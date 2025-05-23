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23 мая 2025, 12:25 Читати українською

США vs Китай: как заработать на новой холодной войне

То, что в 2018 году выглядело, как «таможенный спор» между США и Китаем, к 2025 году трансформировалось в глобальное противостояние. Какие компании удержат свои позиции в будущем и какие перспективы открыты для инвесторов, рассказала инвестиционный эксперт Дарина Совенко.

То, что в 2018 году выглядело, как «таможенный спор» между США и Китаем, к 2025 году трансформировалось в глобальное противостояние.

Стратегии США и Китая на международном рынке

Начавшееся в 2018 году при президентстве Дональда Трампа торговое противостояние между США и Китаем переросло из таможенной политики в масштабную экономическую войну. После провала «сделки первой фазы» 2020 года, в которой Китай не выполнил обещание закупить американские товары на $200 млрд, конфликт только усугубился. В 2022—2024 годах США повышали пошлины на стратегические китайские товары, а с возвращением Трампа в 2025 году конфронтация вышла на новый уровень.

Только за два месяца — с февраля по апрель 2025 года — США несколько раз повышали тарифы: сначала до 10%, затем до 34%, далее до 104%, 145%, и в конце концов до 245%. Китай отвечал зеркально — пошлины достигли 125%. Начались антимонопольные расследования и иски к ВТО. Кульминацией стали рекордные 3 400% пошлины на солнечные панели из Китая. Хотя США намекнули на возможность снижения тарифов в случае переговоров, Пекин отказал.

США продвигают рыночную модель с акцентом на частные инновации, в то время как Китай действует через централизованную стратегию и государственное планирование. Это создает условия для быстроты, конкуренции и масштабирования. Технологии рассматриваются, как стратегический национальный ресурс, а развитие происходит под руководством государства — через инвестиции, промышленное планирование и согласованную политику.

Технологический сектор под влиянием таможенной войны

В апреле таможенная и пограничная служба США объявили о важном и стратегическом исключении из списка товаров со 145% налога. Производители оригинального оборудования (OEM), выпускающие смартфоны, ноутбуки и другую потребительскую электронику, получили ослабление задним числом — с 5 апреля. Для компаний, ориентированных на аппаратное обеспечение, в частности, Apple, Dell и Nvidia, это решение способствует облегчению маржинального давления. Впрочем, инвесторам не стоит воспринимать этот шаг как признак более глубоких изменений:

Торговая политика — новый драйвер рынка. Пошлины и санкции больше не фон, а активный инструмент, оказывающий непосредственное влияние на волатильность и оценку рисков. Сейчас рынки должны оценивать геополитическую нестабильность, как и фундаментальные показатели.

Это важный защитный шаг. Исключение выглядит не как деэскалация, а как попытка сдерживания последствий — в частности, инфляционного давления на американские потребительские технологии, пока переговоры в процессе.

Риск переоценки рынка. Акции производителей аппаратного обеспечения и полупроводников могут получить краткосрочную поддержку благодаря улучшению настроений инвесторов и стабилизации маржи. Но это очень хрупкий импульс — особенно для компаний с высокой зависимостью от Китая и отсутствием стратегий хеджирования.

Преимущество программного обеспечения. Хотя этот сектор также чувствителен к макроэкономической нестабильности, компании, работающие в сфере корпоративного ПО и облачных решений, меньше зависят от пошлин и путей поставок. В условиях постоянной неопределенности предсказуемость их доходов приобретает особую ценность.

Ослабление тарифной войны — повод для переоценки рисков, а не для чрезмерного оптимизма. Смена тарифов выступает тактическим смягчением, но не снижением геополитического напряжения.

Как мы стали свидетелями технологической войны

Потребители, производители, фермеры и мировые рынки — все оказались под перекрестным огнем пошлин. Экономисты уже фиксируют последствия: в 1 квартале 2025 года ВВП США сократился на 0,3%, в Китае — спад в промышленности. Мировая торговля товарами может уменьшиться на 0,2% — это выглядит как незначительный спад, но вызывает цепной эффект.

Таможенные пошлины стали не инструментом переговоров, а оружием сдерживания. Удорожание производства в Китае заставило компании мигрировать во Вьетнам, Индию и Индонезию, что создает сложные и неустойчивые цепочки поставок.

