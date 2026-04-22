Крупные банки начали повышать ставки по депозитам в гривне: когда процесс станет массовым

Крупные банки начали повышать ставки по гривневым вкладам для частных клиентов. За последние две недели сразу 4 финучреждения с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн пересмотрели свои предложения для держателей гривневых сбережений. И это может быть только началом нового тренда: как свидетельствует опрос НБУ, банкиры прогнозируют дальнейшее удорожание депозитов во втором квартале 2026 года. Об этом подробно рассказываем в новом депозитном обзоре от «Минфина».
По данным свежего опроса Нацбанка о банковском фондировании во ІІ квартале 2026 года, большинство финучреждений фиксировали уменьшение объемов средств корпораций, а вот объем депозитов домохозяйств, наоборот, несколько увеличился. Но динамика накоплений населением денег в банках была неравномерной.
В марте зафиксирован отток средств как в гривне, так и в долларе.
«Отток гривневых депозитов и денег населения со счетов банков в марте 2026 года был самым большим за 26 месяцев — 12,7 млрд грн, или 1,3%. Депозиты сократились до 956,1 млрд грн. Однако годовые темпы их прироста остаются самыми большими с 2024 года — „плюс“ 19,8%. Отток валютных сбережений украинцев из банков в марте составил $56,8 млн, и это максимум за последние 7 месяцев. Всего у населения в банках валютных депозитов и денег на счетах на $11,05 млрд», — пишет на своей странице в Фейсбуке финансовый аналитик Андрей Шевчишин, анализируя статистику НБУ.
По его мнению, люди могли потратить эти деньги на покупку валюты, частично ОВГЗ. Но главным направлением эксперт считает финансирование текущих расходов, которые начали расти вместе с ускоренным удорожанием топлива и основных продуктов. В подтверждение своего мнения он приводит статистику кредитования населения, которое также установило рекорды.
«Кредиты населения выросли на рекордные 11,9 млрд грн — до 357,7 млрд грн. То есть с депозитов и счетов поснимали, и еще кредитов набрали», — резюмирует Шевчишин.
Логично предположить: если цены будут расти и дальше, люди продолжат «проедать» свои накопления. В то же время банкиры придерживаются другого мнения. «В апреле-июне банки ожидают увеличения объема обязательств (т.е. депозитов — ред.) в целом. По оценкам респондентов, привлечение будут расти как со стороны населения, так и бизнеса», — приводит результаты опроса финансистов Нацбанк.
Кроме того, по данным регулятора, «во II квартале банки ожидают, что стоимость заимствований в целом увеличится. Будут расти ставки и по депозитам бизнеса». Уже 30 апреля регулятор объявит свое решение по ключевой ставке и доходности своих инструментов, что может дать толчок для более глобальных изменений на депозитном рынке. Поскольку не исключено, что НБУ, реагируя на текущие вызовы, может снова перейти к усилению монетарной политики. Рост ключевой ставки будет стимулировать повышение доходности депозитов. Как показывает опрос финансистов, рынок готов к такому развитию событий.
Хотя, по расчетам экспертов, гривневые депозиты и сейчас остаются привлекательным инструментом сохранения денег, даже несмотря на наблюдаемое сейчас укрепление доллара и евро.
«Курс евро по отношению к гривне
Как за 2 недели изменились депозитные ставки в крупных банках
МТБ Банк повысил ставки на короткие депозиты в гривне на 0,5 п.п. Теперь его частные клиенты могут заработать на вкладе на 6 месяцев 16,6% годовых, на 3 месяца — 16,5% годовых.
Пивденный также порадовал вкладчиков-физлиц новыми предложениями по коротким вкладам в нацвалюте. Ставка по 6-месячным депозитам увеличена на 0,5 п.п. — до 15% годовых, по 3-месячным — сразу на 1,5 п.п. — до 16% годовых.
Также банк повысил ставку депозитов в долларе на 3 месяца сразу на 0,55 п.п. и теперь платит владельцам таких вкладов 2% годовых, что является самым лучшим предложением на такой срок среди крупных банков. Аналогичные заработки Пивденный теперь предлагает и держателям евродепозитов на 3 месяца.
Укргазбанк добавил к ставке гривневых депозитов на 9 месяцев 2,5 п.п. и теперь платит по ним 14,5% годовых. Столько же можно заработать на депозите в нацвалюте на 6 месяцев после повышения ставки на 3 п.п.
КоминБанк срезал доходность годовых депозитов в гривне сразу на 1 п.п. — до 10,6% годовых. При этом заработки частных клиентов на 3-месячных депозитах в нацвалюте в этом банке выросли на 0,2 п.п. — до 15% годовых.
