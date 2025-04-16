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16 апреля 2025, 18:21 Читати українською

Золото и не только: инвесторы нашли новый защитный актив от тарифных войн

Почему европейские конвертируемые облигации становятся убежищем от тарифного шторма, объясняет Bloomberg. «Минфин» выбрал главное.

Почему европейские конвертируемые облигации становятся убежищем от тарифного шторма, объясняет Bloomberg.

Конвертируемые облигации — практически бездействующий сектор европейских рынков капитала — превращаются в убежище после потрясений, вызванных попытками президента Дональда Трампа пересмотреть торговую политику США.

Региональный индекс, отслеживающий долговые ценные бумаги, которые можно конвертировать в акции, в этом году принес более 9% прибыли, отчасти благодаря инструментам, выпущенным игроками оборонного сектора, такими как Rheinmetall AG и Safran SA. Это контрастирует с ключевыми мировыми ориентирами для акций и облигаций, многие из которых либо несут убытки, либо почти потеряли свои прибыли в 2025 году.

Высокие показатели наблюдаются на фоне нехватки предложения, а объемы эмиссии в 2024 году достигли самого низкого уровня — по крайней мере, за 25 лет. По словам участников рынка, дефицит подкрепил спрос и помог смягчить последствия более широкой волатильности конвертируемых облигаций.

Теперь, когда стоимость заимствований растет, а условия финансирования традиционного долга ужесточаются, все больше компаний могут обратиться на этот рынок для удовлетворения своих потребностей в финансировании.

«С более широкими кредитными спредами и, соответственно, более высокой доходностью корпоративных облигаций — аргумент для финансовых директоров рассмотреть конвертируемые облигации на самом деле сильнее, чем раньше», — говорит Иван Николов, руководитель отдела конвертируемых облигаций в Fisch Asset Management AG в Цюрихе. «Мы избирательны и рассматриваем класс активов в глобальном масштабе, но мы хотим видеть больше бумаг от европейских компаний».

В этом году доходность европейских конвертируемых облигаций превышает почти 3,2% сопоставимого индекса для Азии и резко контрастирует с падением на 3,5% на рынке США. Результативность также уверенно превосходит индекс, отслеживающий европейские облигации инвестиционного уровня, а также общую доходность, деноминированную в евро, включая дивиденды европейского эталонного индекса Stoxx 600.

В отличие от обычных облигаций, конвертируемые ценные бумаги можно обменять на акции по заранее согласованной цене, обычно по истечении срока. Для компаний инструменты обычно предлагают более низкие процентные расходы, чем обычный долг, хотя они и рискуют размыть существующих акционеров, если реализуется возможность конвертации.

Для инвесторов они обеспечивают некоторую долю в капитале, но с подстраховкой в ​​виде погашения облигаций.

В этом году в Европе было зафиксировано не менее семи сделок, в результате которых общая сумма составила €2,8 млрд ($3,2 млрд), согласно расчетам Bloomberg, что является улучшением, по сравнению с прошлым годом, но все еще ниже исторических средних показателей. В список сделок входит продажа на €300 млн секьюритиз Redcare Pharmacy NV.

По словам Николова, сделка Redcare, вызвавшая большой спрос, показала, что «рынок конвертируемых облигаций по-прежнему весьма открыт для новых выпусков», даже несмотря на то, что распродажа акций могла бы побудить некоторых потенциальных эмитентов дождаться восстановления спокойствия.

Оборонные и энергетические компании лидируют в росте конвертируемых облигаций

Отсутствие европейских выпусков побудило некоторые инвестиционные банки структурировать сделки, чтобы извлечь выгоду из отложенного спроса. В январе Citigroup Inc. продала облигации на сумму €375 млн, привязанные к акциям Airbus SE, а JPMorgan Chase & Co. продала облигации, привязанные к акциям Deutsche Post AG на сумму €400 млн.

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В дальнейшем, если растущие затраты на заимствования побудят компании рассмотреть возможность выпуска большего количества конвертируемых облигаций, то потребность в инвестиционных банках для заполнения этого пробела будет меньше. Если судить по истории, активность конвертируемых облигаций имеет тенденцию к росту во время кризиса, говорят участники рынка.

«Во время пандемии Covid-19 многие компании выпустили конвертируемые облигации, несмотря на коррекцию фондового рынка», — сказал Хавьер Поллан, глава отдела Citigroup по выпуску облигаций, связанных с акциями, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. «Если тарифы станут новой нормой, корпорации могут вернуться на рынок конвертируемых облигаций, чтобы привлечь финансирование».

Европейские конвертируемые ценные бумаги резко упали в начале месяца и потеряли три процентных пункта доходности, прежде чем восстановиться, что свидетельствует об их неуязвимости к рыночным потрясениям.

По словам Мартина Хейкока, менеджера клиентского портфеля New Capital Global Convertible Bond Fund в EFG Asset Management, в прошлом рынок конвертируемых облигаций был одним из самых быстро возобновляемых в периоды рыночной нестабильности.

«Конвертируемые облигации остаются классом активов, который, как мы считаем, интересен для инвесторов в эти нестабильные и неопределенные времена», — сказал Хейкок. «Мы надеемся на дальнейшие новые выпуски в ближайшие месяцы».

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