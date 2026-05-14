14 мая 2026, 14:39

США или Европа: компании какого региона нужно выбрать для инвестиций

Редакция продолжает новый проект — портфель читателей «Минфина». Мы предлагаем вам на выбор несколько активов, а вы голосуете и определяете, какой из них следует добавить в портфель. На этот раз выбираем из индексных фондов рынка США и Европы. Так что выбирайте, у какого из них лучшие перспективы.

Что уже в портфеле

В прошлой публикации мы поставили на голосование инвестиции в золото или медь. В голосовании на сайте и социальных сетях «Минфина» приняли участие 916 читателей. Из них 42% — проголосовали за золото. Еще 34,3% — высказались за медь, и 23,7% — против обоих вариантов.

Поэтому, по результатам голосования, мы добавляем в портфель 1 акцию фонда SPDR Gold Shares, который вкладывает деньги инвесторов в физическое золото, а поэтому его колебания отражают изменение цены металла.

К моменту открытия рынка утром в понедельник цена акций фонда составила $435,5. Сейчас же она упала до $430,8, то есть пока инвестиции «в минусе» на $4,7, или же на 1,08%.

Теперь же рассмотрим варианты для нашей второй инвестиции.

Фондовый рынок США

Инвестировать в фондовый рынок США мы предлагаем, приобретя одну акцию индексного фонда SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). Этот фонд вкладывает средства в компании из индекса S&P 500, полностью повторяя его колебания. При этом чем больше капитализация компании и ее доля в индексе, тем больше фонд покупает ее акций.

В индекс входит 500 крупнейших публичных компаний США с общей капитализацией $58 трлн. Это около 80% всего фондового рынка Штатов. Поэтому считается, что покупка акций этого фонда обеспечивает идеальную диверсификацию и позволяет вкладывать деньги практически во всю американскую экономику.

Традиционно преимуществом инвестиций в компании США считается более динамичный рост американской экономики. К примеру, в прошлом году ВВП США прибавил около 2%, в то время как ЕС — всего 1%. А в 2024 году — 2,8%, против менее 1% в Европе.

Компаниям из США легче привлекать инвестиции, у них менее зарегулировано законодательство и рынок труда, более низкие налоги, плюс более дешевые энергоносители, благодаря собственной добыче нефти и газа. В то же время главное преимущество фондового рынка США, по сравнению с европейским, — это ключевая роль технологических гигантов. В индекс S&P 500, в частности, входит самая дорогая компания мира NVIDIA с капитализацией около $5,5 трлн. Также к отметке $5 трлн приближается Alphabet (Google), свыше $4 трлн стоит Apple, а Microsoft — свыше $3 трлн. В первой десятке крупнейших компаний индекса 8 представляют технологический сектор. Только замыкают десятку инвестиционная компания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway и лидер американского ритейла Walmart.

Внедрение искусственного интеллекта и акцент на новейших технологиях — опора стремительного роста американского рынка. При этом, если раньше на ИИ-революции росли в основном компании, которые непосредственно к ней причастны, вроде поставщика «железа» для вычислительных центров NVIDIA или разработчика собственного чат-бота Alphabet, то сейчас список бенефициаров расширяется.

Например, из-за необходимости современных дата-центров в электроэнергии в выигрыше ее поставщики, производители солнечных панелей, сервисные компании и т. д. Их рост эксперты сравнивают с поставкой лопат во время золотой лихорадки.

Стремительное развитие технологий сказывается на индексе S&P 500. В 2023 и 2024 годах оно росло примерно на 24%. В прошлом году рост немного притормозил, но все еще продемонстрировал впечатляющие 16%.

Некоторые инвестиционные банки ожидают «продолжения банкета». В Morgan Stanley считают, что с нынешнего 7 481 пункта за год индекс дойдет до 8 300, то есть вырастет примерно на 11%. Приблизительно на том же уровне увидеть индекс ожидают специалисты Yardeni Research.

В то же время Goldman Sachs и HSBC прогнозируют довольно скромный рост — до 76 00 пунктов, то есть на 1,5%. Пессимизма добавляет геополитическая нестабильность, дорогостоящая нефть и непредсказуемая тарифная политика Трампа. Но самый большой «черный лебедь» скрывается в оценке технологических компаний. Специалисты все чаще говорят о ИИ-пузыре, который подобен к перекупленности рынка накануне кризиса доткомов начала нулевых.

