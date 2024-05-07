Кабмин отменил ограничение расчетов за импорт товаров и услуг для бизнеса

Кабинет министров упразднил постановление об ограничении расчетов за импорт товаров и услуг для бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 7 мая.

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Кабмин признал постановление № 153 «Об отдельных вопросах по обеспечению осуществления импорта» от 24 февраля 2022 года (ранее известное как постановление о перечне товаров критического импорта) утратившим силу с целью создания благоприятных условий для осуществления импорта товаров и обеспечения потребностей национальных предприятий в условиях военной агрессии россии.

Упраздненное постановление № 153 в последней редакции содержало перечень услуг, работ, прав интеллектуальной собственности, других неимущественных прав, импорт которых НБУ должен был разрешать.

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«Мы упраздняем постановление Кабинета министров № 153, которое ограничивало расчеты за импорт товаров и услуг. Такая либерализация откроет новые возможности для украинских предпринимателей — выходить на новые рынки, усиливать украинский экспорт, создавать новые проекты и новые рабочие места в Украине», — отметил Шмыгаль.