В США вновь заговорили о рецессии: как отреагирует ФРС

Экономика охлаждается, возможное снижение ставок уже заложено в цену, результаты технологических гигантов не впечатляют, много обещаний об AI, но пока растут только капиталовложения. Как на эти условия реагирует рынок, и какие новые угрозы возникают для инвесторов, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Обещания ИИ-революции

Прошлая неделя, как и ожидалось, была турбулентной, и пристегнутый пояс безопасности, в виде каких-то инструментов хеджирования, точно не был лишним. И если в начале недели все выглядело довольно оптимистично, и даже стало казаться, что бурная негативная реакция на прошлой неделе на результаты Alphabet и Tesla — это лишь досадная случайность, то, начиная с четверга, рынки начало трясти.

Результаты Microsoft и Meta за прошлый квартал, обнародованные во вторник и среду, в целом оправдали ожидания. А вот что касается будущего, то его видение одной и другой компанией отличается: прогноз Meta на следующий квартал оказался лучше, чем ожидалось, у Microsoft — наоборот.

При этом, конечно, обе компании успокаивали инвесторов, уверяя, что не будут жалеть денег на развитие искусственного интеллекта — каждый своего, которые впоследствии станут самыми «популярными в мире АI-ассистентами для людей». Как же без этого? В результате рынок немного «наказал» Microsoft, щедро вознаградил Meta, а волны позитива покатились по всем сегментам биржевой торговли.

В ожидании снижения ставок

ФРС во главе с Пауэллом, которая проводила на этой неделе очередное заседание, тоже не разочаровала: сигнал о возможном снижении ставок был получен, и после заседания вероятность того, что в сентябре ставка центрального будет снижена на 25 б.п., составляла 69%. Многие также верили, что ФРС проявит решимость и сразу снизит аж на 50 б.п. Вероятность такого сценария оценивалась, соответственно, в 31%. Интересно, что такой баланс продержался всего сутки, и все изменилось после Отчета о состоянии рынка труда, опубликованного в пятницу.

Четверг огорчил: количество заявок по безработице снова выросло, а Индекс PMI, который позволяет немного заглянуть в будущее, оказался намного ниже, чем ожидалось. И уже кое-кто, та же Financial Times, снова заговорили о том, что возможность рецессии в США абсолютно реальная. Такая перспектива, конечно, не радует, потому что хочется, чтобы и ставки снизили, и экономика росла, и инфляции не было. Вот только такого не бывает. Рынки отреагировали падением и больше всего досталось производителям микросхем: цены на Nvidia, AMD и их коллег по цеху таяли прямо на глазах. Собственно, ничего удивительного: скорые взлеты провоцируют стремительные падения.

Но надежда на спасение была жива до того момента, когда результаты второго квартала должны были объявить Amazon и Apple, после закрытия торгов в четверг. Apple превысил ожидания и по прибыли, и по выручке, продемонстрировав уверенный рост в сегменте услуг. А вот продажи iPhone уменьшаются, и это не может не тревожить.

Amazon превысил прогноз по прибыли, не дотянул по выручке и не порадовал предсказаниями на следующий квартал. Конечно, обе компании заверили, что они упорно работают над развитием AI, но такого эффекта, как в прошлые кварталы, когда любое упоминание об искусственном интеллекте обеспечивало стремительный рост, сейчас ждать бесполезно.

Возможна ли рецессия

Гром прогремел в пятницу. Собственно, уже в пятницу утром рынок фьючерсов краснел в ожидании Отчета о состоянии рынка труда, который и должен был стать важной частью мозаики ФРС. И стал, напугав всех вокруг нелестными показателями, а именно: безработица неожиданно выросла до 4,3%, с 4,1% в июне, а количество созданных рабочих мест составило 114 тысяч, что существенно ниже прогнозируемых 175 тысяч и 178 тысяч в июне.

Вывод простой и не очень утешительный: перспектива рецессии не такая уж нереальная. И от этой перспективы все основные индексы в ходе пятничных торгов направились прямо и решительно «на юг», так как этого не случалось уже несколько лет. Кстати, сразу после публикации отчета вероятность того, что ставку снизят на 50 б.п. выросла до 68%, вероятность сценария на уровне 25 б.п. оценивается, соответственно, в 32%. Что ж, дешевые деньги должны помочь…

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Что дальше? Исторически, август и сентябрь — это самые плохие месяцы для рынка акций, и на фоне разогретого рынка, высоких цен и отсутствия хороших новостей вряд ли стоит ожидать продолжения роста, скорее всего, все будет наоборот. Но та же история свидетельствует, что начало цикла снижения ставок гораздо чаще сопровождалось ростом, чем падением. Поэтому, надеемся, что история пойдет по кругу, и в среднесрочной перспективе нынешняя неделя вспомнится, как неприятный сон…