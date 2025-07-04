Стабильность экономики заставит Трампа вновь атаковать ФРС

Новый великий закон

Короткая торговая неделя в канун Дня независимости подарила несколько важных событий. Пока на Киев и другие украинские города летели шахеды и ракеты, а солнца уже не стало видно из-за дыма пожаров, президент США Трамп наслаждался разговорами со своим российским коллегой, видимо, приятными, но, к сожалению, абсолютно безрезультатными, и ожидал подарка от коллег-законодателей ко Дню независимости США в пятницу, 4 июля. И преданные соратники по партии не подвели, и своего лидера не разочаровали…

Первыми подарок сделали сенаторы, проголосовав за «Big, Beautiful Bill». Точнее сами сенаторы проголосовали поровну — 50 «За» и 50 «Против», но в итоге проблему решил верный Джей Ди Вэнс, отдав свой вице-президентский голос в поддержку законопроекта.

Затем настал черед Конгресса, которому нужно было проголосовать за все изменения, принятые Сенатом. И сделать это хотелось до 4 июля, Дня независимости США, потому что не только азиатские диктаторы любят подгонять разные события к знаменательным датам, оказывается Трампу такая мода тоже по душе. И Конгресс не подвел — под руководством еще одного надежного соратника президента, спикера Джонсона, нужные голоса нашлись, хотя еще накануне многие республиканцы не собирались поддерживать законопроект. Но партийная дисциплина — святое дело, особенно, когда убеждать коллег по партии лично берется не кто-нибудь, а сам гроссмейстер по заключению соглашений.

В итоге лишь два республиканца не проголосовали «За» и со счетом 218:214 «Большой и красивый» закон был принят в четверг и будет подписан Трампом вечером в пятницу в ходе торжественной церемонии. Ожидаемо, Трамп уже заявил на весь мир, что это еще одна из его грандиозных побед, потому что «этот законопроект создаст экономический бум для Соединенных Штатов Америки».

Он, правда, забыл добавить, что вдобавок к буму, что тоже далеко не факт, новый закон еще больше обострит проблему с бюджетом, долгом и его обслуживанием. О том, что значительное количество американцев будут лишены разнообразных субсидий и социальной помощи — медицинской, образовательной, продуктовой и т. п. , и говорить не стоит — это такие пустяки.

Но что там какие-то рядовые американцы, которые сколько угодно могут критиковать новый закон, что существенно ухудшит их жизнь?! Как известно, «Big, Beautiful Bill» очень не нравится Маску, который даже пообещал создать новую партию, чтобы бороться с несправедливостью, если закон будет принят. А такие инициативы уже, в свою очередь, очень не нравятся Трампу, который, как вы, наверное, знаете, написал в своей соцсети, что зря американский народ тратил деньги на поддержку заморского гостя, и это безобразие нужно немедленно остановить, и пусть бы Маск убирался в свою Южную Африку. Вряд ли Маск куда-нибудь уберется, но бюджетная помощь и щедрые государственные заказы, которые получали компании самого богатого человека мира, могут остановиться, а без них бизнесу Маска будет очень затруднительно.

Разворот рынка труда

На экономическом фронте важнейшим событием недели стало оглашение данных о ситуации на рынке труда. Сначала огорчили данные ADP, которые оказались гораздо хуже, чем ожидалось. Прогнозировали, что в июне частные работодатели прибавят почти сто тысяч рабочих мест, а они сократили их на тридцать три тысячи. Это стало первым месяцем с марта 2023 года, когда количество рабочих мест в частном секторе уменьшилось. Хотя, следует признать, что от такого известия рынки не сильно расстроились, ведь плохие новости с рынка труда можно было считать хорошими, поскольку они повышали вероятность снижения ставки ФРС уже в июле.

А вот Отчет о состоянии рынка труда — самый важный документ на эту тему, обнародованный в конце недели, оказался более оптимистичным, чем ожидалось, — в июне количество новых рабочих мест выросло, а уровень безработицы упал, хотя прогнозировали все наоборот. Следовательно, решение о снижении ставки переносится, по крайней мере, на сентябрь, одновременно и стагфляция отменяется (или переносится на более поздний срок). Рынки снова обрадовались — настолько, что преодолели новую рекордную высоту. В этот раз радовались тому, что экономика держится и не все так плохо. Похоже, что в последнее время рынкам не так уж важно, по какому поводу радоваться — пожалуй, просто на душе радостно, а в карманах полно денег, потому что M2, объем денежной массы, уже несколько месяцев подряд рекордно растет по всему миру.

Пожалуй, одним из немногих, кто не очень обрадовался положительному Отчету о состоянии рынка труда, оказался президент Трамп, ведь у главы ФРС Пауэлла и его коллег по монетарному комитету теперь появились неплохие аргументы для того, чтобы не снижать ставку в ближайшее время. А для Трампа это проблема, потому что высокая ставка увеличивает дыру в бюджете и обостряет проблему государственного долга, который продолжает постоянно расти. А тут еще и новый законопроект добавил большого, но не очень хорошего ускорения на три с лишним триллиона…

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Так что, сразу после празднования Дня независимости, а может и раньше, ждем ливня президентских оскорблений и угроз в адрес Пауэлла, который так мешает величайшему строить свой новый волшебный мир популизма, невыполненных обещаний и нелепых решений.