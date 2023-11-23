ТОП-5 ОВГЗ ноября среди частных инвесторов, инфляция и курс гривны до конца 2024 г.

В этом месяце (на 22 ноября) частные инвесторы увеличили вложения в ОВГЗ на 1,25 млрд грн. О наиболее популярных выпусках у украинцев «Минфина» рассказал Андрей Величко, руководитель брокерского подразделения ICU.

ТОП-5 ОВГЗ ноября:

Лидер ноября — военные бумаги с погашением 13.03.2024 года.

Около полутора месяца эти бумаги сохраняют лидерство по популярности среди наших клиентов.

В них активно инвестируют как инвесторы-новички, достаточно активно интересующиеся, что же такое ОВГЗ, как помочь государству и получить от этого выгоду, так и клиенты, видящие в гривне стабильную валюту на коротком горизонте. В результате снижения учетной ставки, ставка и по этим бумагам за месяц снизилась на 2% — до 15%. Несмотря на это, они и дальше остаются в топе за счет короткого срока.

На втором месте — военные ОВГЗ с погашением 15.01.2025 года.

Это единственные бумаги из топ-5, которые по сроку дольше 2024 года. Мне они нравятся не только обозримым горизонтом, но и соотношением срока и доходности. Считаю, что все же в следующем месяце клиенты будут активнее покупать большие сроки, потому что процентные ставки падают вслед за учетной. Доходность по этим бумагам — 17,9%.

На третьем месте — военные ОВГЗ с погашением 01.05.2024 года.

Это полугодовые бумаги. Один из самых распространенных терминов не только ОВГЗ, но и депозитов. Как видим, подход в инвестировании в ОВГЗ по срокам очень схож, как и в банковские депозиты. Только доходность и отсутствие налогов делает ОВГЗ более привлекательными сегодня. Доходность по этим бумагам — 15,8%.

На четвертом месте — ОВГЗ с погашением 30.10.2024 года.

Годовые бумаги. Этот термин также привычен и комфортен для всех инвесторов.

Доходность — 17,5%.

И замыкают топ-5 — военные ОВГЗ с погашением 05.06.2024 года.

Понятный горизонт по термину/хорошая ставка/надежный инструмент.

Доходность — 16,75%.

Резюмируя ноябрь на рынке ОВГЗ, мы видим, что физические лица преимущественно покупали бумаги сроком в диапазоне 1−1,5 года, в то время как юридические лица, включая НПФ и банки, фокусировались на длинных бумагах. Это и неудивительно, ведь они рассматривают более длинный горизонт и фиксируют высокие ставки уже сейчас, не дожидаясь желаемых 23%, еще полгода назад.

Инвесторы ОВГЗ являются той движущей силой, которая вместе с нашими зарубежными партнерами поддерживает бюджет Украины.

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ТОП-3 финансовых источников бюджета Украины

Европейский союз — $16,247 млрд. (594,011 млрд. гривен)

ОВГЗ — $13,663 млрд. (499,237 млрд. гривен)

США — $10,900 млрд. (398,579 млрд. гривен)

Но все же следует отметить, что помощь от США — это гранты, которые не нужно возвращать. Привлеченные ОВГЗ и средства от ЕС — это долговые обязательства, которые нужно будет вернуть с процентами.

Международные резервы Украины составляют $38,987 млрд.

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Инфляция

Годовая потребительская инфляция по состоянию на 21.11.2023 в Украине составляет 5,3%. Она уменьшилась на 1,8 процентных пункта с отметки 7,1% месяцем ранее.

Мы ожидаем, что индекс потребительских цен к концу года несколько возрастет и в течение первого полугодия 2024 года будет преимущественно оставаться в диапазоне 6−7%. Только во втором полугодии инфляция, по нашим оценкам, возобновит ускорение и может превысить 10% в конце 2024 года из-за нормализации урожая и эффекта переноса умеренной девальвации гривны на цены импортируемых товаров.

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Курс

За полтора месяца внедренного гибкого курса мы видим, как гривна официально укрепилась почти на 50 копеек.

Курс НБУ на 02.10.2023 — 36.5686

Курс НБУ на 21:11. 2023 — 36.0496

На межбанке видим аналогичную картину, где гривна продолжает укрепление и балансирует в коридоре 36.04−36.06 по состоянию на 21.11.2023 (а по состоянию на 02.10.2023 коридор был 36.56/36.93).

Мы не ожидаем существенных изменений курса до конца 2023 года. К концу 2024 года наш текущий прогноз составляет около 42 гривен за доллар .