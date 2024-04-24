Три самые лучшие акции с дивидендной доходностью более 6%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Страхование жилья от ракет и шахедов
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОСтрахование жилья от ракет и шахедовМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОСтрахование жилья от ракет и шахедовМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 апреля 2024, 8:50 Читати українською

Три самые лучшие акции с дивидендной доходностью более 6%

Дивидендные акции являются одним из самых популярных способов формирования пассивного дохода, который можно реинвестировать. Инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Руслан Демус рассмотрел перспективы дивидендных компаний из 3-х секторов — здравоохранение, телекоммуникации и энергетика.

Дивидендные акции являются одним из самых популярных способов формирования пассивного дохода, который можно реинвестировать.

Pfizer Inc (PFE): дивиденды 6,54% годовых, прогноз роста акций 16−40%

Американскую фармацевтическую компанию Pfizer, являющуюся одним из мировых лидеров рынка, основали в 1849 году. Компания известна производством таких препаратов, как «Viagra» и глазные капли «Visine». Pfizer повышает дивиденды 15 лет подряд.

2021 год стал, возможно, самым удачным для компании благодаря успехам ее вакцины от COVID-19, что привело к росту выручки на 95,16% и чистой прибыли на 139,97%. Котировки акций Pfizer, по итогам года, выросли на 60,4%.

По мере снижения угрозы новой волны пандемии, доход от продажи вакцин сокращался, а финансовые показатели ухудшались: в 2023 году выручка уменьшилась на 41,70%, а чистая прибыль — на 93,25%. Котировки акций PFE также снизились почти на 44% за год. Впрочем, это увеличило дивидендную доходность акций, которая на данный момент составляет 6,54% годовых.

Для оценки возможностей компании выплачивать дивиденды в будущем нужно спрогнозировать ее финансовые результаты и денежный поток. Однако, этот процесс осложнен некоторой неопределенностью вокруг доходов от существующих и новых лекарств.

С одной стороны, у Pfizer в ближайшее время истекает срок действия патентов сразу на несколько препаратов, что повлияет на будущие доходы. Результаты, в значительной степени, будут зависеть от ее производственных мощностей, а также от успешности клинических испытаний и вывода на рынок новых лекарств.

Средства, вырученные от продажи своей вакцины против COVID-19, компания активно инвестировала в исследования, разработки и покупку перспективных биотехнологических компаний. В 4-м квартале 2023 года Pfizer (PFE) купила компанию Seagen за $43 млрд, что значительно увеличило ее присутствие в сфере онкологии.

В частности, в декабре 2023 года FDA одобрил препарат «Padcev» для лечения пациентов с недавно диагностированным раком мочевого пузыря без химиотерапии. Это сделка может принести компании около $3,1 млрд выручки уже в этом году. Как ожидается, в ближайшие годы эта отрасль будет переживать стремительное развитие благодаря росту роли искусственного интеллекта в проведении исследований.

На данный момент Pfizer (PFE) не планирует новых покупок, а направляет усилия на оптимизацию затрат и повышение эффективности для увеличения будущего денежного потока и последующих выплат дивидендов.

Сегодня компания торгуется с привлекательной оценкой: FWD P/E составляет 9,38, по сравнению с аналогичным показателем по сектору в 17,58. Текущий коэффициент P/E Pfizer (PFE) — 71,48.

Компания выплачивает дивиденды ежеквартально. Ближайшая выплата ожидается в июне на сумму $0,42 на акцию. Дата закрытия реестра — 10 мая 2024 года. В настоящее время дивидендная доходность компании в четыре раза превышает в среднем аналогичный показатель по сектору.

С точки зрения технического анализа, график цены торгуется вблизи минимумов 2013 года. Торговым сигналом на покупку может стать пробой линии сопротивления. Основным уровнем поддержки является отметка $25,6. Индикатор Stochastic находится в зоне перепроданности. Основные цели: $30,00 и $36,00 за акцию, что предполагает потенциал роста 16,78% и 40,13% соответственно.

Свои финансовые результаты Pfizer (PFE) опубликует 1 мая 2024 года.

Читайте также: Портфель на $1 млн: во что могут вложиться состоятельные украинцы

Verizon Communications Inc. (VZ): дивиденды 6,69% годовых, прогноз роста акций 25−38%

Компания, ныне одна из ведущих на телекоммуникационном рынке, была основана 30 июня 2000 года. Сегодня она предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи, широкополосного спутникового доступа в Интернет и информационные услуги.
Крупные капитальные издержки являются слабой стороной сектора телекоммуникаций. Это особенно важно на фоне высоких процентных ставок, что влияет на стоимость кредитов. За 2021−2022 годы акции VZ, в основном, снижались, что существенно повысило дивидендную доходность.

В 2023 году доход компании снизился на 2,09% — до $133,97 млрд, но остается стабильным в течение 3-х лет. Снижение в прошлом году не было неожиданным, поскольку потребители стремились уменьшить свои счета.

Дивидендная доходность акций Verizon Communications Inc составляет 6,69%. Поскольку выплаты происходят в наличной форме, важным фактором является свободный денежный поток. По итогам 2023 года, он вырос на 33,12% — до $18,71. Это значительно превышает сумму прошлогодних выплат в $11 млрд, что свидетельствует о достаточном запасе прочности.

В этом году Verizon Communications представила Experiences Room, работающий на основе 5G и искусственного интеллекта, а также мобильные инструменты для совместной работы и использования облачных технологий. Как отметили в компании, целью «комнаты» является демонстрация перспективных решений, которые можно применить в реальных ситуациях, независимо от того, это малый бизнес, глобальная компания или государственное учреждение.

Текущий FWD P/E Verizon Communications составляет 8,45, что ниже аналогичного показателя для сектора, который составляет 17,51. Это указывает на дисконт и привлекательную оценку во времени.

Ближайшая выплата дивидендов состоится в мае 2024 года в размере $0,6650 на акцию. В 2023 году Verizon увеличила свои дивиденды 19-й год подряд, что является самой длинной серией среди телекоммуникационных компаний США. Дивидендная доходность компании в 2,5 раза превышает средний показатель в секторе.

С точки зрения технического анализа, акции VZ сегодня торгуются на минимумах 2015 года. Торговым сигналом на покупку станет пробой уровня сопротивления $42,58 за акцию. Подтверждением тому является конвергенция на индикаторе RSI. Основные цели: $50 и $55, что предполагает потенциал 25,72% и 38,29% соответственно.

Свои финансовые результаты компания опубликует 22 апреля 2024 года.

Enbridge Inc. (ENB): дивиденды 8,2% годовых, прогноз роста акций 21%

Компания, основанная в 1949 году, является ведущим оператором сетей для хранения природного газа и управления газопроводами в Канаде и США. Она также транспортирует сырую нефть, природный и сжиженный природный газ. Это около 30% добываемой сырой нефти в Северной Америке и около 20% потребляемого в США природного газа.

В 2023 году Enbridge купила три газовых предприятия у Dominion Energy, что, по словам исполнительного директора компании, является «возможностью, которая бывает только раз в жизни», поскольку таким образом было создано крупнейшее газовое предприятие Северной Америки. Ожидается, что это окажет положительное влияние на будущие доходы.

Экологические и политические ограничения существенно усложняют строительство новых транспортных сетей, а рост роли сланца увеличивает спрос на транспортировку. В свою очередь, это нагружает существующие мощности Enbridge и создает определенный дефицит.

С апреля 2022 года котировки акций Enbridge Inc. (ENB) снизились почти на 30% из-за инфляции, высоких процентных ставок и геополитической напряженности. Это привело к росту дивидендной доходности, которая на сегодняшний день достигает 8,2%.

Компания выплачивает дивиденды с 1953 года, увеличивая их сумму в течение 29 лет. По итогам 2023 года, ENB выплатила дивиденды на сумму $7,3 млрд. Сумма свободных средств на конец 2023 года составила более $8 млрд (на 48,95% больше, по сравнению с предыдущим годом).

С точки зрения технического анализа, график цены находится в пределах нисходящего канала. Торговым сигналом на покупку может стать пробой линии сопротивления. Уровень поддержки — $31 за акцию. Основная цель — $40, что предполагает потенциал роста на 21,3%.

Свои финансовые результаты компания опубликует 10 мая 2024 года.

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами