году в августе-сентябре цена аренды однокомнатной квартиры росла, и в начале 2022 года она вплотную приблизилась к $500. Это был пик стоимости аренды однокомнатной квартиры в Киеве. После вторжения цена упала примерно в два раза — в валюте до $250, а в гривнах — до 8−9 тыс. Приблизительно на таком уровне цена продержалась весь 2022 год, и только сейчас начала постепенно расти.

В Киеве аренда 1-комнатных квартир увеличилась до 11 тыс. грн, 2-комнатных — до 16 тыс. грн, 3-комнатных — до 27,5 тыс. грн. Интересно, что во Львове «однушки» все еще стоят дороже — около 15 тыс. грн, «двушки» — на уровне 16 тыс. грн, «трешки» чуть дешевле — 24 тыс. грн. Но то, что во Львове дороже, чем в Киеве, очень показательно. Понятно, что это из-за дисбаланса спроса и предложения.

Что касается «вторички», по статистике Минюста, в 2021 году заключено около 300 тыс. сделок, в прошлом году — около 100 тыс. То есть продажи квартир в Украине на вторичном рынке уменьшились в три раза.

Цены на «однушки» в Киеве после проседания установились на уровне $60 тыс. Но если проанализировать объявления, по которым квартиры были проданы, то видим, что покупают жилье стоимостью $40 тыс., — то, которое за $60 тыс. не расходится.

Официальных данных о продажах жилья на первичном рынке в 2021 году нет. По нашей оценке, которую мы сформировали по данным опроса застройщиков, аккумулятивное падение продаж было в 8−12 раз.

До вторжения в Украине были продажи в 1 700 ЖК. На сегодня 80% жилых комплексов возобновили продажи, 20% — полностью остановились. Меньше всего возобновились продажи в прифронтовых областях. Активные — центр и запад страны.

Несмотря на полномасштабную войну, продажи были запущены в новых ЖК. Таких оказалось почти 200 — больше всего во Львовской области, Киеве, в Киевской Тернопольской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Что касается статистики ввода в эксплуатацию, то около 10 млн метров в год строились в Украине последние 20 лет. В 2020 году из-за пандемии темпы снизились до 8,5 млн кв м, в 2021-м догнали свое — до 11,5 млн кв м. В 2022 году сдали в эксплуатацию аж 7 млн кв м. Но сдача в эксплуатацию — это результат 2−3-летнего строительства. Поэтому в 2023 году мы ожидаем более кардинального падения.

Цены на квадратный метр нового жилья в Киеве впервые прыгнули в 2015 году. Дальше 5 лет стоимость в гривне практически не менялась. За два года она выросла в гривне на 40%. Последние 1,5 года стоимость колеблется в пределах 46,5 тыс. грн за кв м.

Цены росли по регионам неравномерно. В Киеве и Киевской области рост составил в гривне 36%, то есть относительно курса доллара цена не изменилась. Приблизительно такой же рост — 30−40% — в Одессе и Днепре. Исключение — западные регионы, рост в гривне составил 80%, то есть почти в два раза.

Спрос на «первичку», судя по посещаемости сайта ЛУН, с начала вторжения возобновился лишь до 50%. При этом в Киеве и Одессе всего 40%, во Львове — 70%, и в Ивано-Франковске полностью вернулся к довоенным временам.

Пока нам в экономику не зальют обещанные деньги, никаких потрясений и всплесков ни с ценами, ни со спросом не будет. Будут объекты, которые будут дешеветь, или будут дорожать. На среднюю цену не будут сильно влиять.

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В Киеве открыты продажи в 168 ЖК. Лучше всего покупают в новостройках со стоимостью «квадрата» $1 200−1 500

Игорь Райков, основатель ULPM

В целом, в 2022 году украинский рынок недвижимости критически обвалился. Показатель падения почти пятикратный. В 2021 году общий объем инвестиций в первичную недвижимость Украины составил около $10 млрд, из них $2,5 млрд вложено в Киев.

Наш прогноз на 2023 год — около $2 млрд. Из $2 млрд общей суммы прогнозируемых инвестиций на текущий год 70% будут инвестированы в западные области, то есть в города подальше от линии фронта, — западнее Житомира.

Тяжелые времена переживают Харьков, Днепр и Одесса, там есть эпизодические инвестиции в новостройки. Но, в основном, там продают уже построенное и введенное в эксплуатацию в 2022—2023 гг. жилье.

Инвестиции в недвижимость Киева упали почти в 15 раз, в области ситуация немного лучше за счет вынужденных переселенцев. Винница стабильна, у Ивано-Франковска есть тренд к росту. Львов, на удивление, не растет.

Сейчас в Киеве 168 ЖК, которые находятся в активной продаже. Лучше всего покупают в новостройках, которые попадают под следующие критерии: стоимость квадратного метра $1 200−1 500, а до ввода в эксплуатацию такого дома должно быть 12−18, а лучше 6 месяцев. Это горизонт риска, который принимает инвестор.

