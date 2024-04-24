Три самые лучшие акции с дивидендной доходностью более 6%

Дивидендные акции являются одним из самых популярных способов формирования пассивного дохода, который можно реинвестировать. Инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Руслан Демус рассмотрел перспективы дивидендных компаний из 3-х секторов — здравоохранение, телекоммуникации и энергетика.

Pfizer Inc (PFE): дивиденды 6,54% годовых, прогноз роста акций 16−40%

Американскую фармацевтическую компанию Pfizer, являющуюся одним из мировых лидеров рынка, основали в 1849 году. Компания известна производством таких препаратов, как «Viagra» и глазные капли «Visine». Pfizer повышает дивиденды 15 лет подряд.

2021 год стал, возможно, самым удачным для компании благодаря успехам ее вакцины от COVID-19, что привело к росту выручки на 95,16% и чистой прибыли на 139,97%. Котировки акций Pfizer, по итогам года, выросли на 60,4%.

По мере снижения угрозы новой волны пандемии, доход от продажи вакцин сокращался, а финансовые показатели ухудшались: в 2023 году выручка уменьшилась на 41,70%, а чистая прибыль — на 93,25%. Котировки акций PFE также снизились почти на 44% за год. Впрочем, это увеличило дивидендную доходность акций, которая на данный момент составляет 6,54% годовых.

Для оценки возможностей компании выплачивать дивиденды в будущем нужно спрогнозировать ее финансовые результаты и денежный поток. Однако, этот процесс осложнен некоторой неопределенностью вокруг доходов от существующих и новых лекарств.

С одной стороны, у Pfizer в ближайшее время истекает срок действия патентов сразу на несколько препаратов, что повлияет на будущие доходы. Результаты, в значительной степени, будут зависеть от ее производственных мощностей, а также от успешности клинических испытаний и вывода на рынок новых лекарств.

Средства, вырученные от продажи своей вакцины против COVID-19, компания активно инвестировала в исследования, разработки и покупку перспективных биотехнологических компаний. В 4-м квартале 2023 года Pfizer (PFE) купила компанию Seagen за $43 млрд, что значительно увеличило ее присутствие в сфере онкологии.

В частности, в декабре 2023 года FDA одобрил препарат «Padcev» для лечения пациентов с недавно диагностированным раком мочевого пузыря без химиотерапии. Это сделка может принести компании около $3,1 млрд выручки уже в этом году. Как ожидается, в ближайшие годы эта отрасль будет переживать стремительное развитие благодаря росту роли искусственного интеллекта в проведении исследований.

На данный момент Pfizer (PFE) не планирует новых покупок, а направляет усилия на оптимизацию затрат и повышение эффективности для увеличения будущего денежного потока и последующих выплат дивидендов.

Сегодня компания торгуется с привлекательной оценкой: FWD P/E составляет 9,38, по сравнению с аналогичным показателем по сектору в 17,58. Текущий коэффициент P/E Pfizer (PFE) — 71,48.

Компания выплачивает дивиденды ежеквартально. Ближайшая выплата ожидается в июне на сумму $0,42 на акцию. Дата закрытия реестра — 10 мая 2024 года. В настоящее время дивидендная доходность компании в четыре раза превышает в среднем аналогичный показатель по сектору.

С точки зрения технического анализа, график цены торгуется вблизи минимумов 2013 года. Торговым сигналом на покупку может стать пробой линии сопротивления. Основным уровнем поддержки является отметка $25,6. Индикатор Stochastic находится в зоне перепроданности. Основные цели: $30,00 и $36,00 за акцию, что предполагает потенциал роста 16,78% и 40,13% соответственно.

Свои финансовые результаты Pfizer (PFE) опубликует 1 мая 2024 года.

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Verizon Communications Inc. (VZ): дивиденды 6,69% годовых, прогноз роста акций 25−38%

Компания, ныне одна из ведущих на телекоммуникационном рынке, была основана 30 июня 2000 года. Сегодня она предоставляет услуги фиксированной и мобильной связи, широкополосного спутникового доступа в Интернет и информационные услуги.

Крупные капитальные издержки являются слабой стороной сектора телекоммуникаций. Это особенно важно на фоне высоких процентных ставок, что влияет на стоимость кредитов. За 2021−2022 годы акции VZ, в основном, снижались, что существенно повысило дивидендную доходность.

В 2023 году доход компании снизился на 2,09% — до $133,97 млрд, но остается стабильным в течение 3-х лет. Снижение в прошлом году не было неожиданным, поскольку потребители стремились уменьшить свои счета.

Дивидендная доходность акций Verizon Communications Inc составляет 6,69%. Поскольку выплаты происходят в наличной форме, важным фактором является свободный денежный поток. По итогам 2023 года, он вырос на 33,12% — до $18,71. Это значительно превышает сумму прошлогодних выплат в $11 млрд, что свидетельствует о достаточном запасе прочности.

В этом году Verizon Communications представила Experiences Room, работающий на основе 5G и искусственного интеллекта, а также мобильные инструменты для совместной работы и использования облачных технологий. Как отметили в компании, целью «комнаты» является демонстрация перспективных решений, которые можно применить в реальных ситуациях, независимо от того, это малый бизнес, глобальная компания или государственное учреждение.

Текущий FWD P/E Verizon Communications составляет 8,45, что ниже аналогичного показателя для сектора, который составляет 17,51. Это указывает на дисконт и привлекательную оценку во времени.

Ближайшая выплата дивидендов состоится в мае 2024 года в размере $0,6650 на акцию. В 2023 году Verizon увеличила свои дивиденды 19-й год подряд, что является самой длинной серией среди телекоммуникационных компаний США. Дивидендная доходность компании в 2,5 раза превышает средний показатель в секторе.

С точки зрения технического анализа, акции VZ сегодня торгуются на минимумах 2015 года. Торговым сигналом на покупку станет пробой уровня сопротивления $42,58 за акцию. Подтверждением тому является конвергенция на индикаторе RSI. Основные цели: $50 и $55, что предполагает потенциал 25,72% и 38,29% соответственно.

Свои финансовые результаты компания опубликует 22 апреля 2024 года.

Enbridge Inc. (ENB): дивиденды 8,2% годовых, прогноз роста акций 21%

Компания, основанная в 1949 году, является ведущим оператором сетей для хранения природного газа и управления газопроводами в Канаде и США. Она также транспортирует сырую нефть, природный и сжиженный природный газ. Это около 30% добываемой сырой нефти в Северной Америке и около 20% потребляемого в США природного газа.

В 2023 году Enbridge купила три газовых предприятия у Dominion Energy, что, по словам исполнительного директора компании, является «возможностью, которая бывает только раз в жизни», поскольку таким образом было создано крупнейшее газовое предприятие Северной Америки. Ожидается, что это окажет положительное влияние на будущие доходы.

Экологические и политические ограничения существенно усложняют строительство новых транспортных сетей, а рост роли сланца увеличивает спрос на транспортировку. В свою очередь, это нагружает существующие мощности Enbridge и создает определенный дефицит.

С апреля 2022 года котировки акций Enbridge Inc. (ENB) снизились почти на 30% из-за инфляции, высоких процентных ставок и геополитической напряженности. Это привело к росту дивидендной доходности, которая на сегодняшний день достигает 8,2%.

Компания выплачивает дивиденды с 1953 года, увеличивая их сумму в течение 29 лет. По итогам 2023 года, ENB выплатила дивиденды на сумму $7,3 млрд. Сумма свободных средств на конец 2023 года составила более $8 млрд (на 48,95% больше, по сравнению с предыдущим годом).

С точки зрения технического анализа, график цены находится в пределах нисходящего канала. Торговым сигналом на покупку может стать пробой линии сопротивления. Уровень поддержки — $31 за акцию. Основная цель — $40, что предполагает потенциал роста на 21,3%.

Свои финансовые результаты компания опубликует 10 мая 2024 года.