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6 ноября 2026, 19:05 Читати українською

Триллионы с дымом: почему триумф демократов обвалил Уолл-стрит

Падение основных биржевых индексов на 3,5−5,5% за одну сессию — это не просто очередная коррекция, а испарение триллионов долларов капитализации, которого рынок не видел со времен начала пандемии. О том, что стало причиной такого падения, рассказывает финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Падение основных биржевых индексов на 3,5−5,5% за одну сессию — это не просто очередная коррекция, а испарение триллионов долларов капитализации, которого рынок не видел со времен начала пандемии.
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Победа и распродажа

*Мы начинали неделю с важного вопроса: «Продолжится ли разгром технологических компаний, который начался неделей ранее?». Теперь мы знаем ответ, и он утвердительный — «Да»! Такого, чтобы основные индексы за одну сессию теряли от 3,44% до 5,52%, а это триллионы долларов, не было давно, кажется, со времен начала пандемии. По данным Vanda Research, которая специализируется на анализе рыночной статистики, одними из самых активных продавцов на этой неделе оказались розничные инвесторы. Более того, именно они нарушили многолетнюю традицию «buy the dip» — покупать акции при каждом падении. Похоже, все не на шутку испугались, о чем свидетельствует стремительный рост «Индекса страха», который в четверг прибавил почти 70%, чего не случалось с 2018 года. И теперь, получив утвердительный ответ на «вопрос недели», мы должны задать себе еще несколько вопросов, а именно: «Что стало причиной разгрома?» и «Чего ждать дальше?».

Что стало причиной разгрома? Когда на рынке происходит что-то драматичное, опытные профессионалы советуют остановиться, оглядеться вокруг и задать себе вопрос: «А что изменилось за последние сутки?».

Конечно, самое громкое событие — это эпическое поражение республиканцев и завоевание демократами Конгресса и Сената, но очень вероятно, что оно уже было учтено инвесторами в возможных сценариях развития событий и вряд ли само по себе вызвало бы распродажу подобного масштаба.

По мнению многих инвесторов, причина, скорее всего, в том, что демократы-победители сразу же начали активно выступать за ограничение темпов гонки в сфере ИИ, что, конечно, пугает рынок, который уже не первый год держится именно на этой гонке. Сбудутся ли худшие опасения инвесторов относительно развития ИИ и роли демократов в этом процессе в долгосрочной перспективе? Вряд ли, ведь тогда во главе гонки может оказаться Китай, а это уже прямая угроза как безопасности США, так и всему демократическому миру.

О чем отчитываются компании

Пока американские граждане решали на избирательных участках судьбу собственной демократии, корпоративный мир жил своей жизнью — компании отчитывались о результатах третьего квартала. В центре внимания, безусловно, была Apple. После провала Alphabet и Amazon на прошлой неделе неудовлетворительные результаты производителя iPhone могли бы дорого обойтись всему рынку. Но Apple не разочаровала: финансовые результаты оказались лучше ожиданий, а прогноз будущих показателей достаточно оптимистичен. Однако есть и проблемы — продажи в Китае, выручка от продажи услуг и прогноз прибыльности оказались ниже ожидаемых.

Также среди «знаковых» компаний была AMD, которая порадовала и результатами, и прогнозом, хотя, к сожалению, это не спасло ни ее, ни всех остальных от разгрома в четверг. Нет никаких сомнений, что многие технологические компании впечатляют своими достижениями, перспективами и местом в современном технологическом мире, но есть еще вопрос цены — и именно он очень беспокоит инвесторов. Текущие высокие цены могут быть оправданы только результатами, которые граничат с чудом, а доставать кролика из шляпы с каждым кварталом становится все сложнее.

Рынок труда давит на ФРС

Помимо выборов, еще одним важным событием недели стала публикация отчета о состоянии рынка труда. Политика политикой, но «Голубое цунами» моментально не решит всех проблем, накопившихся в американской экономике и не дающих инвесторам спокойно спать. Ключевой вопрос — ставка ФРС. Вероятность ее повышения в декабре по состоянию на конец недели составляла 73,4%, что выше, чем неделю и месяц назад. Среди аргументов, которые ФРС может использовать, чтобы все же не повышать ставку, — либо резкий всплеск безработицы, либо существенное снижение инфляции.

И хотя регулятор вряд ли будет принимать решение с учетом однократного ухудшения или улучшения макроэкономической ситуации, отчет о состоянии рынка труда — это, безусловно, весомый аргумент для принятия того или иного решения центральным банком. На этот раз рынок труда оказался не на стороне тех, кто не хочет повышать ставку: американская экономика добавила в октябре 165 тысяч рабочих мест, что намного выше ожидаемых 65 тысяч, к тому же данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения. Итак, ВВП растет, рынок труда перегрет, инфляция высокая. Что остается делать ФРС? Верно — повышать ставку!

Чего ждать дальше? Как всегда, наверняка этого никто не знает, поэтому все, что остается, — проводить исторические параллели. Если опираться на факты прошлого, то начиная с 1946 года после проведения промежуточных выборов S&P 500 каждый раз рос, независимо от того, кто праздновал победу: республиканцы, демократы или результат был смешанным. Через год после дня выборов индекс в среднем был выше на 14%. Это статистический факт, и будем надеяться, что и в этот раз будет не хуже! Согласен, что сложно излучать оптимизм после разгрома в четверг, когда Nasdaq оказался на расстоянии всего 5% от зоны «медвежьего» рынка, но, с другой стороны, вся система фондового рынка построена на оптимистичной вере в развитие человечества.

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Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
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