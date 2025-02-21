Ставка на укрепление доллара не сработала: что пошло не так

Короткая неделя, много шума вокруг Украины, Европы и Трампа, кажется, что вот-вот и камни начнут падать с неба, но на рынках все спокойно. Почему рынки реагируют именно так, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Инвесторы в доллар пересматривают стратегию

Кроме спокойствия рынков, за первые три торговых дня недели S&P 500 установил два исторических рекорда, а руководители крупнейших американских компаний просто излучают уверенность в завтрашнем дне. Вот вам и «мир, как воля и представление» — для кого-то все хорошо, а у кого-то катастрофа!

Главным событием недели из запланированных было обнародование протокола последнего, январского заседания ФРС. Как мы и ожидали, ничем принципиально новым он не удивил: участники высказались за паузу в снижении процентных ставок, ссылаясь на тарифы президента Трампа и массовые депортации мигрантов, как факторы, которые могут подтолкнуть инфляцию к росту.

В итоге никто уже не ожидает, что снижение ставки может произойти раньше июня, да и то не факт, учитывая тарифные планы президента.

Интересно, что широко разрекламированная Трампом накануне выборов тарифная война пока имеет вид командно-штабных учений, когда бои проходят в основном на тактических картах, а не в реальной жизни.

Собственно, все, что было сделано, — это дополнительные 10% на китайский импорт и планы восстановить налоги на сталь и алюминий, которые Трамп ввел в свой первый срок. Канаде и Мексике удалось с Трампом договориться, все другие угрозы — пока на словах.

В итоге теряют терпение те, кто сделал ставку на укрепление доллара, и начинают понемногу пересматривать свою стратегию, что и привело на этой неделе к ослаблению доллара по отношению к основным мировым валютам.

Американский бизнес — в осторожном оптимизме

В отличие от Европы, где и экономика «не очень», и волнений о безопасности теперь может добавиться, американские перспективы вырисовываются в довольно ярких цветах.

По крайней мере по результатам опроса исследовательской организации The Conference Board, в котором приняли участие 134 руководителя компаний США, уверенность американских CEO в экономическом будущем выросла в первом квартале 2025 года на девять пунктов до отметки «60», что является самым высоким значением за последние три года.

По методологии The Conference Board, рост выше «50» указывает на переход от «осторожного оптимизма» к «уверенному оптимизму». Ох, и нам бы так, и не только в Информационном марафоне!

Хотя, опрос опросом, и в профессионализме The Conference Board нет никаких сомнений, не все американские компании единодушны в оценке будущих перспектив.

Так, у руководства Walmart, которая в четверг обнародовала квартальные результаты, которые, кстати, превысили прогнозы и оказались удивительно хорошими, есть определенные сомнения по поводу будущего, и оно опасается «неопределенности, связанной с поведением потребителей и глобальными экономическими и геополитическими условиями, что может повлиять на показатели».

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Джек Ма возвращается

На этой неделе порадовала Alibaba. Мы и так всегда знали, что это хорошая компания, но усложнившиеся в течение нескольких последних лет отношения ее владельца с руководством КНР не давали Alibaba трансформировать свои фактические достижения в рост цены акций.

Похоже, что Джеку Ма все же как-то удалось вернуть милость партийных бонз, и даже встретиться с самим Президентом Си, и теперь все то хорошее, что есть у компании — отличные результаты последнего квартала, успехи облачного бизнеса, агрессивные инвестиции в ИИ и другие достижения, — начинает конвертироваться в цену акций, которая на этой неделе выросла до трехгодового максимума, а за последний месяц — аж на 60%. Впечатляет!

Итак, что в итоге? Паника в Украине и Европе вряд ли зацепила за живое международных инвесторов.

По крайней мере за прошедшую неделю, по состоянию на утро пятницы, S&P 500 даже продемонстрировал небольшой рост. Ничего удивительного: разговоры о ценностях — это одно, а деньги и создание стоимости немного другое. Конечно, здорово, когда все совпадает, но есть сомнения, что в мире капитализма деньги все же важнее.