Сколько украинцев владеют иностранными компаниями и много ли зарабатывают

В этом году наши соотечественники впервые массово отчитывались о контролируемых ими иностранных компаниях. Почему им пришлось отчитываться об этих активах, сколько они принесли налогов и как новые данные будет обрабатывать ГНС, рассказал директор АФ «Киевская Аудиторская Служба» Владимир Гаркуша.

30 апреля истек срок представления физлицами отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Тысячи граждан-налоговых резидентов Украины официально задекларировали зарубежные активы, среди которых корпоративные права нерезидентных компаний, счета в иностранных банках, ценные бумаги, недвижимость и т. д. Сейчас уже можно подвести первые итоги этой кампании.

По сути речь идет о первой КИК-отчетности в Украине. Подача такой отчетности была предусмотрена законодательством еще в 2023 году, но воспользовались возможностью декларанты в количестве на уровне статистической погрешности.

О чем теперь могут узнать налоговики

О цифрах чуть позже, главный результат — 3 интересных момента.

Некоторые контролеры КИК впервые просто были вынуждены предоставить соответствующий отчет, поскольку он представляется исключительно как приложение к декларации об имущественном положении. Дискомфорт почувствовали политически влиятельные лица, потому что декларации, которые госслужащие и депутаты всех уровней ранее подавали в НАПК, далеко не всегда содержали информацию о принадлежащих им контролируемых иностранных компаниях и их активах.

Сам КИК-отчет, как и добавленная в него финансовая отчетность иностранной компании, не содержат детализированной информации об активах компании и движении средств на банковских счетах. Но, согласно законодательству, налоговики имеют право требовать у контролера КИК аудит финансового отчета принадлежащей ему компании.

А такой отчет (с добавленными первичными документами) уже такую аналитику имеет. Прежде всего, что обязательно заинтересует налоговиков, — корпоративные права украинских предприятий в собственности иностранной компании, а следовательно, косвенно у контролера-декларанта, не всегда отвечающего информации в госреестрах в части определения конечного бенефициара украинских предприятий.

Банковские выписки, кроме движения средств, связанных с хозяйственной деятельностью контролируемой иностранной компании, также будут красноречиво свидетельствовать о банковских переводах на собственные счета бенефициаров и членов семьи, включая название банка и номер счета.

Подавляющее большинство таких счетов в предварительных персональных декларациях не числится. Кроме того, подтвержденная информация о контроле над КИК, которая, например, имеет хозяйственные связи с украинским предприятием, что связано с одним и тем же лицом, дает все основания налоговикам применять весь спектр штрафных санкций, предусмотренных законодательством о трансфертном ценообразовании.

Где у украинцев есть бизнес и сколько на нем зарабатывают

Мы теперь четко знаем, сколько в Украине легализованных владельцев иностранных компаний — 11391 человек. В среднем на одного контролера приходится по две КИК. За 2023 год большинство КИК-отчетов было представлено в сокращенной форме, что рационально ввиду того, что налоговые органы могут цепляться к отчету за 2022 год и иметь возможность подкорректировать КИК-отчет за 2023 год.

Более тысячи контролеров почему-то подали отчеты после первого мая. Более половины стран, где зарегистрированы КИК, в своем законодательстве предусматривают налоговые преференции или являются банальными оффшорами (Эстония, Великобритания, Венгрия, Кипр, Белиз и т. д. ). Ожидаемо в Польше зарегистрировано 25% всех КИК, это новые бизнесы граждан Украины или релоцированные предприятия. Выручка всех КИК составляет более 21 трлн. грн. По результатам декларирования было уплачено 1,776 млрд гривен налогов.

Что налоговая будет делать дальше

Ожидаемая реакция налоговиков на первые результаты КИК-отчетности. Учитывая вал представленных отчетов, ГНС решила сконцентрироваться на крупных налогоплательщиках и промышленных группах: в каждом регионе сформированы списки топ-предприятий, на которых налоговики будут сосредоточены в первую очередь.

Большие надежды ГНС возлагает на перспективы автоматического обмена налоговой и финансовой информацией в рамках CRS со своими зарубежными коллегами и банками. По словам директора Департамента трансфертного ценообразования Государственной налоговой службы Украины Екатерины Рыженковой, ГНС уже успешно пользуется обменом информацией с иностранными налоговыми органами многих стран.

Наведен порядок в администрировании процесса подачи запросов иностранным органам, предусматривается автоматизация переводов и составление запросов для сокращения процедурных сроков с одного месяца до нескольких дней. Налоговики осознают, что получение информации из реестров компаний в других странах не всегда будет результатом (особенно, если это какие-то островные государства Карибского бассейна).

Другое дело — информация из банков, где имеют счета «островные» компании, а они преимущественно находятся в Европе и в файлах компаний есть полная информация о бенефициарах. Более того, ГНС планирует использовать в качестве реального инструмента поиска и анализа информации о плательщиках систему OSINT (Open Source Intelligence).

Дальше было бы логичным привлечение искусственного интеллекта типа ChatGPT. Общая идея таких новаций — максимально задействовать все возможные механизмы возврата капиталов в Украину. В этом же ряду — инициатива ГНС о продлении сроков исковой давности (в контексте сроков давности для проведения проверок и определения сумм денежных обязательств) с семи до десяти лет.

ГНС начинает электронную рассылку в электронные кабинеты налогоплательщиков, которые идентифицируются как контролеры украинских компаний (через нерезидентные компании) в госреестрах или в банках, и не подавали КИК-отчеты. В перспективе — проверка заявленных в КИК-отчетах оснований освобождения от налогообложения, отвечает ли она требованиям налогового законодательства и реальным фактам.

По словам налоговиков, трасты — это самая слабая тема, поэтому будет активно исследоваться ГНС. Дело в том, что, с одной стороны, в дискреционных трастах невозможно установить право собственности на активы бенефициаром, и законодательство Украины предусматривает такую ситуацию, когда конечного бенефициара установить невозможно. С другой стороны, определенное количество украинских активов находится в собственности таких трастов, а по ним контролеры в большинстве своем не подавали КИК-отчеты.

Самые частые ошибки при подготовке КИК-отчетов

Налоговики определили самые частые ошибки при подготовке КИК-отчетов. Среди технических следующие:

путаница с определением фактического или юридического контроля (от этого зависит и объект налогообложения в Украине),

ошибочно определен финансовый год отчетности контролируемой компании,

путаница с применением курса гривны при перечислении финансовых показателей контролируемой компании.

Среди более серьезных — ошибки или вообще игнорирование заполнения граф 31−33, касающиеся трансфертного ценообразования. ГНС настаивает на корректировке представленных отчетов 2023 года до конца 2024 года иначе угрожают штрафами. В общем, и налоговики, и сами декларанты соглашаются, что форма КИК-отчета и приложений к нему несовершенны и содержат много неточностей.

То же касается и нормативной базы. Чего стоит п. 120.7 ст. 120 НКУ, предусматривающий штраф в 3% дохода КИК за неотражение в отчете информации о количестве сотрудников контролируемой компании. Не понятно, как это влияет на налогообложение доходов КИК в Украине.

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Правки к Налоговому кодексу (законопроект № 8137), устраняющие часть недостатков, до сих пор не рассмотрены во втором чтении. В частности, в контексте определения контролирующего лица, увеличения срока подачи КИК-отчетов, уменьшения суммы штрафных санкций. Новый закон № 10168−2 фактически откладывает применение штрафных санкций на период после завершения военного положения. Но налоговики настаивают на том, что они не отменяются вообще и в свое время все будет учтено.

Что касается самих контролеров-декларантов

Создалось впечатление, что часть декларантов колебались по поводу подачи отчетов или откладывали для себя этот вопрос в «долгий ящик». При этом не принималось во внимание, что КИК-отчету предшествует составление финансового отчета нерезидентной компании. Проблема в том, что в некоторых юрисдикциях такая отчетность вообще не предусмотрена, и приходилось готовить ее с «чистого листа». А, скажем, на том же Кипре к финотчету обязательно прилагается аудиторское заключение.

Эти причины привели к существенному продлению сроков составления отчетов. К примеру, наша компания последние месяцы в авральном порядке готовила сотни финансовых и КИК-отчетов. Некоторые отечественные предприниматели — владельцы иностранных контролируемых компаний находятся за рубежом, получили там ВНП, локальные налоговые номера и решили не отчитываться в Украине.

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Вряд ли этот вопрос был глубоко проанализирован с учетом КИК-законодательства стран нового резидентства и Конвенций об избежании двойного налогообложения.

Сейчас все ждем первые официальные реакции ГНС по результатам поданных КИК-отчетов.