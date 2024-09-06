Сентябрьские американские горки на фондовом рынке: что делать инвесторам

3 сентября стартовало ежегодное сентябрьское ралли. Как и ожидалось, рынок циклично начал двигаться, в соответствии с сезонными тенденциями, а многие компании просели в значениях. Особенно это коснулось сектора чипов и технологий, в частности, компании Nvidia. Что дальше ожидать на рынке, и стоит ли беспокоиться о техногиганте, рассказал инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Богдан Сидоренко.

Разочарование инвесторов в Nvidia

3 сентября можно было заметить резкое падение всего сектора чипов, а заголовки новостей повсюду твердили о разочаровании инвесторов в маржинальности Nvidia. В сентябре американские горки могут стать еще круче. Этому способствуют закрытие инверсии, смена монетарной политики, ребалансировка портфелей, а также рост активности на фондовом рынке после лета.

Изменения на рынке не являются критичными, и также стоит учитывать, что у Nvidia анонсирован новый продукт (компания представит флагманские видеокарты RTX 5090 и 5080 уже в сентябре 2024 года). Падение темпов роста было ожидаемым, поскольку уже к концу торговой сессии 3 сентября компания потеряла 10%. Этим падением техногигант установил исторический рекорд — потерю в $279 млрд за один день. Это самое большое падение в истории за один день по одной компании.

Intel (INTC) упала почти на 8%, Marvell (MRVL) снизилась на 8,2%, Broadcom (AVGO) потеряли около 6%, Advanced Micro Devices (AMD) снизилась на 7,8%, а Qualcomm (QCOM) упала почти на 7%. VanEck Semiconductor ETF (SMH), индекс, который отслеживает акции полупроводников, упал на 7,5%. Это худший день для компаний с марта 2020 года.

Расследования США и внезапная распродажа акций

После закрытия сессии Bloomberg сообщил, что Министерство юстиции США расследует возможные нарушения антимонопольного законодательства компанией Nvidia. Подозревают, что техногигант затрудняет переход клиентов к другим поставщикам и предоставляет льготные условия тем, кто использует исключительно ее технологии.

Министерство направило компаниям, в частности, Nvidia, юридические обязательные повестки.

Но обвал акций случился до публикации расследования. Это произошло из-за старта распродажи акций до официального объявления о начале расследования. Есть несколько возможных причин внезапной продажи:

1. Продажа происходила со стороны осведомленных лиц, то есть инсайдерская торговля.

2. Инвесторы решили зафиксировать прибыль перед возможной турбулентностью.

3. Осведомленные лица начали продажу, а остальные — просто последовали за ними, фиксируя прибыль.

Антимонопольные расследования — это обычное дело для крупных компаний. Штрафы в пару миллиардов долларов давно стали для них предсказуемым делом, тем не менее такие компании, как Nvidia, продолжают работать, принимая защитные меры.

Показатели NVIDIA

С сентябрьским ралли и финансовыми показателями стоит хорошо обдумать выбор позиции. Для точного анализа нужно узнать показатели компании:

Рост выручки, EBITDA и чистой прибыли в соотношении к темпу находится в стабильном росте. Компания может иметь премию за перспективу развития, так как находится в классе растущих. Показатели опережают ожидания рынка.

Свободные средства и долги. В долгосрочной перспективе наличные средства в разы превышают задолженность, которую компания успешно погашает. Это говорит, что деньги могут инвестировать в новые продукты и байбеки, что однозначно положительно для инвестора.

Показатели по стоимости капитала (рентабельность) на высоком уровне. Этот показатель говорит о том, как хорошо компания зарабатывает деньги с инвестиций.

Дополнительная эмиссия и байбек находятся в пределах безопасных показателей. Также скоро будет байбек в $50 млрд. Это говорит об ориентации на акционеров, что также привлекательно для инвесторов.

NVIDIA — лидер среди технологических компаний, и это также подтверждают показатели маржинальности.

Forward PE Ratio — 38,23, что для Grow-компании очень хороший показатель.

На прошлой неделе Nvidia сообщила о доходе в размере $30 млрд за квартал, который закончился в июле. Эти результаты явно выше и без того завышенных ожиданий Уолл-Стрит. Доход от модели бизнеса обработки данных и ИИ вырос на 154% в годовом измерении, частично благодаря некоторым клиентам-гигантам, которые ежеквартально покупают чипы Nvidia на миллиарды долларов.

Также стоит обратить внимание на два важных факта:

1. Джен-Хсун Хуанг, генеральный директор Nvidia, регулярно продает части своих пакетов, и это важный фактор, на который стоит обратить внимание.

2. В то же время существует большая вероятность, что задержки нового продукта компании не будет, что даст дополнительный драйвер активам.

Эта акция может быть слегка переоценена (примерно до 30%), но фундаментальные показатели являются сильными. Моя личная позиция после ознакомления с данными не является «медвежьей» по отношению к Nvidia. Вкладывать значительные средства — это повышенные риски, тем не менее после этой коррекции можно начинать подбирать в портфель.

Аналитика по акциям техногиганта

Если Nvidia покажет результаты, которые соответствуют ожиданиям, или показатели будут около этих чисел, то акции могут обновить свои максимумы. Вопреки падению на 17% за неделю, эти акции могут стать привлекательной возможностью для инвесторов.

ИИ считается новым перспективным рынком, а Nvidia — одна из ведущих компаний в этой сфере.

Как и везде, стоит действовать обдуманно: точно не стоит вкладывать все средства, а разделить инвестиции, чтобы снизить риски.

Хотя справедливая стоимость акции составляет $75,58, для быстрорастущих компаний, как Nvidia, часто существует дополнительная премия. Поэтому нынешняя цена акции считается потенциально интересной для инвесторов.

*Приведенная выше информация не является инвестиционной рекомендацией, а является субъективным мнением инвестора с опытом работы на фондовом рынке более 10 лет.