И действительно, мало кто сомневается, что частники компаний, которые сейчас стремительно растут, не выдержат темпа и провалятся. Подобно тому, как ушел в небытие бывший интернет-лидер Yahoo.

Но именно в этом и преимущество индексного фонда. Мы не знаем, кто в будущем станет лидером ИИ-рынка. Но можем не сомневаться, это будет кто-то из американских компаний. И эта компания будет обязательно входить в состав S&P 500.

Еще год-два назад многие эксперты прогнозировали чуть ли не банкротство Alphabet. Мол, традиционным поиском никто уже не будет пользоваться, все пойдут в чат-боты. А что в итоге? Alphabet быстро развивает собственные ИИ-модели и уже наступает на пятки ChatGPT. Акции корпорации за год подорожали на 148%. Возможно, какие-то технологии это предусмотрели и неплохо заработали. Но заработали также и инвесторы в индекс S&P 500, при этом они могли вообще не интересоваться, как там обстоят дела у техногиганта. Просто в их портфеле уже был весь сектор и сотни других компаний.

Фондовый рынок Европы

Если вам не нравится чрезмерная зависимость американского индекса от технологического сектора и пугает возможный пузырь, стоит присмотреться к европейским акциям.

Аналог S&P 500 в Европе — STOXX 600. Как можно понять из названия, в него входит 600 крупнейших компаний континента. Есть и ETF, которые ориентируются на этот индекс, в частности, iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF.

Общая капитализация компаний индекса куда скромнее, чем у американского аналога, — около $7,7 трлн. В то же время европейские акции значительно менее перекуплены. Если соотношение цены компаний к прибыли у S&P 500 около 30, то у представителей STOXX 600 — 18.

Европейский рынок более диверсифицирован и не зависит от одного направления. Давайте посмотрим, какие компании входят в первую десятку индекса по капитализации.

На первой строчке нидерландский производитель машин для создания микросхем ASML с капитализацией $601 млрд. Технологический сектор в первой десятке также представляет немецкий разработчик программного обеспечения для бизнеса SAP ($198 млрд).

Кроме того, среди ключевых компаний индекса производители люксовых товаров LVMH ($264 млрд) и Hermès ($163 млрд). Промышленные гиганты Siemens ($243 млрд) и Schneider Electric ($154 млрд). Производитель косметики L'Oréal ($190 млрд) и лидер энергетики Total ($201 млрд).

Также среди ключевых компаний Европы фармацевты, банки, автомобильные гиганты. Одним словом, представители совершенно разных отраслей.

Большой перечень и стран, представители которых входят в индекс. Лидеры здесь, конечно, крупнейшие экономики Европы — Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды. Но есть также и представители Польши, Финляндии, Португалии и многих других стран.

Рост STOXX 600 значительно более скромный, чем у S&P 500. За последний год индекс прибавил 12,5%, а за 5 лет — вырос на 38%. Для сравнения: «американец» за этот период увеличился на 78%.

Среди причин более скромных результатов «европейца» — худшая ситуация в экономике, война в Украине, энергетические кризисы (сначала из-за российского вторжения, а теперь война в Иране), а также торговые конфликты с США и ослабление рынка Китая.

В то же время эксперты видят потенциал роста для европейских компаний. Надежду дает неустанный зеленый переход, который со временем сделает континент энергетически независимым и снизит стоимость электричества. Также Европа активно автоматизирует производство, что в будущем существенно удешевит и улучшит продукцию.

Прогнозы роста STOXX 600 на этот год достаточно скромны, но все же индекс должен быть «в плюсе». UBS ожидает роста на 8−10%. Приблизительно о том же диапазоне говорят Citigroup и Barclays. Goldman Sachs ожидает роста на 5%.

В целом выбор инвестиций можно сделать по следующему принципу. Если вы верите в ИИ-революцию и дальнейший рост технологического сектора — выбирайте американский индекс. Если же вы больше доверяете классическому производству, финансовому сектору и энергетическому переходу — ваша ставка на Европу.

Поэтому голосуйте, что вам больше нравится, и формируйте инвестиционный портфель.

Автор:
Олексій Писарев
Заместитель главного редактора Олексій Писарев
Пишет на темы: Инвестиции, фондовый рынок, forex, макроэкономика
