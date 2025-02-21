Рост акций: 5 неочевидных факторов, которые помогут инвестору в этом разобраться

Когда речь заходит о потенциальном росте акций, большинство инвесторов в первую очередь анализируют классические факторы, которые могут способствовать этому: прибыльность компании, финансовая отчетность, состояние экономики и макроэкономические тренды. Однако, кроме основных показателей, есть и другие, не всегда заметные, но не менее важные факторы. Они также способны влиять на стоимость ценных бумаг. Однако каковы неочевидные факторы и как они влияют на рост акций — рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

Рост цены акций — это результат сложного взаимодействия множества факторов, и неочевидные аспекты могут играть гораздо более важную роль, чем фундаментальные показатели. За цифрами и ростом часто стоят сами же люди, а инвесторы, глубже анализирующие различные факторы, получают более четкое представление о рынке. Кроме этого, они получают преимущество в принятии взвешенных решений.

Для успешного инвестирования важно не только анализировать финансовую отчетность, но и смотреть шире, обращать внимание на репутацию, конкурентную среду, регуляторные изменения и даже общественные тренды. А также учитывать, что страх, жадность, стадный инстинкт и когнитивные искажения часто становятся движущими силами резких колебаний рынка.

Как распознавать сигналы от инсайдеров

Инсайдеры — это руководители, члены совета директоров и сотрудники компании, которые имеют доступ к непубличной информации. Покупка ценных бумаг своей компании воспринимается как позитивный сигнал, что может указывать на уверенность в ее будущем росте и финансовой устойчивости. Массовые покупки также могут стимулировать спрос и рост цены акций.

Чтобы предотвратить манипуляции и злоупотребление инсайдерской информацией, существуют строгие правила, которые регулируют деятельность членов компаний. В большинстве стран инсайдеры уведомляют регуляторов о сделках с акциями компаний, а сделка на основе непубличной информации является незаконной.

В июне 2022 года Пол Пелоси, муж спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приобрел 20 тыс. акций компании Nvidia на сумму от $1 до $5 млн. Эту покупку совершили незадолго до голосования в Конгрессе по законопроекту, предусматривающему выделение $52 млрд на поддержку полупроводниковой промышленности США. После этого акции Nvidia показали значительный рост.

Поведение инсайдеров — это ценный инструмент для оценки перспектив компании, но интерпретировать его нужно с осторожностью. Сочетание анализа инсайдерской активности с другими фундаментальными и техническими показателями может помочь инвесторам принять успешное решение.

Репутация компании и восприятие бренда

В современном бизнесе репутация компании имеет решающее значение для ее успеха. Она влияет на доверие как потребителей, так и партнеров, а также на рыночную стоимость акций. Хорошая репутация способствует конкурентным преимуществам, включая высокую лояльность к себе, снижение затрат на привлечение новых клиентов и упрощенный доступ к финансированию. Негативный имидж, наоборот, может привести к снижению продаж, юридическим проблемам и падению цен на акции.

Репутация и бренд — это мощные инструменты управления стоимостью компании. Компании, которые инвестируют в развитие имиджа, получают конкурентное преимущество и долгосрочную устойчивость на рынке. Инвесторы часто учитывают эти факторы при принятии решений. Для бизнеса репутация является стратегическим активом, требующим постоянного внимания и совершенствования.

Человеческий фактор

Фондовый рынок — это не только место торговли акциями, но и арена, где человеческие эмоции и психология играют ключевую роль. Цены на акции также испытывают влияние и от субъективных решений инвесторов, которые часто обусловлены их восприятием.

Один из самых известных принципов, который объясняет поведение инвесторов, — это показатель «страха и жадности». Эти два чувства часто становятся основными двигателями рыночной активности. В кризисные моменты ими называют состояния рынка:

Страх . В моменты экономической неопределенности или негативных новостей инвесторы склонны паниковать и продавать свои активы, что приводит к снижению цен на акции. Глобальные кризисы, такие как пандемия COVID-19, вызвали массовые распродажи акций в начале 2020 года.

. В моменты экономической неопределенности или негативных новостей инвесторы склонны паниковать и продавать свои активы, что приводит к снижению цен на акции. Глобальные кризисы, такие как пандемия COVID-19, вызвали массовые распродажи акций в начале 2020 года. Жадность. В периоды роста рынка инвесторы могут подвергаться «эффекту упущенной выгоды» (FOMO — Fear of Missing Out), что заставляет их покупать активы, даже если они уже переоценены. Это часто приводит к формированию рыночных пузырей.

В 2020 году акции Tesla (TSLA) выросли на 743%, что вызвало эйфорию среди розничных инвесторов. Большинство из них хвастались в соцсетях, что разбогатели на акциях Tesla, а Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Однако в 2021 году акции резко упали на 35% после новостей о проблемах с поставками и роста процентных ставок. Это вызвало панику и массовые продажи ценных бумаг.

Осознание этих механизмов и управление своими эмоциями помогают инвесторам принимать более рациональные решения и избегать ошибок, которые могут привести к потерям. Фондовый рынок — это не только цифры, но и отражение человеческой природы, где понимание психологии является ключом к успеху.

Изменения в законодательстве

Изменения в регуляторной среде оказывают значительное влияние на фондовые рынки, особенно на стоимость акций отдельных компаний и отраслей. Политические решения, новые законы и нормативные акты могут как способствовать росту цен, так и провоцировать их падение. Не так давно действия регуляторов несколько раз становились прецедентами на рынке:

В конце 1990-х годов дерегуляция телекоммуникационной отрасли в США способствовала значительному росту таких компаний, как AT&T и Verizon, благодаря расширению рынка и снижению барьеров для инвестиций.

в США способствовала значительному росту таких компаний, как AT&T и Verizon, благодаря расширению рынка и снижению барьеров для инвестиций. Введение США пошлин на импорт китайских товаров в 2018 году привело к падению цен на акции компаний, зависящих от поставок из КНР. Однако производители, ориентированные на внутренний рынок, получили преимущество.

в 2018 году привело к падению цен на акции компаний, зависящих от поставок из КНР. Однако производители, ориентированные на внутренний рынок, получили преимущество. Принятие Европейской комиссией плана «Зеленая сделка» в 2019 году поддержало рост акций компаний, что работают в сфере возобновляемой энергетики, включая производителей солнечных батарей и ветрогенераторов.

в 2019 году поддержало рост акций компаний, что работают в сфере возобновляемой энергетики, включая производителей солнечных батарей и ветрогенераторов. В июне 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против Coinbase, крупнейшей криптовалютной биржи США. Компанию обвинили в нарушении законов о ценных бумагах, поскольку некоторые криптовалютные активы, торгуемые на платформе, являются незарегистрированными ценными бумагами. В день подачи иска акции Coinbase упали на 12% из-за страха инвесторов перед возможными санкциями. В последующие недели акции продолжили снижение на фоне неопределенности вокруг будущего регулирования крипторынка. Однако после того, как Coinbase начала активную защиту в суде и крипторынок восстановился и акции снова пошли вверх.

Для компаний эти изменения представляют как угрозы, так и возможности, а для инвесторов — сигнал к пересмотру своих стратегий. Осознанный подход к анализу изменений в законодательстве позволяет не только минимизировать риски, но и использовать возможности для увеличения доходов.

Действия конкурентов

Рынок редко существует в изоляции, а действия конкурентов могут влиять на цену акций. Если ключевой соперник компании выпускает успешный продукт или захватывает долю рынка, это может снизить ожидания инвесторов относительно перспектив компании. В то же время неудачи конкурентов могут укрепить позиции компании и подтолкнуть ее акции вверх: