Украинский Skynet: американские инвесторы оценили разработчика роя дронов в $450 млн

Уже вторая украинская компания появилась на американских биржах. Осенью прошлого года IPO на Nasdaq провел мобильный оператор Киевстар, а несколько дней назад там же разместил акции военный стартап Swarmer. Это IPO стало одним из главных событий на финансовом рынке благодаря невероятному росту цены акций. В чем причина успеха и как он повлияет на оборонный сектор Украины, разбирался «Минфин».

Swarmer занимается разработкой программного обеспечения, которое позволит одному оператору управлять сразу десятками, а то и сотнями дронов, которые будут работать как одна команда. Традиционно в компании подчеркивают, что непосредственно сами дроны они не производят. Вместо этого свое программное обеспечение они могут интегрировать как в воздушные, так и в наземные или водные дроны других производителей.

Если кратко объяснить суть разработок стартапа, то они сочетают управление дронами человеком и искусственным интеллектом. Ключевые решения, такие как выбор цели для ударов, определяет человек, а рой дронов должен сделать все остальное — атаковать цель, вести контроль, анализировать местность, искать другие потенциальные цели.

Как пишет The Wall Street Journal, цель Swarmer — обеспечить одновременную работу до 100 дронов. Все они должны действовать синхронно, обмениваться информацией напрямую друг с другом, а не через операторов-людей, и автономно выполнять миссии.

Один из двух соучредителей компании Алекс Финк отмечал, что программное обеспечение способно управлять почти 700 дронами, хотя на практике это еще не демонстрировалось. Одно из преимуществ технологии заключается в том, что рой дронов способен работать даже при отсутствии GPS, также в компании совершенствуют технологию, чтобы обходить средства радиоэлектронной борьбы.

«Абсолютное большинство дронов построено вокруг оператора. Чтобы управлять маленьким дроном, нужен как минимум один человек. А большим — два или три, в зависимости от класса дрона. Это означает, что когда ты пытаешься использовать 10 дронов, тебе нужно как минимум 10 человек, и вся эта история с разделением частот, подключением очень плохо работает. А для бизнеса, производителей это означает, что за пределами Украины ты не продашь клиенту больше 100 дронов, потому что у них нет столько людей, чтобы ими пользоваться. Поэтому мы решаем проблему эффективности, когда один пилот становится оператором и может использовать столько дронов, сколько у него есть. Наша цель — убрать людей с поля боя и сохранить эффективность миссий», — объяснял принцип работы другой соучредитель компании Сергей Куприенко.

Swarmer — далеко не единственный в мире стартап, который работает над применением ИИ для управления дронами. Однако с точки зрения инвесторов украинская компания имеет существенные преимущества — использование и оттачивание технологии непосредственно на поле боя.

По данным компании, ее разработки уже используют более 40 военных подразделений, а дроны с соответствующим ПО выполнили более 100 тыс. боевых задач в Украине. Это позволило собрать 140 терабайт данных, на которых продолжает обучаться ИИ.

Как признается Сергей Куприенко, его цель — создать «этичный Skynet» (отсылка к системе ИИ из фильма «Терминатор»). «Человек принимает решение о поражении конкретной цели или зоны. То есть он берет на себя ответственность за то, что в этой зоне нет дружественных подразделений и гражданских лиц. Мы полностью соблюдаем стандарты НАТО и вкладываем много ресурсов в отслеживаемость логики ИИ-алгоритма», — рассказывает он.

Главным рынком для Swarmer является использование ее разработок в военных целях. Однако готовится и гражданское применение: реагирование на стихийные бедствия, пожаротушение, использование на массовых мероприятиях и т. д.

Финансовое состояние компании

С момента своего создания в 2023 г. Swarmer никогда не демонстрировала прибыли. В 2024 г. ее убытки составили $2,1 млн, а в 2025 г. — $8,5 млн.

При этом доходы (или продажи) крайне невысоки. В 2024 г. они составили $329 тыс., а в прошлом году снизились до $310 тыс. Компания существует за счет средств, привлеченных от инвесторов, хотя для технологического сектора в этом нет ничего удивительного. Например, Amazon работал «в минус» первые 9 лет после своего основания, Uber — 14 лет, а Tesla — 17 лет. И даже это не рекорд среди современных техногигантов. Музыкальный сервис Spotify был убыточным 18 лет подряд.

Ожидается, что доходы компании стремительно вырастут. Swarmer заявляет, что имеет твердые обязательства по продажам в течение следующих 12−24 месяцев на общую сумму $16,3 млн. Также компания ожидает дополнительных $16,8 млн от неподтвержденных сделок с некоторыми существующими клиентами.

Когда же стартап станет прибыльным, в компании не прогнозируют. Возможно, такой цели у основателей вообще нет, а они надеются отточить технологию и продать компанию. Дело в том, что такие лидеры оборонного сектора, как Lockheed Martin, Raytheon или Rheinmetall, не горят желанием развивать собственный ИИ. Дело в том, что технология рискованна, и если такие дроны нанесут удар по дружественным войскам или гражданским лицам, то это репутационно скажется на всех подразделениях корпорации. Поэтому гигантам индустрии лучше подождать, кто осуществит разработку, а затем купить успешную компанию.

Первые результаты торгов

Торги начались с цены размещения в 5 долларов за акцию и объема в 3 млн штук. Общая капитализация Swarmer при этих условиях оценивалась в 60 млн долларов, то есть на бирже оказалось около четверти акций компании.

Сразу после начала торгов акции Swarmer резко пошли вверх, но продемонстрировали и высокую волатильность — в результате одного из временных падений торги даже ненадолго приостанавливали.

Однако в целом акции продемонстрировали восходящую траекторию. Максимум, которого им удалось достичь, составил $65 за акцию. То есть они подорожали на 1300%. Хотя на этой вершине удержаться не удалось — торги на прошлой неделе завершились с ценой $36,7. То есть от цены размещения рост составляет 730%

Такой стремительный рост связан с выходом Swarmer на биржу в разгар войны США с Ираном, когда американцы заметили высокую эффективность вражеских дронов и недостатки традиционной ПВО из-за высокой стоимости и ограниченных запасов ракет.

Как отмечает рыночный аналитик TipRanks Джоэл Баглоул, значительная часть спроса на акции компании была связана с активностью розничных инвесторов.

Можно ли считать компанию украинской

Освещая успешное IPO, западные финансовые СМИ иногда называли компанию американской или вообще не упоминали о ее происхождении. Однако часто Swarmer обозначался именно как украинский разработчик дронов. В частности, так о нем писали MarketWatch и The Guardian.

Поэтому стоит разобраться, к какой стране принадлежит стартап. Его штаб-квартира находится в Остине — «кремниевой долине» Техаса. Основателей двое — американец Алекс Финк и украинец Сергей Куприенко.

Стартапом они руководят вместе, но с четким распределением обязанностей. Финк отвечает за привлечение инвесторов, проведение IPO, а Куприенко — руководит разработками.

Идея создания компании возникла именно у Куприенко. До создания собственного стартапа он руководил направлениями R&D и AI в Ring (подразделение Amazon, разрабатывающее «умные» дверные звонки и системы безопасности). Также он был CEO компании Squad Ukraine, где работал над решениями в области компьютерного зрения.

В компании около 60 сотрудников — большинство из них находится в Украине, здесь же живет и Сергей Куприенко. У Swarmer еще два отделения в Польше и Эстонии. Частично иностранцы тоже вовлечены в разработки, но, как объясняли в стартапе, зарубежные офисы необходимы для маркетинга, встреч с клиентами и подобной работы.

Можно ли при таких условиях считать компанию украинской, или она скорее американская с украинским происхождением — каждый может решать самостоятельно

Каковы последствия IPO

В Украине около 500 компаний занимаются разработкой дронов. Еще сотни специализируются на системах РЭБ, различных элементах робототехники и т. д. Несмотря на высокую оценку рынком, Swarmer не считается крупнейшей из них.

Так, UFORCE в этом месяце привлекла инвестиции в размере $50 млн с оценкой капитализации более $1 млрд. Компания наиболее известна морскими дронами MAGURA, но разрабатывает также большое количество моделей воздушных дронов и наземных роботизированных комплексов

Также на слуху разработчик крылатых ракет Flamingo и ряда дронов Fire Point. В этом году компания EDGE Group из ОАЭ подала заявку на приобретение 30% акций украинских оружейников за $760 млн. В целом капитализация компании была оценена примерно в $2,5 млрд.

Выход украинского оборонного стартапа на американскую биржу стал практическим подтверждением жизнеспособности отечественной технологической экосистемы, считает руководитель направления инвестиций государственного оборонного кластера Brave1 Артем Мороз. По его словам, это сигнал для других украинских оборонных компаний, что они могут говорить с инвесторами на равных.

По мнению соруководительницы Центра оборонных технологий Киевской школы экономики Елены Белоусовой, до двух десятков украинских компаний могли бы повторить путь Swarmer, но гораздо важнее, что IPO стало сигналом для венчурных инвесторов обратить больше внимания на украинские стартапы.

Успех одной компании упростит путь для привлечения денег для сотен других. Соответственно, быстрее новые технологии будут появляться на фронте. Сама же Swarmer в ближайшее время может не беспокоиться о деньгах и сосредоточиться на разработках.

«Я считаю, что за 3−4 года максимум мы должны как минимум частично перейти на полностью автономные системы. Просто потому, что мы дойдем до точки, когда будем проигрывать там, где человек будет в цепочке принятия решения. Он будет самым медленным звеном. Понятно, что это идет вразрез с текущими доктринами, потому что мы все немного боимся, чтобы Skynet нас не захватил. Но единственный способ выжить против авторитарных стран — построить систему, которой мы действительно сможем доверять и которая будет сверхэффективной», — говорит Сергей Куприенко.