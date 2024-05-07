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7 мая 2024, 18:42 Читати українською

Тарифы на электроэнергию могут вырасти уже в этом году — Госэнергонадзор

Тарифы на электроэнергию могут повысить уже в текущем году из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для восстановления энергообъектов после российских атак. Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.

Тарифы на электроэнергию могут повысить уже в текущем году из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для восстановления энергообъектов после российских атак.
Фото: pixabay.com

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«Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов — пересмотреть тариф на электроэнергию… Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году», — сказал он.

Слободян напомнил, что ранее НБУ обнародовал прогноз, где речь шла о поэтапном повышении тарифов в течение нескольких лет, однако и в прогнозе Нацбанка отмечалось, что цены на электроэнергию могут вырасти быстрее из-за сложной ситуации в энергетике.

Ущерб

По предварительным расчетам, за последние полтора месяца убытки превысили $1 млрд. Перекрыть их только за счет действующего на сегодня тарифа на электроэнергию и имеющейся на сегодняшний день международной помощи невозможно, поэтому продолжается поиск путей решения этого вопроса.

Будут ли отключения

Комментируя вопрос вероятности блекаутов, Слободян отметил, что о тотальном блекауте речь не идет.

«Но отключения, к сожалению, возможны. Все зависит от того, насколько удастся восстановить поврежденные энергообъекты до начала отопительного периода», — отметил он.

Читайте также: Постепенный рост тарифов на коммуналку: о чем договорилось правительство с МВФ

Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт до конца мая.

Кроме того, Кабмин утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
bosyak
bosyak
7 мая 2024, 19:37
#
Бажаєте проінвестувати за рахунок підвищення тарифів? Бескоштовно? Підніміть мені тариф на 2 грн, але якщо ці 2 грн інвестуєте в об'єкт енергетики, то логічно було б надати мені частину власності в цьому об'єкті на мої 2 грн. Інакше це або хітрожопость але совок головного мозку.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
7 мая 2024, 20:13
#
Кому ви ці байки розказуєте. Минуло разу бюджетні дірки з підвищеного тарифу залатали, а на енергосистему копійки не виділили, тим паче евродонори займаються фінансуванням цієї отраслі. Ви і на газі такий скритий налог ввели колись і краплі газу добичу не підвищили, а вишли внуль тільки тому що війна і підприємства стоять розбиті. Арахамія я гнала електроенергію з раші так і торгує з ними заробляючи міліарди. Мені так здається що саме йому з рашею вигідно розбиті електростанції, бо як то кажуть співпадіня — не думаю.
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0
bosyak
bosyak
7 мая 2024, 20:29
#
Раша тут до чого, ми не пов’язані з нею з 22 року
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