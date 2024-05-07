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7 мая 2024, 18:05 Читати українською

ЕЦБ разослал письма всем банкам Европы, которые до сих пор работают в россии

Главный исполнительный директор итальянского UniCredit банка, Андреа Орсель заявил, что письма с призывом от ЕЦБ сократить бизнес в россии получили вероятно все банки, продолжающие работать в россии. Об этом сообщает Bloomberg.

Главный исполнительный директор итальянского UniCredit банка, Андреа Орсель заявил, что письма с призывом от ЕЦБ сократить бизнес в россии получили вероятно все банки, продолжающие работать в россии.

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UniCredit был одним из банков ЕС, получивших письмо от Европейского центрального банка с призывом сократить свой бизнес в россии. В прошлом месяце Raiffeisen Bank International AG сообщил о призывах от ЕБР сократить бизнес австрийского банка в россии.

«Каждый банк в Европе, имеющий любое влияние на россию, вероятно, получил письмо от ЕЦБ», — заявил во вторник главный исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель. Он отказался комментировать именно UniCredit.

UniCredit пока избегает полномасштабного выхода из россии. В банке заявили, что стратегия отвечает ожиданиям регуляторов и что он продолжает реализацию плана по сокращению российских трансграничных рисков до нуля до конца следующего года.

Итальянский банк работает в россии через свою дочернюю компанию АО «ЮниКредит Банк», предлагающую услуги корпоративным и частным клиентам. В нем работает около 3100 сотрудников, в 50 отделениях. С началом войны миланский банк отложил средства на случай дефолта в россии.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Genna Smatko
Genna Smatko
7 мая 2024, 20:16
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Ліцензії повідбирати і нехай далі працюють зі своєю вонючою рашею.
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