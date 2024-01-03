Рост наперегонки: как закончат 2024 год фондовые рынки США, Германии и Китая

У европейского рынка в 2024 г. есть все шансы обогнать американский, а китайский, после двух лет падения, наконец-то может изменить тренд. Что прогнозируют ключевым индексам эксперты крупнейших финансовых компаний и какие факторы будут больше всего влиять на рынки, рассказывает «Минфин».

По итогам 2023 г. ключевой индекс американского фондового рынка S&P 500, отслеживающий динамику 500 крупнейших компаний США, вырос почти на 25%. Этому способствовало соединение нескольких факторов.

Во-первых, регуляторам удалось обуздать инфляцию: еще в феврале в США она достигала 7,9% в годовом исчислении, а по итогам года, по предварительным оценкам, сократилась до 3,7%. Это позволило ФРС взять тайм-аут в повышении ключевой ставки, а инвесторам — надежду, что в скором времени начнется цикл ее снижения.

Лучше себя чувствовала и американская экономика. Хотя официальных данных еще нет, эксперты считают, что по итогам 2023 года она прибавила 2−3%. При том, что год назад многие прогнозировали рецессию. Поддержали экономику достаточно высокие потребительские расходы, а также неожиданное падение цен на нефть до уровня около $80 за баррель, хотя еще осенью аналитики ожидали цены в $100.

Белым лебедем для фондового рынка стало развитие искусственного интеллекта. Благодаря ему и безумному интересу инвесторы к этому направлению вверх пошли акции не только главных выгодополучателей типа AMD (+125% в год) или Microsoft (+55%), но и многих компаний не из технологического сектора. Так как благодаря ИИ они могут снизить затраты на работников и усовершенствовать взаимодействие с клиентами.

Но в этом году аналитики ожидают в основном довольно скромный рост. «Минфин» собрал прогнозы 14 крупных западных инвестиционных компаний и банков, 9 из них говорят о росте индекса S&P 500, но, в среднем, лишь примерно на 5,4%. Еще 5 компаний говорят об ожидаемом падении рынка в среднем на 11%.

Прогноз изменения индекса S&P 500 на конец 2024 года

Компания Ожидаемый показатель к концу 2024 г. Смена с начала года, % Yardeni Research 5400 11,6 Oppenheimer 5200 7,4 Goldman Sachs 5100 5,4 Bank of America 5100 5,4 Citibank 5100 5,4 Deutsche Bank 5100 5,4 HSBC 5000 3,3 RBC 5000 3,3 Ned Davis Research 4900 1,2 Bloomberg 4808 -0,7 Wells Fargo 4625 -4,4 Morgan Stanley 4500 -7,0 JPMorgan 4200 -13,2 BCA Research 3300 -31,8

Аргументы пессимистов

Худшие ожидания обнародовала канадская компания BCA Research, специализирующаяся на глобальных инвестиционных исследованиях. По ее оценкам, в текущем году ключевой индекс американского рынка упадет сразу на 31%.

В компании считают, что американская экономика войдет в рецессию, туда же направляются и другие ключевые западные страны, например, по предварительным оценкам, ВВП Германии в прошлом году уже сократилось на 0,4%.

«В прошлом году рецессия в США и еврозоне была отложена, но ее избежать не удастся. Развитые рынки останутся на пути рецессии, если монетарная политика не будет значительно смягчена. Таким образом, соотношение риск/прибыль достаточно неблагоприятно для рынка акций», — говорится в исследовании компании.

По мнению аналитиков, США еще могут избежать рецессии, если ФРС начнет резко снижать процентные ставки. Проблема только в том, что BCA Research не верит в такое развитие событий, а потому ожидает экономического спада.

Помимо риска рецессии JPMorgan Chase видит несколько других факторов, которые ударят по фондовому рынку. Это снижение потребительского спроса на фоне исчерпания сбережений, сделанных американцами еще во время пандемии, а также геополитические риски, в том числе — выборы президента США.

«Любой год президентских выборов является источником неопределенности для фондового рынка США», — согласны и аналитики канадского банка RBS.

Аргументы оптимистов

Положительные прогнозы базируются в первую очередь на прямом отражении негативных. Так, эксперты аналитической компании Ned Davis Research убеждены, что ФРС удастся совершить «мягкую посадку», то есть снизить инфляцию и при этом не допустить проседания экономики.

«Более низкая инфляция должна позволить ФРС снизить ставки, а доходность 10-летних казначейских облигаций упадет до 3,5%. Мягкая посадка позволит продолжить циклический бычий рынок», — отмечают в Ned Davis Research.

Позитивно в будущее смотрит и Bank of America, по словам аналитиков которого рынок уже прошел период неопределенности и наибольших рисков, а компании адаптировались к высоким ставкам и инфляции. Кроме того, убеждены специалисты банка, негативные геополитические события рынок уже поглотил и учел.

