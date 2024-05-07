Кабмин одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией

Кабинет министров одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией, которое было подписано еще в феврале 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Соглашение предусматривает, в частности, отмену Турцией ввозных пошлин на около 93,4% промышленных товаров и 7,6% сельскохозяйственных товаров. По окончании действия переходных периодов 3−7 лет Турцией будут отменены ввозные пошлины еще для 1,5% промышленных товаров и 28,5% сельскохозяйственных товаров.

Украина со своей стороны отменит ввозные пошлины на около 56% промышленных товаров и 11,5% сельскохозяйственных товаров. После окончания действия переходных периодов (2−5 лет для промышленных товаров, 2−10 лет для сельскохозяйственных товаров) Украиной будут отменены ввозные пошлины еще для 43,2% промышленных товаров и 53,7% сельскохозяйственных товаров.

В целом, положения соглашения охватывают торговлю товарами и услугами, применение положений Конвенции Пан-Евро-Мед для определения происхождения товаров, права интеллектуальной собственности, применения санитарных и фитосанитарных мер, отмена технических барьеров в торговле, е-коммерцию, таможенное сотрудничество, коммерческое присутствие предприятий, а также применение защитных мер.

Что дальше

В дальнейшем законопроект будет направлен на ратификацию Верховной Радой Украины. После ратификации парламентами стран соглашение вступит в силу через 2 месяца после получения подтверждения завершения внутригосударственных процедур последней из сторон.

Напомним

3 февраля 2022 г. соглашение о свободной торговле подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш.