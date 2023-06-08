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8 июня 2023, 19:20 Читати українською

Почему акции Tesla могут вырасти до $300 и что этому может помешать

За последние пять месяцев акции Tesla выросли на 120%, а на этой неделе их цена достигла $225. По мнению аналитиков MarketBeat, с началом лета это ралли вступает в следующую фазу, которая поднимет акции до $300. Эксперты называют три причины, по которым это произойдет.

За последние пять месяцев акции Tesla выросли на 120%, а на этой неделе их цена достигла $225.

Возвращение Маска

На недавнем ежегодном собрании акционеров Tesla Маск и его коллеги поделились ценной информацией о планах компании. Во время презентации, которая охватывала широкий спектр вопросов — от состояния экономики до рекламных стратегий и новых моделей автомобилей, — руководство Tesla дало возможность инвесторам взглянуть на дорожную карту компании. Положительная реакция рынка на эти новости отражает растущую уверенность в способности Tesla справляться с проблемами и поддерживать восходящую траекторию.

По словам аналитика Wedbush Дэна Айвза, инвесторы увидели возрожденного Илона Маска, который может уделять больше энергии и времени Tesla после ухода с поста генерального директора Twitter. Ситуация вокруг Твиттера не принесла ему и Tesla пользы, а только снизила стоимость акций. Этот встречный ветер был устранен, и Айвз подтвердил свой рейтинг акций «Выше рынка».

Растущая доля рынка

Заметным событием, с макроэкономической точки зрения, является эффект от прошлогоднего закона о снижении инфляции. В прошлом месяце Адам Джонас из Morgan Stanley сообщил, что Tesla успешно использовала свою вертикально интегрированную бизнес-модель, технологические инновации и производственный опыт, чтобы добиться конкурентного преимущества, с точки зрения лидерства по затратам и высокой маржи в отрасли.

Хотя ожидается, что закон о снижении инфляции принесет пользу более широкому сектору электромобилей за счет налоговых льгот, Джонас и его команда считают, что преимущества для Tesla особенно заметны.

Ожидается, что вместо того, чтобы просто сосредоточиться на повышении прибыльности, Tesla будет использовать преимущества для дальнейшего расширения своей доли рынка.

Благоприятные условия

Акции Tesla также извлекают выгоду из благоприятных рыночных раскладов в виде роста цен в Китае, который считается крупнейшим в мире рынком электромобилей. На руку компании играет и тот факт, что хедж-фонд известного инвестора Дэвида Теппера — Appaloosa — недавно добавил акции Tesla в свой порфель.

Риски компании

Несмотря на хорошие перспективы компании, остается ряд рисков, которые могут угрожать ее стабильности.

Многие эксперты говорят, что Tesla переоценена. Ее рыночная капитализация сейчас составляет почти $690 млрд, в то время, как другие ведущие автопроизводители не достигают и одной шестой этой суммы. Для сравнения: Volkswagen стоит $73,7 млрд, а BMW — $67,2 млрд.

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Также 20 аналитиков пересмотрели свою оценку прибыли на следующий финансовый период в сторону понижения. Tesla опубликует 24 июля результаты за второй квартал 2023 года. Аналитики снизили свои ожидания по прибыли на акцию в этом квартале на 42,8%.

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