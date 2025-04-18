Трамп атакует главу ФРС, подставляет Nvidia, а инвесторы выводят $6,5 млрд

Еще одна «тарифная» неделя позади, и, к счастью, без значительных потерь, хотя напряжение никуда не делось, даже наоборот, и ждать можно чего угодно. Но обо всем по порядку…

На корпоративном фронте все неплохо. Банки продемонстрировали хорошие результаты, волатильность помогает зарабатывать миллиарды на трейдинге.

Боюсь, что это деньги, потерянные нашими коллегами по цеху, розничными инвесторами и трейдерами, но ничего не поделаешь, так устроен мир.

Nvidia и AMD оказались в ловушке

Netfliх, главная корпоративная героиня недели, тоже порадовала, превысив ожидания и обнародовав хороший прогноз на будущее! Словом, корпоративная картинка кажется довольно оптимистичной, но, к сожалению, геополитические битвы, начатые президентом Трампом, могут все легко испортить, вернее, уже портят…

Одной из жертв торговой войны стала звезда прошлого года Nvidia, которая на этой неделе объявила о переносе производственных мощностей в США, воплощая самые смелые мечты и надежды американского президента, который, кстати, даже удосужился поужинать с СЕО компании Дженсеном Хуангом в Мар-а-Лаго. Не абы какая честь!

Но то ли Хуанг что-то не то наговорил между закусками и главным блюдом, то ли Трамп не с той ноги встал, но уже на следующий день правительство США ограничило экспорт в Китай производящего Nvidia микропроцессора H20, требуя специального лицензирования экспорта процессоров.

Также под удар попала AMD с ее процессором MI308. Интересно, что никаких лицензий на поставки процессоров в Китай раньше никогда не предоставлялось и, соответственно, никто их не требовал.

Nvidia сразу же заявила, что после таких недружественных действий правительства ей придется признать $5,5 миллиарда долларов убытков, а сам Дженсен Хуанг уехал в Поднебесную о чем-то договариваться с китайским вице-премьером.

Определенным образом выглядит, как демарш против действий Трампа и его опричников, и вряд ли поможет компании проскочить между Сциллой и Харибдой новейшей американской политики. Драматическая история, но ничего не поделаешь…

Трамп атакует Пауэлла

Главным же событием недели, которое может привести к серьезным негативным последствиям и в экономике, и на рынках, думаю, является начало войны между Трампом и главой ФРС Пауэллом. Они и раньше друг друга не любили, но сейчас дошли в своих отношениях к пределу, когда для взрыва нужна только искра.

Интересно, что назначение Пауэлла в далеком 2017 году инициировал именно Трамп, наградив тогда еще кандидата в руководители ФРС горой комплиментов. С тех пор все изменилось, и сейчас Пауэлл, похоже, единственный из представителей разных ветвей власти в США, кто не боится противоречить президенту и пытается профессионально выполнять свои конституционные обязанности.

Итак, что случилось? Выступая в среду в Чикаго, глава ФРС Пауэлл заявил, что центральный банк «будет ждать большей понятности», прежде чем начнет рассматривать любые корректировки процентных ставок, поскольку руководство ФРС ожидает, что тарифы президента Трампа повлекут за собой «более высокую инфляцию и более медленный рост». По его мнению, такое развитие событий может создать серьезную дилемму для ФРС, которая должна поддерживать стабильные цены, а также максимизировать занятость.

«Мы можем оказаться в сложной ситуации, когда достижение целей двойного мандата будет вызывать противоречие». Также он дал понять, что не собирается спасать финансовые рынки в угоду Трампу, которому, как вы сами понимаете, вряд ли могли понравиться такие заявления.

Ответ президента был быстрым и традиционно решительным: он обвинил главу ФРС Пауэлла в «игре в политику» и заявил, что «процентные ставки должны снижаться сейчас».

«Европа снижает ставки, но наш парень хочет играть мило!» — сказал президент. Также он добавил, что Пауэлл «ужасен», а руководители ФРС «не очень умные люди».

Ну, а чтобы ни у кого не осталось сомнений в силе и решительности президента США, Дональд Трамп заявил, что глава ФРС Пауэлл уйдет, если он его об этом попросит, и добавил, что он «недоволен им».

Сценарии будущего столкновения

Согласен ли Пауэлл уйти? Можем только догадываться. Мне кажется, существует четыре возможных сценария:

1. Пауэлл начинает делать то, что захочет Трамп. Маловероятно. Это не первая атака Трампа на ФРС, и Пауэлл неоднократно доказывал, что он «крепкий орешек». Да и сдавшись на милость Трампа, глава ФРС может легко перечеркнуть почти десятилетие превосходной работы в должности руководителя центрального банка.

2. Пауэлл добровольно уходит в отставку. Этот сценарий немного более вероятный, чем первый, но хочется надеяться, что глава ФРС повоюет.

3. Пауэлл работает до конца своего конституционного срока, который истекает в мае 2026 года. Самый желанный и, на мой субъективный взгляд, все же один из наиболее вероятных сценариев. Хотя не исключаю, что это просто wishful thinking с моей стороны.

4. Трамп вынуждает Верховный суд отправить Пауэлла в отставку принудительно и с нарушением конституции. Худший, но достаточно вероятный сценарий, который, простите еще раз wishful thinking, не случится.

Потому что если Пауэлл уйдет, добровольно или по принуждению, — это будет огромным шоком для финансовых рынков, который будет иметь долгосрочные политические, экономические и финансовые последствия.

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Что в итоге

Хотя неделю и удалось пережить без очевидных трагедий, война между офисом президента Трампа и руководством ФРС, о высокой вероятности которой мы писали еще раньше, началась, и ее негативные последствия сложно переоценить.

На «тарифных фронтах» мощное улучшение еще не наступило, хотя несокрушимый Трамп и кричит со всех трибун о безумных успехах. Но вот только не похоже, чтобы ему верили — инвесторы, особенно иностранные, напуганы не на шутку: за последнюю неделю они вывели из американских фондов акций примерно $6,5 млрд, что является второй по величине суммой с 2017 года.

Чистый отток был ниже лишь во время банковского кризиса в марте 2023 года.

По данным Apollo, иностранцы владеют американскими акциями на сумму $18,5 трлн, или 20% от общего объема американского рынка акций. Кроме того, в собственности иностранцев еще есть государственные облигации США, где-то на $7,2 трлн, или 30% от общего объема, и 30% от общего объема корпоративных облигаций, на общую сумму $4,6 трлн.

Если они решат, что «время выходить», то нас ждут опасные времена.