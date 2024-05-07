Министерство финансов в апреле перечислило местным бюджетам 22,4 млрд грн

В апреле 2024 года Минфин, согласно бюджетному законодательству, обеспечил перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 22,4 млрд грн, что составляет 94% от предусмотренных росписью ассигнований. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

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Пополнение местных бюджетов

базовая дотация перечислена в сумме 1,8 млрд грн (100 % к росписи ассигнований);

дополнительные дотации перечислены в сумме 3,6 млрд грн (100% к росписи ассигнований).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 мая составляют 155,6 млрд грн, что на 14,9 млрд грн больше, чем по состоянию на 1 апреля.

За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.