Парадигма инвестирования претерпела существенные изменения. Построить дом при наличии всего $1 млн собственных средств застройщику теперь не удастся. Очередей в отделы продаж нет, в котлован инвесторы не готовы вкладывать. Потому девелоперам нужно быть готовыми строить на собственные средства.

В 2021 году, когда инвестиционный спрос в «первичку» составлял до 70%, недвижимость стала своего рода сберегательной книгой. Теперь украинцы, судя по данным НБУ по сумме депозитов в банках и имеющихся наличных средств на руках населения, предпочитают покупать валюту. Но когда начнется восстановление экономики, возвращение к росту ВВП, ситуация станет более стабильной, вероятнее всего, эти средства снова начнут возвращаться в недвижимость.

Так или иначе, крушения на рынке недвижимости не будет. Рынок не упадет, и цены тоже. Скорее всего, там, где цена справедливая, она будет увеличиваться. Кроме того, собственники не готовы фиксировать убытки, а потому не будут спешить выходить из своих инвестиций.

Спрос на рынке может получить толчок к росту за счет факторов государства — например, в государстве заработает в полную силу «єОселя» или программа сертификатов за утраченное жилье.

Цены начала диктовать «вторичка»

Андрей Вавриш, основатель SAGA Development

Первое, что произошло из-за российского вторжения, — изменение парадигмы определения цены. Если до войны первичный рынок определял цены на недвижимость, а за ним подтягивался вторичный, то теперь — наоборот. Девелоперам приходится конкурировать с квадратными метрами на «вторичке». Причина — большие объемы жилья на вторичном рынке, а также уверенность владельцев вторичной недвижимости в возможности когда-либо ее продать. Особенно эта тенденция прослеживается в городах, приближенных к линии фронта.

Количество продаж буквально рухнуло после начала вторжения. В определенной степени, оно восстановилось. В Киеве в последние месяцы совершается где-то 970−980 сделок в месяц.

Существенное снижение сделок не привело к существенной корректировке цен. В Киеве рынок восстановился, если оценивать по валовой стоимости совершенных сделок, на 30% в гривне и на 22% в долларе, если сравнивать июль 2023 года с июлем 2021 года.

При этом заявленные цены не всегда совпадают с фактическими. Спред между ними до начала войны был очень маленьким, а на сегодняшний день он иногда доходит до 15%.

В целом, в июле 2023 года средняя цена «квадрата» на «первичке» в столице вышла на уровень $1 384 и сравнялась с показателями июля 2021 года.

Сейчас застройщики строят жилье себе «в склад», завершая свои инвестиционные обязательства и для сохранения деловой репутации.

Себестоимость материалов и ресурсов для строительства выросла в диапазоне 29−42%. Часть материалов подорожала непропорционально дорого — цены на стекло, например, выросли в 2 раза.

Эконом-жилье в традиционном понимании исчезает или трансформируется под соответствующие запросы покупателя.

Что касается основных трендов рынка недвижимости Украины на 2024−2025 год, то главным фактором, который будет определять ситуацию на рынке недвижимости, будут успехи ВСУ на фронте. Существенно также повлияет демографическая ситуация в стране.

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Цены на новое жилье точно не будут ниже: у застройщиков нет такой возможности

Игорь Никонов, основатель компании KAN Development

Объемы продаж существенно снизились — 15−17% от тех, что были до войны. Максимальная скидка, которую мы можем себе позволить, — 7%. Все наши проекты комплексные, с большим количеством инфраструктуры, потому и себестоимость другая.

Что касается себестоимости — она существенно выросла, и эта тенденция сохраняется. Основная часть удорожания себестоимости — заработная плата. И хуже всего, что вызывает тревогу, — ее двигает вверх дефицит рабочих рук. До войны у нас работало около 60% людей, которые приезжали из Западной Украины. Сейчас практически все они вернулись домой, плюс значительная часть в ВСУ. Люди понимают, что есть рынок, есть спрос, что они востребованы, поэтому больше просят за работу. Зарплата растет каждые 3−4 месяца.

В целом, прямые затраты на строительство в среднем увеличились на 15−17% в долларах. В то же время, уровень прибыльности компании сильно снизился, объемы продаж упали.

Тем не менее, цены на новое жилье точно ниже не будут. Возможности у застройщиков снижать цену нет. У некоторых нет возможности ее содержать даже на таком уровне, как сегодня.

Надежды на лучшее игрокам рынка жилья добавляют обещанные $200 млрд от партнеров, которые согласились финансировать программу восстановления инфраструктуры и жилищного строительства. Но, на самом деле, с ее выполнением все будет не так радужно. Первая проблема — земля. Ни один землеотвод под застройку в Украине не проходит без огромного количества продолжающихся годами судов. Кроме того, нужно убрать двусмысленную трактовку наших законов.

Я на 100% уверен, что не будет возможности освоить такие средства, даже если будет рабочая сила и техника. Наша страна юридически не может эти объемы проработать. Движение этих средств спадет, и хорошо, если останется $20−30 млрд.