Уолл-стрит возвращается на работу: остановит ли это падение первой недели года

Начало года, даже несмотря на то, что было всего 4 рабочих дня, было наполнено немалым количеством событий. Индексы S&P 500 и NASDAQ потеряли более 1,5% каждый, облигации — более 3%. Более подробно о главных событиях прошлой недели на американском фондовом рынке «Минфину» рассказал Николай Григорьев, главный аналитик HUG'S .

Все 4 дня недели индексы закрывали падением, чего давно не было. В итоге, за неделю акции «откатились» на уровни середины декабря. О такой ситуации американские трейдеры говорят: «вверх, как по лестнице, вниз, как на лифте».

Почему год начался с падения

Во-первых, сработало так называемое «самобытное пророчество»: инвесторы настраивали себя на вероятность коррекции, а в условиях ограниченной ликвидности (трейдеры крупных банков выходят на работу в основном в середине января) особых покупателей и не было. Кроме того, сезонно январь в год выборов вялый и малоподвижный — это тоже влияет на настроения первой недели.

Во-вторых, судя по динамике секторов, прошли определенные ребалансировки. В лидерах падения — акции технологического и потребительского секторов, а также недвижимости.

Динамика акций отдельных секторов 2−5 января 2024 года

Отрасль Результат за неделю Здравоохранение (XLV) 1,45% Коммунальные предприятия (XLU) 1,11% Энергетика (XLE) 0,93% Товары первой необходимости (XLP) -0,17% Финансы (XLF) -0,42% Коммуникации (XLC) -1,99% Промышленность (XLI) -2,59% Сырье (XLB) -3,09% Недвижимость (XLRE) -3,30% Циклическое потребление (XLY) -3,94% Технологии (XLK) -4,78%

Активно продавали то, что выросло больше всего за 2023 год (технологии), покупали секторы, которые считаются более защитными: медицину, коммунальные компании, энергетические. То есть рынок делает ставки на более надежные секторы в 2024 году (медицина и коммунальные предприятия), энергетика может выступать защитой от перебоев в цепочках поставок и обострении ситуации в Красном море, что является важной транспортной артерией в экспорте нефти с Ближнего востока.

Также падение этих секторов частично связано и с падением облигаций (ростом доходности), поскольку накануне они росли на чрезмерном оптимизме по поводу перспектив повышения ставок. Блок свежих данных о рынке труда и деловой активности указывает на постоянство экономики США, а следовательно, у ФРС нет особых причин спешить со снижением ставок.

Данные по промышленной активности указывают на постепенное восстановление после спада в 2023 году: многие компании из сектора сырья и производства ожидают сильный 1 квартал 2024 года. При этом активность в услугах несколько замедлилась, хотя подавляющее большинство компаний указывает, что это из-за сезонной паузы (праздники и большое количество выходных).

Рынок труда остается сильным: безработица составляет всего 3,7%, а количество новых рабочих мест в декабре выросло на 216 тыс. (прогнозировали 175 тыс.). Номинально, это свидетельствует о силе и стабильности экономики, однако, есть и определенные нюансы. Следует учитывать, что для США 2024 год является годом выборов, а значит, политическое влияние на статистику будет усиливаться.

Как это проявляется? К примеру, есть определенные сомнения в том, что в США действительно создается такое большое количество рабочих мест, поскольку «задним числом» Бюро статистики пересматривает предварительные данные в сторону снижения: из последних 12 месяцев 11 сильных отчетов были переоценены в сторону снижения. Также, вероятно, будет и с сегодняшней статистикой.

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Взлеты и падения на прошлой неделе

Среди компаний также было много таких, которые пережили довольно волатильную неделю:

Компания Тикер Результат за неделю Enphase ENPH -14,39% Norwegian Cruise Lines NCLH -13,04% VF Corp VFC -11,33% Модерна MRNA +12,48% Merck MRK +10,41% Eli Lilly LLY +7,77%

В лидерах роста, в основном, были акции сектора здравоохранения. Акции Moderna выросли на 14% во вторник, в первую очередь, благодаря повышению рейтинга брокерской фирмы Oppenheimer с «нейтрального» до «покупки». Обновление основывалось на улучшении перспектив основных вакцин компании против Covid-19 и разработок противораковых вакцин Moderna.

Вслед за Moderna, росли акции Merck, поскольку компания является одним из ключевых партнеров по разработке противораковых вакцин. Eli Lilly, которая является крупнейшей компанией в секторе, росла вместе со всеми из-за притока инвестиций в сектор в целом.

Акции Enphase (солнечные панели) и Norwegian Cruise Lines (морские круизы) получили снижение рейтингов от аналитиков — с «покупать» до «нейтрального». KeyBanc снизил ENPH, а Wells Fargo — NCLH, что в условиях неликвидного первого рабочего дня привело к чрезмерному спаду.

У акций V.F. Corp, владельца модных брендов одежды и обуви Timberland, The North Face и других, была более весомая причина для падения. Акции потеряли более 14% после объявления слабого квартального отчета, сокращения дивидендов и отзыва прогноза на год. Компания страдает из-за собственной бизнес-модели ориентации на состоятельную, лакомую к брендам аудиторию в США и Китае. Но сейчас потребители обоих рынков отказываются от немотивированных дорогих вещей.

Главные события этой недели

На этой неделе ожидается возврат основных объемов торгов, поскольку завершается период новогодних каникул на Wall Street. Главный повод вернуться за рабочие столы — свежие данные по инфляции в четверг, где ожидается умеренное ускорение роста потребительских цен: до 0,2% в месяц, что в годовом исчислении дает 3,2% (предварительные данные 0,1% и 3,1 % в соответствии). Однако, цены на топливо в США постоянно снижаются, что может привести к более слабым данным, а значит, рынки отреагируют, скорее, положительно.



Кроме этого, есть гипотеза, что спад первой недели был допущен намеренно, чтобы «было, что выкупать». Вот и проверим.