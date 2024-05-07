Министерство финансов 7 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 9,39 млрд грн, что на 2,16 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 7,23 млрд грн. При этом Минфин продолжает снижать ставки. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин привлек 9,4 миллиарда от продажи облигаций и снизил ставки
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Что предлагали инвесторам
Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 3,19 млрд грн под 15,25% с погашением 4 июня 2025 (на прошлой неделе ставка была 15,39%);
- 3,10 млрд грн под 16,29% с погашением 18 марта 2026 года (на прошлой неделе ставка была 16,35%);
- 3,10 млрд грн под 17,50% с погашением 25 августа 2027 года (на прошлой неделе ставка была 17,60%).
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Источник: Минфин
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