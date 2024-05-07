В течение апреля в системе Prozorro. Продажи было объявлено 498 аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Успешным был 51 аукцион по продаже активов 7 банков. Сумма результативных торгов составила более 262,8 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
В апреле состоялся 51 успешный аукцион по продаже активов банков на 262,8 миллиона
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56% этой суммы — 147,4 млн грн — составила продажа прав требования по кредитным договорам, которые находились на балансе ликвидируемых банков. Еще 99,2 млн грн — цена реализации недвижимого имущества банков. Остальные — 16,2 млн грн — составили продажу земельных участков, транспорта, основных средств и дебиторской задолженности перед банками.
Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:
- Банк Форвард — 135,4 млн грн;
- МР Банк — 90,0 млн грн;
- Проминвестбанк — 20,2 млн грн;
- Мегабанк — 9,4 млн грн;
- Укрстройинвестбанк — 6,2 млн грн;
- Банк Конкорд — почти 0,9 млн грн;
- Айбокс Банк — 0,6 млн грн.
На сегодняшний день, по результатам успешных аукционов за апрель, получена оплата за 21 лот на сумму 102,8 млн грн. Средства за 30 лотов, на сумму 160 млн грн, пока ожидаются.
В случае отказа победителя аукциона перечислить денежные средства за лот, он теряет гарантийный взнос, а право приобрести активы переходит следующему участнику аукциона, если таковой был.
В Фонде напомнили, что средства, полученные от продажи активов, направляются на расчеты с ликвидируемыми кредиторами банков.
Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе Prozorro.Продажи. В торгах может принять участие каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по кредиту, выставленному на торги, а также российской федерации или лиц, связанных с государством-агрессором. Победителем аукциона становится участник, предложивший самую высокую цену за лот.
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