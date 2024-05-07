Международные резервы похудели, в ЕС договорились об использовании российских доходов: главное за вторник

По состоянию на 1 мая 2024 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $42 399,5 млн. В апреле они снизились на 3,1% (по состоянию на 1 апреля составили $43 762,7 млн). Об этом говорится в данных НБУ .

В ЕС договорились направить 90% доходов от активов россии на оружие для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Киева.

Кабмин упразднил ограничение расчетов за импорт товаров и услуг для бизнеса

Налоговый автообмен пока не запущен: о чем нужно помнить украинцам с зарубежными счетами

Украина еще не запустила автоматический обмен финансовой информацией по стандарту CRS, хотя наша налоговая присоединилась к соответствующему международному соглашению еще в августе 2022 года. Это «Минфин» официально подтвердили в Государственной налоговой службе.