Tesla снова сделала Маска самым богатым в мире

По итогам прошлой недели S&P 500 прибавил 1,8%, а высокотехнологичный Nasdaq и индекс Dow Jones выросли примерно на 2%. Рынки ожидают, что ФРС сделает паузу в повышении процентных ставок, поскольку последний отчет о занятости в США показал замедление роста зарплат и увеличение уровня безработицы.

Кроме этого, росту американских фондовых индексов на прошлой неделе способствовало принятие законопроекта об увеличении потолка госдолга США. Подробнее об итогах прошлой недели и главных событиях предстоящей расскажет инвестиционный аналитик Денис Белый.

Morgan Stanley видит ближайшее будущее фондового рынка в мрачных тонах. Его аналитики считают, что мощное падение прибыли корпораций остановит подъем на рынке акций во втором полугодии. По оценкам банка, по итогам 2023 года прибыль на акцию S&P 500 сократится на 16% г/г, что приведет к падению индекса до 3900 п.

«Ухудшению ситуации с ликвидностью будет оказывать давление на оценку акций в ближайшие три месяца. В дополнение к этому, мы ожидаем сокращения прибыли на акцию компаний на фоне падения выручки и дальнейшего сокращения рентабельности», — пишут эксперты Morgan Stanley.

Правда, это не только один из самых «медвежьих» прогнозов на рынке, он расходится с консенсусом и контрастирует с «бычьими» ожиданиями коллег из Goldman Sachs. В этом инвестбанке наоборот ожидают умеренного роста прибыли на акцию.

Согласно прогнозам Morgan Stanley, прибыль на акцию S&P 500 к концу года составит $185, тогда как консенсус-прогноз оценивает этот показатель на уровне $206.

Интересным событием грядущей недели станет Всемирная конференция разработчиков Apple. Мы увидим iOS 17 и другие системные новинки, но могут быть и аппаратные премьеры, включая долгожданные очки AR/VR. В остальном, неделя ожидается довольно тихая. Хотя интересные экономические отчеты тоже есть.

Взлеты недели

Tesla Inc (NASDAQ: TSLA) +15,9%

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск обошел владельца Louis Vuitton в рейтинге богатейших людей по версии Bloomberg и снова стал самым богатым человеком в мире. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index на 1 июня, состояние бизнесмена составило $192 млрд. Владелец группы LVMH Бернар Арно с состоянием $187 млрд опустился на вторую строчку.

Бернар Арно потерял первое место после того, как акции группы LVMH, в которую входят такие люксовые бренды, как Louis Vuitton, Moet & Chandon, Christian Dior, Fendi и Givenchy, 31 мая упали на 2,6% в ходе торгов на парижской бирже Euronext. Акции Tesla на бирже NASDAQ при этом подорожали на 1,4% за день.

По данным на пятницу, 2 июня, состояние Маска достигло $195 млрд. Его активы увеличились более чем на $57 млрд в этом году во многом благодаря росту цен на акции принадлежащей ему компании Tesla. С начала года акции производителя электрокаров подорожали на 68%.

Маск ожидает, что в ближайшее время сможет продавать обновления программного обеспечения для автономного вождения, что принесет постоянный доход и чрезвычайно высокую норму прибыли.

Match Group Inc (NASDAQ: MTCH) +15,84%

Match Group — оператор социальных сетей для онлайн-знакомств. Наиболее известная — Tinder. Кроме того, компании принадлежат Match, Meetic, OkCupid, Hinge, Pairs, Plenty of Fish и OurTime. Компания получает 98% выручки от продажи подписок и внутренних покупок в социальных сетях.

Компания сообщила о прибыли на акцию в первом квартале в размере 42 центов, превзойдя консенсус-прогноз в 41 цент. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Менеджмент прогнозирует дальнейший умеренный рост выручки Tinder и сильный рост выручки Hinge (+25% г/г). Ориентир по операционной прибыли — $250−255 млн, что подразумевает рентабельность на уровне 32%.

Руководство, очевидно, верит в светлое будущее Match Group. На прошлой неделе стало известно, что генеральный директор Бернард Ким приобрел 31 439 акций компании по средней цене $34,44. Эта покупка обошлась ему в $1,08млн и стала крупнейшим приобретением акций Match Group инсайдером за последние 12 месяцев.