Аналитик Fundstrat Том Ли прогнозирует, что первая половина года будет не слишком удачной для рынков, стремительный рост начнется со второго полугодия — тогда, по его мнению, ФРС и начнет снижать ставки.

Приблизительно в этот же период снижения ставки ожидает и главный инвестиционный стратег Oppenheimer Джон Стольцфус. «Мы ожидаем, что ФРС подождет со снижением базовой ставки, по крайней мере, до второй половины 2024 г. и, возможно, до четвертого квартала, если инфляция окажется более сильной. Некоторые участники рынка ожидают серии снижения ставок в первой половине года, но, на мой взгляд, это выглядит слишком радужной перспективой», — отмечает он. Однако, по мнению эксперта, это не помешает росту S&P 500 как минимум на 7%.

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Крупнейший оптимист, Эд Ярдени, основатель инвестиционной компании своего имени, добавляет к положительным аспектам повышение производительности труда. Оно стало возможным благодаря улучшению глобальной логистики и минимизации влияния локдаунов. Вместе с тем, отмечает Ярдени, развитие ИИ и внедрение робототехники сделает компании более эффективными и прибыльными. Поэтому, по его мнению, S&P 500 может вырасти почти на 12%.

Что будет на других рынках

В прошлом году ключевой немецкий индекс фондового рынка DAX тоже продемонстрировал значительный рост — на 19,6%, что позволило ему обновить исторический максимум.

Показатели получше продемонстрировал японский Nikkei 225, неожиданно обогнавший даже S&P 500, прибавив 27%. Это произошло на фоне ослабления иены, что увеличило прибыль экспортеров.

А вот ключевой индекс китайского рынка Shanghai Composite в 2023 г. подешевел на 5,7%. Причинами стали обострение отношений с США, вмешательство государства в экономику и девелоперский и кредитный кризисы.

Руководитель отдела рынков капитала и стратегии DekaBank Йоахим Шаллмайер убежден, что в текущем году индекс DAX прибавит еще около 5%. По его словам, мировая экономика хотя и выглядит не очень динамичной, но стабильной, что особенно важно для экспортоориентированной Германии. Такой же рост немецкого индекса прогнозирует руководитель исследовательской группы Landesbank Baden-Württemberg Берндт Фернов.

«Инфляция продолжает снижаться, ожидается, что базовые ставки значительно снизятся. Денежно-кредитная политика центрального банка как в Соединенных Штатах, так и в еврозоне достигла своего пика», — объясняет свой оптимизм Шаллмайер.

Позитивно на европейский рынок смотрит и руководитель отдела стратегии акций BNP Paribas Анкит Гидиа, по словам которого, в 2024 г. он превзойдет даже американский. В том числе, благодаря слабой динамике фондового рынка Штатов.

Согласно консенсус-прогнозу Reuters, уже к середине 2024 г. Nikkei 225 вырастет ориентировочно на 4,5%. Наиболее позитивно на перспективы фондового рынка Японии смотрит главный макростратег Sumitomo Mitsui Масаюки Кичикава, по мнению которого, по итогам года индекс вырастет на 22% и обновит исторический максимум. Это не удавалось еще с конца 80-х годов. Главное основание для такого развития событий — значительные доходы компаний, успешно переведших инфляционные расходы на потребителей, и наращивающих экспорт благодаря слабой нацвалюте.

Разворот может произойти на непрерывно падающем китайском фондовом рынке с конца 2021 г. Это может произойти на фоне повышения заработков местных компаний, которые, по оценкам аналитиков, вырастут на 16% — самый высокий показатель с 2017 г.

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Эксперты положительно отмечают государственную поддержку строительной отрасли, что может вывести ее из кризиса.

Однако и риски остаются. Как отмечает глава отдела стратегий в Китае и Азии HSBC Asset Management Кэролайн Ю Маурер, геополитическая напряженность между США и Китаем и экспортные ограничения могут повлиять на рост в секторах искусственного интеллекта и технологий.

По прогнозу Morgan Stanley, акции китайских компаний в 2024 г. вырастут ориентировочно на 6−8%.

Верить ли прогнозам

На прогнозы изменения ключевых индексов следует ориентироваться, чтобы понять ход мнений и аргументы лучших мировых аналитиков. В то же время безоговорочно доверять им нельзя.

В прошлом году американские консенсус-прогнозы указывали, что S&P 500 вырастет на скромные 6,2%, хотя на самом деле он прибавил почти 25%. Еще больше ошиблись аналитики в 2022 г. — вместо обещанного роста на 3,9% произошло падение на 19,4%.

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Однако и это заблуждение меркнет на фоне промаха 2002 г. Тогда консенсус-прогноз предполагал рост американского рынка на 12,5%, а оказалось падение на 23,3%.

Как отмечает обозреватель The New York Times Джеф Соммер, нет никаких доказательств того, что хоть кто-то в мире способен надежно предсказать движение рынка. Поэтому, в конце концов, приходится доверять собственным оценкам.