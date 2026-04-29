В Дии ОВГЗ уже с комиссией: можно ли их еще где-то купить не переплачивая

Долгое время военные облигации позиционировались как способ поддержать государство в сложных условиях. В то же время сейчас большинство уже начинает воспринимать их как обычный инвестиционный инструмент. Да и само слово «военные» уже почти утратило значение, для большинства это просто ОВГЗ. В этих условиях и банки, и брокеры начинают больше на них зарабатывать и чаще устанавливают комиссии. Как в этих условиях меняется реальная доходность ценных бумаг, разбирался «Минфин».

Дия стала платной

В середине апреля Укргазбанк изменил свои комиссии при проведении операций в приложении «Дія». В частности, это касается уплаты налогов, оплаты штрафов, а также покупки государственных облигаций. Комиссия за приобретение гособлигаций установлена в размере 0,2% от суммы операции, хотя ранее ее не было.

Здесь может возникнуть путаница, поэтому сразу объясним, за что именно установлена комиссия. В Дии можно покупать ОВГЗ у 6 банков и брокеров — ICU, Кинто, Сенс Банк, Универ, БТС Брокер и, собственно, Укргазбанка. Поэтому, прочитав сообщение о новой комиссии, можно решить, что она будет касаться только ценных бумаг, которые инвесторы будут покупать через «Дию» в «Укргазе». Но на самом деле это не так.

Дело в том, что Укргаз — это платежный партнер приложения, и транзакции в Дии происходят именно через этот банк. Соответственно, комиссия вводится за проведение транзакции — а у какого брокера в Дии вы будете покупать ценные бумаги или картой какого банка будете рассчитываться, не имеет значения.

«Комиссия 0,2% — это не прибыль банка, а себестоимость транзакции. Раньше мы оплачивали ее за свой счет, но как государственный банк считаем, что эти средства должны работать на государство», — объясняют в банке.

Как отмечает экономист Борис Кушнирук, механизм инвестиций граждан в госценные бумаги максимально прост, в частности, благодаря цифровым сервисам. «Но за этой простотой стоит сложная инфраструктура, которую обеспечивают банки. В данном случае ключевую роль играет Укргазбанк как платежный партнер, через инфраструктуру которого проходят операции в Дии», — подчеркивает он.

Как уверяет Кушнирук, в этой модели банк не зарабатывает на самой покупке ОВГП через Дию. Зато комиссия — это фактически стоимость проведения транзакции. Она включает обработку платежа, поддержку инфраструктуры, а также работу международных платежных систем (таких как Visa и Mastercard), через которые проходит значительная часть операций.

В то же время, кроме этой комиссии за транзакцию, собственную плату за продажу ценных бумаг в Дии брокеры не устанавливают.

Комиссии — это обычное дело

Введение дополнительной комиссии за покупку ОВГЗ в приложении «Дия» может подтолкнуть инвесторов к поиску альтернативных источников для приобретения облигаций. А это можно сделать как в банках, так и в брокерских компаниях. При этом они тоже часто взимают собственные комиссии.

Например, как пояснил «Минфину» руководитель по развитию инвестиционных продуктов БТС Брокер Сергей Гончаренко, в Дии его компания комиссий за облигации не устанавливает, но если покупать их в веб-приложении самого брокера, комиссия составит 0,1% от суммы сделки. Для сделок, оформленных вне приложения через менеджера, комиссия также составляет 0,1%, но не менее 500 грн.

«У брокера есть расходы на проведение сделок с ОВГЗ, и они формируются из нескольких ключевых составляющих. В частности, это операционные расходы (сопровождение клиентов, работа трейд-десков и т. д. ); расходы на биржевую инфраструктуру, включая комиссии самих бирж; на ИТ-инфраструктуру, поддержку и развитие цифровых сервисов. В итоге совокупность этих расходов формирует экономику операций, которая учитывается при установлении тарифов для клиентов», — объясняет Сергей Гончаренко.

Комиссия от 0,05% до 0,1% от стоимости приобретенных на вторичном рынке ОВГЗ установлена в Агропросперис Банке, рассказал его финансовый директор Александр Штефан.

«Себестоимость операций по приобретению ОВГЗ состоит в основном из расходов на заключение биржевых сделок и дополнительных расходов расчетного центра. В то же время Агропросперис Банк имеет собственный портфель ОВГЗ объемом около 400 млн грн, что позволяет обеспечивать клиентам индивидуальные условия и лучшие цены», — рассказал Александр Штефан.

Комиссии становятся более ощутимыми, если продавец взимает минимальную сумму независимо от стоимости приобретенных облигаций. Например, в Dragon Capital комиссия составляет 0,1% от суммы, но не менее 200 и не более 2500 грн.

