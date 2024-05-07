Кабмин продлил срок бронирования от мобилизации еще на месяц

Кабинет министров продлил еще на месяц действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным решениями Министерства экономики. Соответствующее решение правительство приняло на заседании во вторник, 7 мая, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Установлено, что сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных военнообязанным соответствующими решениями Министерства экономики согласно постановлению КМУ от 27.01.2023 N76…, не закончившиеся на день принятия этого решения, продлеваются автоматически на один месяц», — написал он в Telegram.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) признала критически важными для экономики ряд компаний, которые получат право претендовать на бронирование сотрудников от мобилизации.