Но суть конфликта — не просто в товарах. Это уже полноценная технологическая война. США ограничили доступ Китая к полупроводникам, ИИ и блокируют Huawei и ZTE. В ответ Пекин ускоряет курс на инновационную самодостаточность.

Представители США давно обвиняют Китай в систематических нарушениях интеллектуальной собственности, поскольку американские компании вынуждены передавать технологии в обмен на доступ к китайскому рынку. Для Вашингтона это не просто экономическая претензия, а стратегическая угроза, остающаяся непримиримой позицией в любых переговорах.

Какие компании выиграют в условиях разделенной экономики

В современных условиях компаниям придется реагировать на усиление политических барьеров, изменение цепей и новые технологические стандарты. Однако даже сейчас неизменным остается одно правило: сила — это стабильность.

Именно поэтому необходимо ориентироваться на высококачественные компании с большой капитализацией. Это бизнесы, у которых есть масштабы, мощные денежные потоки и дисциплинированное управление. Они способны преодолевать вызовы без ущерба для роста. Среди образцов диверсифицированной деятельности и надежных темпов развития:

1) Duolingo — достойна внимания из-за масштаба и защищенности. В 1 квартале 2025 года количество ежедневных пользователей выросло на 50% — до 46,6 млн, а количество платных подписчиков превысило 10 млн (+40% г/г). Ключевым драйвером стал запуск 148 новых курсов, созданных с помощью ИИ. Компания сохраняет гибкую структуру без раздувания штата или бюджета, и при этом остается независимой от геополитических рисков. Duolingo уверенно укрепляет позиции, как глобальная, персонализированная и эффективная образовательная платформа нового поколения.

2) Microsoft — стабильность и лидерство в ИИ. После недавнего отчета акции выросли на 8%, облачные сервисы и программное обеспечение — на стабильном подъеме, а капитальные инвестиции в ИИ увеличились на 53%. Azure продолжает стимулировать рост, а Microsoft активно использует ИИ, как экосистему, в которой сама и работает. В то же время компания сохраняет четкий контроль над операционной эффективностью и имеет амбициозную бизнес-модель для будущего.

3) Invesco China Technology ETF — устойчивость под давлением. CQQQ торгуется на уровне $42,27 (по состоянию на 22 мая 2025 года) с прибыльностью +10,16% с начала года. Основные драйверы — позиции в Tencent и других ключевых IТ-компаниях Китая. Фонд обеспечивает доступ к индустрии средних и мелких технологических компаний, выигрывающих на фоне государственной стратегии «собственной инновации». Ставка на локальных производителей облачных решений и чипов снижает зависимость от внешних рынков и повышает диверсификацию вне BigTech.

4) Amazon — инновации с осторожным подходом. AWS остается ключевым драйвером, обеспечившим $11,5 млрд операционной прибыли в 1 квартале этого года. Компания планирует инвестировать более $100 млрд в ИИ-инфраструктуру, чем делает ставку на долгосрочное лидерство в облачных технологиях. Но около 30% продавцов на маркетплейсе и значительная часть электроники идут из Китая — это создает риски на фоне торгового напряжения. У Amazon есть мощности для масштабирования, но ее будущее — в балансе между инновациями и геополитикой.

Время стратегии, а не спринта

В современном мире, где геополитическая нестабильность становится новой нормой, инвесторам нужно переосмыслить свои подходы. Успешными будут не те компании, которые просто адаптируются, а те, которые строят стратегию для сильных позиций и встраиваются в национальные технологические стратегии. Кроме этого, важным фактором является зависимость от уязвимых цепей снабжения. Приоритет следует отдавать компаниям с высокой маржинальностью, низкими запасами и устойчивыми бизнес-моделями.

Системы становятся более автономными, и при этом растет значение программного обеспечения, облачной инфраструктуры и локальных инноваций. Формирование инвестиционного портфеля должно основываться на глубоком анализе активов, глобальной диверсификации и выборе бизнес-моделей, способных противостоять политическим рискам.

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Инвестирование больше не ограничивается финансовыми показателями — оно требует понимания геополитического контекста и способности идентифицировать компании, которые не только адаптируются к изменениям, но и формируют новые правила игры.

Автор:
Совенко Дарья
Инвестиционный эксперт Совенко Дарья
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