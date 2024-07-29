Снижение ставки ФРС в сентябре: быть или не быть

Заседание ФРС в июне ожидаемо завершилось сохранением основной процентной ставки на уровне 5,25%-5,50%. Тем не менее, участников рынка интересует вопрос, есть ли шансы на долгожданное первое снижение стоимости заимствований в сентябре и возможен ли еще один этап смягчения монетарной политики в декабре.

После июньского заседания члены ФРС и председатель Джером Пауэлл придерживались уже привычной риторики: отметили, что необходимо больше данных, чтобы подтвердить замедление инфляции, и именно эти данные могут стать основанием для снижения ставки.

Первая неделя июля была богата макроэкономическими событиями. Финансовый эксперт и аналитик Traders Union Антон Харитонов объяснил, что эта и предыдущая статистика может сказать ФРС об инфляционном тренде и, следовательно, есть ли шансы на снижение ставки в сентябре.

JOLTS: исследование вакансий и текучесть кадров

Последние данные исследования вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS) показали небольшое увеличение. Тем не менее, число открытых вакансий оставалось на уровне около 1,22 для каждого безработного. Это говорит о том, что рынок труда сохраняет свою силу, но не перегревается. Стабильность на рынке труда может способствовать снижению инфляционного давления и создать условия для снижения ставки.

PCE: инфляция личного потребления

Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE), который используется ФРС для установления целевого инфляционного уровня в 2%, в мае сократился до 2,6% в годовом исчислении с предыдущего значения 2,7%. Базовые цены, исключающие волатильные компоненты, также упали до 2,6%. Эти данные указывают на замедление инфляции, что может служить аргументом в пользу смягчения стоимости заимствований для поддержки экономического роста.

Инфляция CPI

Индекс потребительских цен (CPI) в мае остался неизменным, что стало первым таким значением за почти два года. Общий индекс потребительских цен вырос на 3,3% в годовом исчислении, что ниже апрельского показателя (3,4%). Более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции могут восстановить уверенность среди членов FOMC о снижении ценового давления. Если инфляция продолжит снижаться, ФРС может пересмотреть свою политику и снизить ставку для поддержки экономического роста. Данные CPI за июнь мы получим 11 июля.

Отчет по рынку труда (июнь)

В пятницу, 5 июля, был опубликован ежемесячный отчет Бюро трудовой статистики США, который показал, что в июне количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 206 000, что меньше, чем пересмотренные данные за май (218 000). Безработица неожиданно выросла до 4,1%. Это самый высокий показатель с ноября 2021 года.

Рост уровня безработицы при сохранении роста занятости указывает на возможное замедление экономической активности, что может ослабить инфляционное давление и создать предпосылки для смягчения монетарной политики.

Также данные показали, что средняя почасовая заработная плата выросла на 3,9% от года к году, что слабее роста 4,1% в мае. Замедление роста заработных плат является ключевым индикатором для ФРС, так как оно говорит о замедлении инфляционного давления. Если рост заработных плат продолжит замедляться, это может служить основанием для сокращения стоимости заимствований.

После этих данных инструмент FedWatch от CME показал, что вероятность сокращения ставок на 0,25% в сентябре возросла до 72% с 57,9% неделей ранее.

Подведем итог

Резюмируя полученную на данный момент макростатистику и долгосрочные прогнозы по EURUSD от аналитиков Traders Union, можно предполагать два этапа смягчения монетарной политики до конца года: в сентябре и в декабре. И если до декабря еще далеко и загадывать рано, так как все может измениться, то ожидания на сентябрь выглядят более реалистичными.

Во-первых, если уровень безработицы продолжит расти и достигнет 4,5% или выше, это может послужить сигналом для ФРС о необходимости смягчения денежно-кредитной политики. Во-вторых, замедление роста зарплат и ценового давления создадут условия для снижения ставки, чтобы поддержать экономический рост и избежать рецессии.

Подводя итог, можно ожидать, что ФРС, вероятно, примет решение о снижении ставки в сентябре, если текущие тенденции сохранятся. Однако многое будет зависеть от дальнейших инфляционных отчетов и данных по занятости. Если эти показатели укажут на продолжение замедления экономической активности, вероятность сокращения ставок увеличится.

В любом случае, финансовые рынки продолжают отслеживать каждый шаг ФРС, а как будут меняться настроения, покажет динамика инструмента FedWatch от CME.