Intel Corporation (NASDAQ: INTC) +14,1%

Акции производителя микросхем выросли примерно на 5% после того, как финансовый директор Intel Дэвид Зинснер заявил, что компания находится на пути к достижению верхней границы своего прогноза выручки во втором квартале. «К концу второго квартала мы планируем выйти на уровень от $12 до $12,5 млрд», — заявил он на конференции TD Cowen.

Предыдущий прогноз компании в апреле предполагал выручку от $11,5 до $12,5 млрд. По словам Зинснера, Intel сможет оседлать волну искусственного интеллекта, поскольку может поставлять комплектующие профильным компаниям.

Пока же волну ИИ оседлали акции Intel, продолжив рост на фоне общего роста цен на акции компаний сектора.

В прошлом месяце Intel сообщила о самом большом квартальном убытке в первом квартале, поскольку нарастила производство и инвестировала в производственные предприятия.

Падения недели

Advance Auto Parts Inc (NYSE: AAP) -39,09%

Акции ритейлера автозапчастями упали более чем на 30% в первые часы торгов в среду. причиной стали худшие, нежели ожидали на Уолл-стрит, результаты по прибыли за первый квартал. Руководство компании также снизило годовой прогноз и объявило о сокращении квартальных дивидендов.

Advance Auto Parts объяснила свои плохие результаты за первый квартал и низкие перспективы более высокими затратами на профессиональные продажи, инфляционным давлением, проблемами с цепочкой поставок и более скудным, чем ожидалось, ассортиментом продукции.

Dollar General Corporation (NYSE: DG) -18,08%

Акции дисконтной розничной сети рухнули после публикации свежих квартальных результатов. Dollar General больше не получает прибыли, повышая цены — это просто попытка не отставать от инфляции. А с падением посещаемости магазины становятся менее прибыльными.

Все это заставило аналитиков снизить целевые прогнозы по акциям компании, что только усилило опасения инвесторов.

Менеджмент Dollar General ожидает, что во втором квартале сохранятся текущие тенденции. Компания понизила свой прогноз роста продаж в магазине до 1−2% по сравнению с не менее 3%, указанными в предыдущем прогнозе.

Target Corporation (NYSE: TGT) -5,05%

Акции Target за последние две недели потеряли колоссальные $13,8 млрд, опустившись до самого низкого уровня с 2020 года. Розничный продавец стал жертвой общенационального бойкотаего коллекции одежды для ЛГБТ «LGBTQ pride»

Уолл-Стрит обеспокоена тем, что Target постигнет та же участь, что и Anheuser-Busch, чьи продажи Bud Light упали более чем на 25% с тех пор, как 1 апреля бренд привлек влиятельного трансгендера Дилана Малвани для продвижения пива.

В результате непрекращающихся нападок ритейлер заявил, что изымет одиозные предметы из коллекции «PRIDE», сославшись на «изменчивые обстоятельства» и «значительное конфронтационное поведение», но не уточнил, какие именно.

Среди представленных в коллекции вещей наибольшее внимание привлекли «удобные» женские купальники, которые позволяют транс-женщинам, не сделавшим операцию по изменению пола, скрывать свои гениталии, а также детская одежда с радужной тематикой.

Target также объявила, что переместит свою секцию Pride в заднюю часть магазинов.

Тем не менее, аналитики с Уолл-стрит не изменили свои рейтинги Target. «Мы думаем, что это будет второстепенным в долгосрочной перспективе», — пояснил аналитик Edward Jones Брайан Ярбро.

Главные события недели

05 июня — понедельник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: IPG (IPG), Kraft Heinz (KHC), Ross Stores (ROST).

• Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за май 2023.

• Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM за май 2023.

06 июня — вторник

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Avery Dennison (AVY), Cigna (CI), Halliburton (HAL), Old Dominion Freight Line (ODFL), Schlumberger (SLB).

• Отчеты эмитентов: JM Smucker (SJM).

• Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA.

07 июня — среда

• Эмитенты выплачивают дивиденды: BlackRock (BLK), Brown Forman (BFb), Kimco Realty (KIM), NVIDIA (NVDA).

• Отчеты эмитентов: Brown Forman (BFb), Campbell Soup (CPB).

• Запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики (EIA).

08 июня — четверг

• Эмитенты выплачивают дивиденды: ADP (ADP), CME Group (CME), Fidelity National Info (FIS), IDEX (IEX), Kimberly-Clark (KMB), Omnicom (OMC), PPL (PPL).

• Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США.

09 июня — пятница

• Эмитенты выплачивают дивиденды: Ametek (AME), FedEx (FDX), VF (VFC), Williams (WMB).