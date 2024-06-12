В этом году наши соотечественники впервые массово отчитывались о контролируемых ими иностранных компаниях. Почему им пришлось отчитываться об этих активах, сколько они принесли налогов и как новые данные будет обрабатывать ГНС, рассказал директор АФ «Киевская Аудиторская Служба» Владимир Гаркуша.
Сколько украинцев владеют иностранными компаниями и много ли зарабатывают
30 апреля истек срок представления физлицами отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Тысячи граждан-налоговых резидентов Украины официально задекларировали зарубежные активы, среди которых корпоративные права нерезидентных компаний, счета в иностранных банках, ценные бумаги, недвижимость
По сути речь идет о первой КИК-отчетности в Украине. Подача такой отчетности была предусмотрена законодательством еще в 2023 году, но воспользовались возможностью декларанты в количестве на уровне статистической погрешности.
О чем теперь могут узнать налоговики
О цифрах чуть позже, главный результат — 3 интересных момента.
Некоторые контролеры КИК впервые просто были вынуждены предоставить соответствующий отчет, поскольку он представляется исключительно как приложение к декларации об имущественном положении. Дискомфорт почувствовали политически влиятельные лица, потому что декларации, которые госслужащие и депутаты всех уровней ранее подавали в НАПК, далеко не всегда содержали информацию о принадлежащих им контролируемых иностранных компаниях и их активах.
Сам КИК-отчет, как и добавленная в него финансовая отчетность иностранной компании, не содержат детализированной информации об активах компании и движении средств на банковских счетах. Но, согласно законодательству, налоговики имеют право требовать у контролера КИК аудит финансового отчета принадлежащей ему компании.
А такой отчет (с добавленными первичными документами) уже такую аналитику имеет. Прежде всего, что обязательно заинтересует налоговиков, — корпоративные права украинских предприятий в собственности иностранной компании, а следовательно, косвенно у контролера-декларанта, не всегда отвечающего информации в госреестрах в части определения конечного бенефициара украинских предприятий.
Банковские выписки, кроме движения средств, связанных с хозяйственной деятельностью контролируемой иностранной компании, также будут красноречиво свидетельствовать о банковских переводах на собственные счета бенефициаров и членов семьи, включая название банка и номер счета.
Подавляющее большинство таких счетов в предварительных персональных декларациях не числится. Кроме того, подтвержденная информация о контроле над КИК, которая, например, имеет хозяйственные связи с украинским предприятием, что связано с одним и тем же лицом, дает все основания налоговикам применять весь спектр штрафных санкций, предусмотренных законодательством о трансфертном ценообразовании.
Где у украинцев есть бизнес и сколько на нем зарабатывают
Мы теперь четко знаем, сколько в Украине легализованных владельцев иностранных компаний — 11391 человек. В среднем на одного контролера приходится по две КИК. За 2023 год большинство КИК-отчетов было представлено в сокращенной форме, что рационально ввиду того, что налоговые органы могут цепляться к отчету за 2022 год и иметь возможность подкорректировать КИК-отчет за 2023 год.
Более тысячи контролеров почему-то подали отчеты после первого мая. Более половины стран, где зарегистрированы КИК, в своем законодательстве предусматривают налоговые преференции или являются банальными оффшорами (Эстония, Великобритания, Венгрия, Кипр, Белиз
Что налоговая будет делать дальше
Ожидаемая реакция налоговиков на первые результаты КИК-отчетности. Учитывая вал представленных отчетов, ГНС решила сконцентрироваться на крупных налогоплательщиках и промышленных группах: в каждом регионе сформированы списки топ-предприятий, на которых налоговики будут сосредоточены в первую очередь.
Большие надежды ГНС возлагает на перспективы автоматического обмена налоговой и финансовой информацией в рамках CRS со своими зарубежными коллегами и банками. По словам директора Департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Екатерины Рыженковой, ГНС уже успешно пользуется обменом информацией с иностранными налоговыми органами многих стран.
Наведен порядок в администрировании процесса подачи запросов иностранным органам, предусматривается автоматизация переводов и составление запросов для сокращения процедурных сроков с одного месяца до нескольких дней. Налоговики осознают, что получение информации из реестров компаний в других странах не всегда будет результатом (особенно, если это какие-то островные государства Карибского бассейна).