В Скай Банке комиссия за операции купли-продажи облигаций на вторичном рынке для физических лиц-депозитарии учреждения составляет 0,1%, но не менее 500 грн. Для клиентов других депозитарных учреждений минимальная комиссия составит 1500 грн.

Нет комиссии за приобретение облигаций, но нужно заплатить 300 грн. за открытие счета в ценных бумагах для физических лиц и 500 грн. для юридических в Радабанке, рассказал «Минфину» начальник департамента учреждения по работе на международных рынках Сергей Гнездилов.

Понятно, что при комиссии даже в 200 грн за операцию покупать одну облигацию примерно за 1 тыс. грн нет смысла — расходы превысят начисленные за год проценты. Поэтому очевидно, что такие учреждения ориентируются на значительные инвестиции, тогда расходы клиентов размываются.

Вместе с тем все еще можно найти брокеров и банки, которые не устанавливают никаких комиссий за приобретение военных облигаций онлайн в своих сервисах. Это, в частности, ICU, Кинто, Приватбанк, Сенс Банк и monobank. Символическую комиссию в 1 грн за операцию установил также Универ.

Отличается ли доходность

На рынке представлены различные выпуски государственных облигаций с разным сроком погашения и, соответственно, разной доходностью и стоимостью. Для того, чтобы сравнить, отличается ли у разных продавцов доходность по облигациям, «Минфин» выбрал наугад одну из ценных бумаг.

Мы выбрали облигацию UA4000237804, в Дии она называется Алчевск. Срок погашения — март 2028 года.

Как оказалось, значительного различия в ее доходности у разных продавцов нет. БТС Брокер предлагает ее в Дии приобрести с доходностью 16,07%. В собственном сервисе ICU ОВГЗ можно купить под 16,15%. А в Кинто, Привате, ПУМБ, Сенсе, Украгазбанке и Универе ее предлагают с одинаковой доходностью — 16,1%. То есть разница в заработках есть, но вряд ли ее можно назвать ощутимой.

На чем зарабатывают брокеры без комиссии

Если брокер не взимает комиссию за продажу облигаций, это не означает, что у него нет расходов. Как объясняет руководитель брокерского подразделения инвестгруппы ICU Андрей Величко, себестоимость для брокера складывается из расходов на:

управление позицией и риском (удержание ценных бумаг на балансе);

ликвидность и ценообразование;

оплату труда специалистов, сопровождающих операции;

ИТ-инфраструктуру, автоматизацию процессов;

обеспечение цифровой безопасности.

Ключевой источник доходов для брокеров — это спред, или разница между ценой покупки и продажи ценных бумаг. Например, в Приватбанке вы можете купить уже упомянутую облигацию UA4000237804 с доходностью 16,1% годовых, а если вы захотите вернуть ее банку, он выкупит ее при доходности бумаги 17,25%. В ICU эти ставки составляют 16,15% и 17,2%. Разница в доходности — это фактически заработок банка или брокера.

Конечно, понять разницу в цене, измеряя ее в доходности, сложно, поэтому давайте посмотрим на нее в гривне. В ICU купить эту облигацию можно за 1048,22 грн, а продать брокеру уже за 1032,55 грн. То есть если вы купите и сразу продадите ОВГЗ — компания на каждой бумаге заработает 15,67 грн. Или около 1,5% от инвестиций. У других брокеров спреды могут отличаться, но принцип тот же.

Как новые комиссии изменят доходность

Если, покупая облигации с погашением через год, вы просто вычтете комиссию из доходности, то результат будет близок к истине. На самом деле формула несколько сложнее: сумму, полученную после погашения бумаг, делим на сумму инвестиций, включая комиссию, и от результата вычитаем 1. Например, при ставке 16,1%, комиссии 0,2% и инвестициях в год реальная ставка составит 15,87%. Если покупать бумаги с погашением более чем через год — потери из-за комиссии несколько снизятся, если менее года — будут расти. Но в любом случае цифры не слишком будут отличаться от доходности, которая была бы без комиссии.

Несмотря на дополнительные расходы, ОВГЗ все равно остаются ощутимо выгоднее, чем депозиты, по которым самые щедрые банки предлагают 16,75%, но с полученной суммы взимаются налоги: 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Поэтому реальная ставка по депозитам сократится почти на четверть.

Поэтому можно ожидать, что инвестиции граждан в госбумаги будут продолжать расти. Конечно, если другие банки и брокеры не решат, что настало время и им увеличить свои доходы за счет инвесторов.