Максимальные ставки по гривневым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Идея Банк
|16,60%
|-
|16,35%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Аккордбанк
|16,25%
|-
|-
|-
|16,55%
|-
|17,17%
|-
|5,00%
|-
|МТБ Банк
|16,20%
|-
|16,15%
|-
|16,60%
|0,50%
|16,50%
|0,50%
|5,00%
|-
|Таскомбанк
|16,10%
|-
|15,85%
|-
|15,60%
|-
|15,10%
|-
|4,00%
|-
|monobank
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|16,00%
|-
|15,90%
|-
|15,70%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|А-Банк
|15,90%
|-
|-
|-
|15,80%
|-
|15,10%
|-
|0,01%
|-
|Банк Львов*
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|17,00%
|-
|5,00%
|-
|Глобус*
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|12,00%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|14,75%
|-
|17,00%
|-
|17,25%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,50%
|-
|Восток Банк
|14,00%
|-
|-
|-
|14,75%
|-
|14,75%
|-
|-
|-
|Пивденный
|14,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|0,50%
|16,00%
|1,75%
|3,00%
|-
|Кредит Днепр Банк
|13,50%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|13,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Приватбанк
|13,00%
|-
|10,00%
|-
|10,00%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|Прокредит Банк*
|13,00%
|-
|-
|-
|15,00%
|-
|15,00%
|-
|5,00%
|-
|ПУМБ
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|12,00%
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,50%
|-
|6,00%
|-
|Сенс Банк*
|12,00%
|-
|-
|-
|12,00%
|-
|11,50%
|-
|4,00%
|-
|Укргазбанк
|12,00%
|-
|14,50%
|2,50%
|14,50%
|3,00%
|11,50%
|-
|-
|-
|Правэкс Банк
|11,00%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|10,60%
|1,00%
|16,00%
|-
|14,55%
|-
|15,00%
|0,20%
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|10,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,00%
|-
|1,00%
|-
|ОТП Банк
|6,50%
|-
|6,50%
|-
|9,79%
|-
|9,09%
|-
|3,00%
|-
|Райффайзен Банк
|6,50%
|-
|-
|-
|6,50%
|-
|5,50%
|-
|5,50%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|13,50%
|-
|15,30%
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|10,50%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.04.2026−20.04.2026.
* Сроки размещения депозитов в КоминБанк: на 12 месяцев — от 12 мес. до 18 мес., на 9 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 6 месяцев — от 6 мес. до 12 мес., на 3 месяца— от 3 мес. до 6 мес.
Сроки размещения в банке Львов: 3 месяца — 93 дня, 12 месяцев — 367 дней,Укрэксимбанк, Прокредит: 3 месяца-93 дня
Сроки размещения в Сенс Банк: 3 месяца — 99 дней, 12 месяцев — 372 дня
Сроки размещения депозитов в банке Глобус: 3 мес — от 93 дней, 6 мес — от 184 дней, 9 мес — от 275 дней, на 12 мес — от 366 дней
** Банк принимает вклады на сумму от 50 тысяч гривен.
— Банк-победитель премии FinAwards 2026
Доллар США
Максимальные ставки по долларовым депозитам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Таскомбанк
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|2,05%
|-
|1,90%
|-
|1,90%
|-
|1,40%
|-
|0,01%
|-
|Аккордбанк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,10%
|-
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,00%
|-
|2,10%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|1,75%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|monobank
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|0,55%
|-
|-
|Универсал Банк
|1,70%
|-
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|0,70%
|-
|0,70%
|-
|0,20%
|-
|Восток Банк
|1,50%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|1,50%
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Сенс Банк*
|1,50%
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|МТБ Банк
|1,30%
|-
|1,25%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,05%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Пиреус
|1,00%
|-
|-
|-
|0,85%
|-
|0,75%
|-
|-
|-
|ПУМБ
|1,00%
|-
|0,80%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Прокредит Банк*
|0,80%
|-
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,40%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,15%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,75%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,75%
|-
|1,75%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.04.2026−20.04.2026.
Евро
Максимальные ставки по евровкладам
|Банк
|12 месяцев
|9 месяцев
|6 месяцев
|3 месяца
|Бессрочный
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Аккордбанк
|1,75%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|2,25%
|-
|0,10%
|-
|Пивденный
|1,70%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|2,00%
|0,55%
|-
|-
|Глобус*
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Таскомбанк
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,45%
|-
|-
|-
|Банк Львов*
|1,25%
|-
|0,85%
|-
|0,85%
|-
|0,50%
|-
|0,01%
|-
|Радабанк *
|1,15%
|-
|1,35%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Альянс Банк
|1,00%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|0,20%
|-
|monobank
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Универсал Банк
|0,70%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|МТБ Банк
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|0,35%
|-
|0,20%
|-
|0,025%
|-
|Восток Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Креди Агриколь Банк
|0,50%
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|Идея Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|-
|-
|-
|-
|ПУМБ
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|КоминБанк*
|0,25%
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Кредобанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|Ощадбанк
|0,20%
|-
|-
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|Пиреус
|0,20%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|А-Банк
|0,10%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Прокредит Банк*
|0,10%
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|0,01%
|-
|Кредит Днепр Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|ОТП Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Правэкс Банк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,25%
|-
|0,01%
|-
|Приватбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Райффайзен Банк
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Сенс Банк*
|0,01%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|Укргазбанк
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Укрэксимбанк*
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|0,01%
|-
|-
|-
|Клиринговый Дом
|-
|-
|1,10%
|-
|1,10%
|-
|0,90%
|-
|-
|-
|Укрсиббанк
|-
|-
|-
|-
|0,20%
|-
|0,20%
|-
|-
|-
В таблице указаны максимальные ставки по депозитным программам 30 банков с соблюдением следующих условий: валюта, срок и «несоциальность». Банки отранжированы по величине ставки по вкладу на 12 месяцев — от большей к меньшей. Данные за 07.04.2026−20.04.2026.
С методикой исследования можно ознакомиться здесь.
Комментарии