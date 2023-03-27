Американские фондовые индексы выросли в пятницу, несмотря на опасения относительно ситуации в банковском секторе США и Европы. По итогам всей прошедшей недели они также увеличились: Dow Jones Industrial Average — на 1,2%, S&P 500 — на 1,4% и Nasdaq — на 1,7%. При этом S&P 500 и Nasdaq завершили «в плюсе» вторую неделю подряд. Ключевые темы этой недели — данные по рынку недвижимости и потребительской инфляции в США. Финансовых отчётов вне сезона мало. Об итогах прошлой недели и главных событиях этой расскажет инвестиционный аналитик Олег Лысенко.
GameStop взлетела на 36%, акции банков продолжают падать
Взлеты недели
GameStop (NYSE:GME) +35,9%
В ряду компаний с капитализацией в рамках $2−10 млрд — впереди GameStop. Это крупный «игровой» ритейлер. Компания предлагает широкий выбор игр, развлекательных продуктов, а также ПО, оборудования и аксессуаров для игр.
Компания пережила наибольший рост акций с конца марта 2021 года. И это был первый прибыльный ее квартал за последние два года. Основная задача компании была в снижении расходов, и ей это удалось сделать. Коммерческие, общие и административные расходы за квартал составили $453,4 млн, или 20,4% от продаж, по сравнению с $538,9 млн, или 23,9% годом ранее. С 2021 года компания также провела реструктуризацию, сменила ряд топ-менеджеров, уволила некоторых сотрудников.
Ранее мемная GameStop, по мнению аналитиков, выровнялась и добилась прогресса в правильном масштабировании своего бизнеса, в частности, благодаря изменениям в структуре расходов.
В 2023 году компания собирается сокращать избыточные расходы и далее, в том числе, выйдет из некоторых европейских стран. В планах также усиление направлений высокомаржинальных бизнесов (игрушки и предметы коллекционирования).
On Holding AG (NYSE:ONON) +16,1%
Среди компаний с капитализацией свыше $10 млрд на прошлой неделе «рванула» вверх швейцарская On Holding. Ее бренд больше известен под названием On Running. Это спортивный бренд премиум-класса, который производит спортивную обувь и одежду премиум-класса, и широко использует технологии в своей деятельности.
Акции выросли на фоне отчетности за четвертый квартал. Выручка выросла на 91,9% в годовом исчислении — до $400,5 млн. Розничные продажи выросли на 76,4%, оптовые — на 104,3%. Компании удалось снизить транспортные расходы, и, в итоге, валовая прибыль достигла 58,5%.
В целом, по итогам года EBITDA компании выросла на 451,7% — до $67,5 млн, скорректированная прибыль на акцию достигла $0,02 доллара, по сравнению с убытком $0,04 на акцию в квартале прошлого года.
После публикации отчетности ряд аналитиков повысили оценку компании, а некоторые назвали эти результаты исключительными. В 2023 году компания ожидает роста выручки на 39%, валовая прибыль останется на уровне 58,5%.
Affirm Holdings Inc (NYSE:AFRM) +9%
В четверг AFRM — платежная сеть, которая расширяет возможности потребителей и помогает торговцам стимулировать рост, — объявила о партнерстве с VersaClimber, оригинальным вертикальным кардиотренажером для всего тела.
Теперь покупатели, которые соответствуют критериям, могут покупать свои любимые тренажеры и фитнес-оборудование VersaClimber, оплачивая их постепенно. Клиенты VersaClimber могут разделить общую стоимость любой покупки на сумму более $50 на простые ежемесячные платежи всего за 0% годовых.
С начала года цена акций компании Affirm Holdings Inc выросла более чем на 10%.
Падения недели
First Republic Bank (NYSE:FRC) -72%
Кризис доверия, сотрясающий банки, не собирается утихать. Инвесторы продолжают беспокоиться о заражении спустя почти две недели после внезапного краха Silicon Valley Bank — второго по величине банкротства банка в американской истории.
У First Republic Bank не получается остановить наплыв вкладчиков, вытягивающих средства на фоне опасений, что First Republic имеет некоторое сходство с ныне обанкротившимся банком Силиконовой долины.
С начала года цена акций First Republic Bank снизились более чем на 85%.
GitLab Inc (NYSE:GTLB) -8,7%
Акции компании GitLab, которая занимается разработкой, безопасностью и эксплуатацией программного обеспечения (DevSecOps), на этой неделе снижались, продолжая негатив, как упали более чем на 30% после ее последнего отчета о доходах.
Проблема была связана не столько с финансовыми показателями за последний квартал, сколько — с не очень хорошим прогнозом. Быстрое расширение GitLab начинает замедляться, и они все еще далеки от прибыльности. GitLab страдает от того же экономического спада, что и другие технологические компании.
Ожидается, что выручка вырастет «всего» на 25% в следующем году, что является значительным снижением, по сравнению с только что сообщенными годовыми темпами роста в 68%.
Кроме того, ожидается, что скорректированные операционные убытки составят $64 млн ($45,8 млн убыток в том же квартале прошлого года).
С начала года цена акций GitLab Inc снизились более чем на 22%.
Comerica Incorporated (NYSE:CMA) -7,3%
Акции банков упали после того, как агентство Moody's предупредило о рисках более широкого банковского заражения и экономических последствиях.
Министр финансов Джанет Йеллен пообещала «дополнительные действия» по банковским депозитам в случае необходимости. Даже это не помогает, поэтому инвесторы продолжают выходить из акций банковского сектора.
С начала года цена акций First Republic Bank снизились более чем на 37%.
Главные события недели
27 марта — понедельник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: ABB Ltd (ABB), Korn Ferry (KFY), CIBC (CM).
- Отчеты эмитентов: PVH Corp (PVH), Carnival Corporation (CCL), BioNTech SE (BNTX).
- Германия опубликует индекс делового климата IFO (март).
- США опубликует индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa (март).
28 марта — вторник
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Conoco Phillips (COP), Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH).
- Отчеты эмитентов: Lululemon Athletica Inc (LULU), Synnex Corporation (SNX), Micron Technology Inc (MU).
- Франция опубликует индекс деловой активности (март).
- США опубликует сальдо внешней торговли товарами (фев).
- США огласит индекс доверия потребителей CB (март).
29 марта — среда
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Neste Oyj (NTOIY), Holmen AB (HLMNY).
- Отчеты эмитентов: Next PLC (NXT), Cintas Corporation (CTAS).
- Германия озвучит индекс потребительского климата (Gfk) (апр).
- США огласит индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (фев).
30 марта — четверг
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Ricoh Co., Ltd (RICO), Nucor Corp (NUE), Monolithic Power Systems Inc (MPWR).
- Отчеты эмитентов: Aehr Test Systems (AEHR).
- Германия и Испания опубликуют индекс потребительских цен (ИПЦ) (март).
- США опубликует ВВП (кв/кв) (4 кв).
31 марта — пятница
- Эмитенты выплачивают дивиденды: Air Products and Chemicals Inc (APD), State Street Corp (STT), Ventas Inc (VTR).
- Отчеты эмитентов: Ncino (NCNO), Provention Bio Inc (PRVB).
- Британия озвучит ВВП (г/г) (4 кв).
- В Еврозоне выйдет индекс потребительских цен (ИПЦ) (март).
- В США выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (фев).
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