В апреле состоялся 51 успешный аукцион по продаже активов банков на 262,8 миллиона

В течение апреля в системе Prozorro. Продажи было объявлено 498 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов . Успешным был 51 аукцион по продаже активов 7 банков. Сумма результативных торгов составила более 262,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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56% этой суммы — 147,4 млн грн — составила продажа прав требования по кредитным договорам, которые находились на балансе ликвидируемых банков. Еще 99,2 млн грн — цена реализации недвижимого имущества банков. Остальные — 16,2 млн грн — составили продажу земельных участков, транспорта, основных средств и дебиторской задолженности перед банками.

Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за апрель, получена оплата за 21 лот на сумму 102,8 млн грн. Средства за 30 лотов, на сумму 160 млн грн, пока ожидаются.

В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.

В Фонде напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.

Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Prozorro.Продажи. В торгах может принять участие каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.