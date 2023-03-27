GameStop взлетела на 36%, акции банков продолжают падать

Американские фондовые индексы выросли в пятницу, несмотря на опасения относительно ситуации в банковском секторе США и Европы. По итогам всей прошедшей недели они также увеличились: Dow Jones Industrial Average — на 1,2%, S&P 500 — на 1,4% и Nasdaq — на 1,7%. При этом S&P 500 и Nasdaq завершили «в плюсе» вторую неделю подряд. Ключевые темы этой недели — данные по рынку недвижимости и потребительской инфляции в США. Финансовых отчётов вне сезона мало. Об итогах прошлой недели и главных событиях этой расскажет инвестиционный аналитик Олег Лысенко.

Взлеты недели

GameStop (NYSE:GME) +35,9%

В ряду компаний с капитализацией в рамках $2−10 млрд — впереди GameStop. Это крупный «игровой» ритейлер. Компания предлагает широкий выбор игр, развлекательных продуктов, а также ПО, оборудования и аксессуаров для игр.

Компания пережила наибольший рост акций с конца марта 2021 года. И это был первый прибыльный ее квартал за последние два года. Основная задача компании была в снижении расходов, и ей это удалось сделать. Коммерческие, общие и административные расходы за квартал составили $453,4 млн, или 20,4% от продаж, по сравнению с $538,9 млн, или 23,9% годом ранее. С 2021 года компания также провела реструктуризацию, сменила ряд топ-менеджеров, уволила некоторых сотрудников.

Ранее мемная GameStop, по мнению аналитиков, выровнялась и добилась прогресса в правильном масштабировании своего бизнеса, в частности, благодаря изменениям в структуре расходов.

В 2023 году компания собирается сокращать избыточные расходы и далее, в том числе, выйдет из некоторых европейских стран. В планах также усиление направлений высокомаржинальных бизнесов (игрушки и предметы коллекционирования).

On Holding AG (NYSE:ONON) +16,1%

Среди компаний с капитализацией свыше $10 млрд на прошлой неделе «рванула» вверх швейцарская On Holding. Ее бренд больше известен под названием On Running. Это спортивный бренд премиум-класса, который производит спортивную обувь и одежду премиум-класса, и широко использует технологии в своей деятельности.

Акции выросли на фоне отчетности за четвертый квартал. Выручка выросла на 91,9% в годовом исчислении — до $400,5 млн. Розничные продажи выросли на 76,4%, оптовые — на 104,3%. Компании удалось снизить транспортные расходы, и, в итоге, валовая прибыль достигла 58,5%.

В целом, по итогам года EBITDA компании выросла на 451,7% — до $67,5 млн, скорректированная прибыль на акцию достигла $0,02 доллара, по сравнению с убытком $0,04 на акцию в квартале прошлого года.

После публикации отчетности ряд аналитиков повысили оценку компании, а некоторые назвали эти результаты исключительными. В 2023 году компания ожидает роста выручки на 39%, валовая прибыль останется на уровне 58,5%.

Affirm Holdings Inc (NYSE:AFRM) +9%

В четверг AFRM — платежная сеть, которая расширяет возможности потребителей и помогает торговцам стимулировать рост, — объявила о партнерстве с VersaClimber, оригинальным вертикальным кардиотренажером для всего тела.

Теперь покупатели, которые соответствуют критериям, могут покупать свои любимые тренажеры и фитнес-оборудование VersaClimber, оплачивая их постепенно. Клиенты VersaClimber могут разделить общую стоимость любой покупки на сумму более $50 на простые ежемесячные платежи всего за 0% годовых.

С начала года цена акций компании Affirm Holdings Inc выросла более чем на 10%.

Падения недели

First Republic Bank (NYSE:FRC) -72%

Кризис доверия, сотрясающий банки, не собирается утихать. Инвесторы продолжают беспокоиться о заражении спустя почти две недели после внезапного краха Silicon Valley Bank — второго по величине банкротства банка в американской истории.

У First Republic Bank не получается остановить наплыв вкладчиков, вытягивающих средства на фоне опасений, что First Republic имеет некоторое сходство с ныне обанкротившимся банком Силиконовой долины.

С начала года цена акций First Republic Bank снизились более чем на 85%.

GitLab Inc (NYSE:GTLB) -8,7%

Акции компании GitLab, которая занимается разработкой, безопасностью и эксплуатацией программного обеспечения (DevSecOps), на этой неделе снижались, продолжая негатив, как упали более чем на 30% после ее последнего отчета о доходах.

Проблема была связана не столько с финансовыми показателями за последний квартал, сколько — с не очень хорошим прогнозом. Быстрое расширение GitLab начинает замедляться, и они все еще далеки от прибыльности. GitLab страдает от того же экономического спада, что и другие технологические компании.

Ожидается, что выручка вырастет «всего» на 25% в следующем году, что является значительным снижением, по сравнению с только что сообщенными годовыми темпами роста в 68%.

Кроме того, ожидается, что скорректированные операционные убытки составят $64 млн ($45,8 млн убыток в том же квартале прошлого года).

С начала года цена акций GitLab Inc снизились более чем на 22%.

Comerica Incorporated (NYSE:CMA) -7,3%

Акции банков упали после того, как агентство Moody's предупредило о рисках более широкого банковского заражения и экономических последствиях.

Министр финансов Джанет Йеллен пообещала «дополнительные действия» по банковским депозитам в случае необходимости. Даже это не помогает, поэтому инвесторы продолжают выходить из акций банковского сектора.

С начала года цена акций First Republic Bank снизились более чем на 37%.

Главные события недели

27 марта — понедельник

Эмитенты выплачивают дивиденды: ABB Ltd (ABB), Korn Ferry (KFY), CIBC (CM).

Отчеты эмитентов: PVH Corp (PVH), Carnival Corporation (CCL), BioNTech SE (BNTX).

Германия опубликует индекс делового климата IFO (март).

США опубликует индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласa (март).

28 марта — вторник

Эмитенты выплачивают дивиденды: Conoco Phillips (COP), Zimmer Biomet Holdings Inc (ZBH).

Отчеты эмитентов: Lululemon Athletica Inc (LULU), Synnex Corporation (SNX), Micron Technology Inc (MU).

Франция опубликует индекс деловой активности (март).

США опубликует сальдо внешней торговли товарами (фев).

США огласит индекс доверия потребителей CB (март).

29 марта — среда

Эмитенты выплачивают дивиденды: Neste Oyj (NTOIY), Holmen AB (HLMNY).

Отчеты эмитентов: Next PLC (NXT), Cintas Corporation (CTAS).

Германия озвучит индекс потребительского климата (Gfk) (апр).

США огласит индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (фев).

30 марта — четверг

Эмитенты выплачивают дивиденды: Ricoh Co., Ltd (RICO), Nucor Corp (NUE), Monolithic Power Systems Inc (MPWR).

Отчеты эмитентов: Aehr Test Systems (AEHR).

Германия и Испания опубликуют индекс потребительских цен (ИПЦ) (март).

США опубликует ВВП (кв/кв) (4 кв).

31 марта — пятница