Другое дело — информация из банков, где имеют счета «островные» компании, а они преимущественно находятся в Европе и в файлах компаний есть полная информация о бенефициарах. Более того, ГНС планирует использовать в качестве реального инструмента поиска и анализа информации о плательщиках систему OSINT (Open Source Intelligence).
Дальше было бы логичным привлечение искусственного интеллекта типа ChatGPT. Общая идея таких новаций — максимально задействовать все возможные механизмы возврата капиталов в Украину. В этом же ряду — инициатива ГНС о продлении сроков исковой давности (в контексте сроков давности для проведения проверок и определения сумм денежных обязательств) с семи до десяти лет.
ГНС начинает электронную рассылку в электронные кабинеты налогоплательщиков, которые идентифицируются как контролеры украинских компаний (через нерезидентные компании) в госреестрах или в банках, и не подавали КИК-отчеты. В перспективе — проверка заявленных в КИК-отчетах оснований освобождения от налогообложения, отвечает ли она требованиям налогового законодательства и реальным фактам.
По словам налоговиков, трасты — это самая слабая тема, поэтому будет активно исследоваться ГНС. Дело в том, что, с одной стороны, в дискреционных трастах невозможно установить право собственности на активы бенефициаром, и законодательство Украины предусматривает такую ситуацию, когда конечного бенефициара установить невозможно. С другой стороны, определенное количество украинских активов находится в собственности таких трастов, а по ним контролеры в большинстве своем не подавали КИК-отчеты.
Самые частые ошибки при подготовке КИК-отчетов
Налоговики определили самые частые ошибки при подготовке КИК-отчетов. Среди технических следующие:
- путаница с определением фактического или юридического контроля (от этого зависит и объект налогообложения в Украине),
- ошибочно определен финансовый год отчетности контролируемой компании,
- путаница с применением курса гривны при перечислении финансовых показателей контролируемой компании.
Среди более серьезных — ошибки или вообще игнорирование заполнения граф 31−33, касающиеся трансфертного ценообразования. ГНС настаивает на корректировке представленных отчетов 2023 года до конца 2024 года иначе угрожают штрафами. В общем, и налоговики, и сами декларанты соглашаются, что форма КИК-отчета и приложений к нему несовершенны и содержат много неточностей.
То же касается и нормативной базы. Чего стоит п. 120.7 ст. 120 НКУ, предусматривающий штраф в 3% дохода КИК за неотражение в отчете информации о количестве сотрудников контролируемой компании. Не понятно, как это влияет на налогообложение доходов КИК в Украине.
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Правки к Налоговому кодексу (законопроект № 8137), устраняющие часть недостатков, до сих пор не рассмотрены во втором чтении. В частности, в контексте определения контролирующего лица, увеличения срока подачи КИК-отчетов, уменьшения суммы штрафных санкций. Новый закон № 10168−2 фактически откладывает применение штрафных санкций на период после завершения военного положения. Но налоговики настаивают на том, что они не отменяются вообще и в свое время все будет учтено.
Что касается самих контролеров-декларантов
Создалось впечатление, что часть декларантов колебались по поводу подачи отчетов или откладывали для себя этот вопрос в «долгий ящик». При этом не принималось во внимание, что КИК-отчету предшествует составление финансового отчета нерезидентной компании. Проблема в том, что в некоторых юрисдикциях такая отчетность вообще не предусмотрена, и приходилось готовить ее с «чистого листа». А, скажем, на том же Кипре к финотчету обязательно прилагается аудиторское заключение.
Эти причины привели к существенному продлению сроков составления отчетов. К примеру, наша компания последние месяцы в авральном порядке готовила сотни финансовых и КИК-отчетов. Некоторые отечественные предприниматели — владельцы иностранных контролируемых компаний находятся за рубежом, получили там ВНП, локальные налоговые номера и решили не отчитываться в Украине.
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Вряд ли этот вопрос был глубоко проанализирован с учетом КИК-законодательства стран нового резидентства и Конвенций об избежании двойного налогообложения.
Сейчас все ждем первые официальные реакции ГНС по результатам поданных КИК-отчетов.
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