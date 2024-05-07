Тарифы на электроэнергию могут вырасти уже в этом году — Госэнергонадзор

Тарифы на электроэнергию могут повысить уже в текущем году из-за необходимости привлечь значительные финансовые ресурсы для восстановления энергообъектов после российских атак. Об этом заявил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.

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«Вероятно, придется все же рассмотреть возможность привлечения внутренних резервов — пересмотреть тариф на электроэнергию… Поскольку нужен действительно большой финансовый ресурс для восстановления объектов электроэнергетики, первый этап такого повышения возможно целесообразно сделать уже в этом году», — сказал он.

Слободян напомнил, что ранее НБУ обнародовал прогноз, где речь шла о поэтапном повышении тарифов в течение нескольких лет, однако и в прогнозе Нацбанка отмечалось, что цены на электроэнергию могут вырасти быстрее из-за сложной ситуации в энергетике.

Ущерб

По предварительным расчетам, за последние полтора месяца убытки превысили $1 млрд. Перекрыть их только за счет действующего на сегодня тарифа на электроэнергию и имеющейся на сегодняшний день международной помощи невозможно, поэтому продолжается поиск путей решения этого вопроса.

Будут ли отключения

Комментируя вопрос вероятности блекаутов, Слободян отметил, что о тотальном блекауте речь не идет.

«Но отключения, к сожалению, возможны. Все зависит от того, насколько удастся восстановить поврежденные энергообъекты до начала отопительного периода», — отметил он.

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Напомним

«Минфин» писал, что Кабинет министров принял решение о продлении льготной цены на электроэнергию для населения в размере 2 гривен 64 копеек за киловатт до конца мая.

Кроме того, Кабмин утвердил постановление, сохраняющее льготную цену на газ для поставщиков тепла и горячей воды для населения до конца лета.