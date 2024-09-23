Страны запада создают коалицию для противостояния Китаю в добыче важнейших металлов

Западные страны объединяют усилия, чтобы ослабить хватку Китая в области критически важных минералов. Коалиция из 14 правительств объявляет о создании сети финансирования проектов по обеспечению сырьем, необходимым для технологической промышленности, пишет The Financial Times. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Государственная поддержка

Западные страны направляют свои агентства по финансированию развития и экспортному кредитованию на работу с частной промышленностью для поддержки проектов по добыче важнейших полезных ископаемых, стремясь сломить удушающий контроль Китая над сектором, который необходим для высокотехнологичных отраслей промышленности.

В понедельник на мероприятии в Нью-Йорке Партнерство по безопасности минеральных ресурсов (MSP), объединяющее 14 стран и Европейскую комиссию, представит новую сеть финансирования, пытаясь активизировать международное сотрудничество и пообещать финансовую поддержку огромному никелевому проекту в Танзании, поддерживаемому горнодобывающей компанией BHP.

В состав MSP входят США, Австралия, Канада, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Республика Корея, Норвегия, Швеция, и Великобритания.

В совместном заявлении, которое должно быть опубликовано на полях Генеральной ассамблеи ООН, говорится, что сеть будет «укреплять сотрудничество, способствовать обмену информацией и совместному финансированию». В нем перечислены 10 важнейших проектов по добыче полезных ископаемых, которые уже получили поддержку от правительств стран-партнеров MSP.

Представители компаний BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup, Rio Tinto и Anglo American, как планируется, примут участие во встрече на фоне стремления привлечь частных инвесторов и горнодобывающие компании к дальнейшему инвестированию в этот сектор.

Хосе Фернандес, заместитель госсекретаря США по вопросам экономического роста, сказал, что еще 30 проектов по добыче критических минералов находятся на рассмотрении MSP, поскольку западные правительства стремятся обеспечить себя сырьем, необходимым для производства всего — от электромобилей до современного оружия.

«То, что делает Китай, — это следование правилам игры монополиста, чтобы устранить конкуренцию», — сказал Фернандес, который обвинил Пекин в «перепроизводстве и хищническом ценообразовании», чтобы сохранить контроль над глобальными поставками важнейших минералов.

«Мы понимаем, что не можем решить эту проблему с помощью какой-то одной страны, вместе мы сильнее», — сказал он в интервью.

Реакция на торговые войны

США и Китай оказались втянуты в торговую войну, в ходе которой Вашингтон ввел ограничения на экспорт и другие ограничения на полупроводники и другие передовые технологии.

Китай принял ответные меры, ограничив экспорт некоторых полезных ископаемых, включая сурьму — малоизвестный металл, используемый в бронебойных боеприпасах и очках ночного видения.

Китайские компании контролируют 90% мировых мощностей по переработке редкоземельных металлов и более половины мощностей по переработке кобальта, никеля и лития, которые используются для производства батарей для электромобилей.

«Они были монополистами — мы меняем эту ситуацию», — сказала Эбигейл Хантер, исполнительный директор SAFE Center for Critical Minerals Strategy, неправительственной организации, которая в партнерстве с государственным департаментом США содействует инвестициям в цепочку поставок критических минералов.

По словам Хантер, цель заключается в том, чтобы дать «странам с низким уровнем дохода, в частности, альтернативу Китаю, когда речь идет о финансировании».

Международная финансовая корпорация развития США опубликует письмо о намерениях предоставить долговое финансирование для горнодобывающего проекта в Танзании, который ослабит контроль Китая и Индонезии над поставками никеля, ключевого ингредиента аккумуляторов.

Проект бросает вызов китайским инвестициям в Индонезию, которые изменили рынок никеля, превратив страну Юго-Восточной Азии в фактического монополиста, занимающего 55% мирового производства, по сравнению с 16% в 2017 году.

Китай опережает Запад в реализации важнейших проектов по добыче полезных ископаемых, получая выгоду от субсидий, облегченного доступа к финансированию, более совершенных технологий переработки, более низких затрат и терпимости к более слабым экологическим стандартам.

Частные инвесторы считают, что растущий спрос на сырье, необходимое для энергетического перехода, создаст прибыльный и более стабильный рынок. Но они говорят, что для привлечения большего объема капитала необходима дальнейшая поддержка и государственно-частное сотрудничество.

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«Инвесторы не стали бы смотреть на эти вещи, если бы не было потенциальной прибыли, но это сложно. И вопрос в том, сможем ли мы продеть нитку в иголку», — сказал Доминик Рааб, бывший заместитель премьер-министра Великобритании и глава отдела глобальных отношений в Appian Capital Advisory, крупном инвесторе в критически важные минералы.

«Я думаю, мы начали собирать воедино части пазла. Но мы еще не определились с его масштабами. И мы должны продемонстрировать свою устойчивость».