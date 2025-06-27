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27 июня 2025, 8:43 Читати українською

Рынок «умного» с/х вырастет до $33 млрд: в какие AgTech-акции вложиться

Технологическая революция происходит не только в смартфоне или на бирже, но и в почве. Однако не только технологическое развитие интересует инвесторов. Какие три акции AgTech являются наиболее перспективными, «Минфину» рассказала инвестиционный эксперт Дарина Совенко.

Технологическая революция происходит не только в смартфоне или на бирже, но и в почве.

Почему сельское хозяйство, ранее считавшееся «медленной» сферой в плане роста и технологического развития, уже сегодня задает темп инновациям? На «полях» уже используют сенсорные технологии, отслеживающие стресс растений, привлекают ИИ для анализа химического состава, внедряют механизм распознавания вредителей в машинах и еще многое другое.

То, что когда-то делали вручную, зависело от сезона и было непредсказуемым — сегодня стало цифровым, непрерывным и контролируемым. AgTech (agricultural technology) — это широкое применение передовых технологий в фермерстве и пищевом производстве. Решения столь же разнообразные, как и вызовы, которые они решают:​

  • вертикальные фермы, которые выращивают продукты в городах без почвы — только с помощью гидропоники и LED-освещения;
  • технологии редактирования генов, таких как CRISPR, делают растения устойчивыми к засухе и болезням;
  • автономные тракторы;
  • роботизированные руки, собирающие фрукты;
  • система выращивания салата в многоярусных башнях с контролируемым микроклиматом и почти без воды.

Согласно прогнозу Statista, рынок «умного» сельского хозяйства вырастет до $33 млрд к 2027 году, а инвесторы уже начинают интересоваться, как вложить в компании, действительно воплощающие инновации в агротехнике.

Corteva (NYSE:CTVA)

Corteva разрабатывает семена нового поколения. Они используют CRISPR и ИИ, чтобы усовершенствовать свойства растений для вертикальных ферм, плотной посадки и ускоренного роста.

Динамика акций CTVA за 1 год


Источник: Barron’s

Это особенно важно, поскольку вертикальные фермы с LED-освещением в городских помещениях работают только тогда, когда культуры внутри способны выдерживать стрессовые условия: ограниченное пространство, искусственный свет, ускоренные циклы роста. Именно поэтому решения Corteva имеют ключевое значение: ее семена специально разработаны для высокоточной агросреды. Это аграрные технологии нового поколения, которые компания реализует на молекулярном уровне.

Но Corteva — это не только семена. Они также развивают цифровые технологии: платформы агроаналитики объединяют данные со спутников, сенсоров в полях и прогнозы на основе ИИ, чем создают для аграриев центр управления в реальном времени — от питания растений до предотвращения болезней.

В то же время рынок начинает осознавать перспективы этой компании. По состоянию на конец июня 2025 года акции компании торгуются на уровне $77,44 и с начала года выросли на 32%. Коэффициент P/E составляет 45,39 — и хотя это может показаться высоким показателем, он не свидетельствует о переоценке в классическом понимании — скорее, о доверии к компании.

Corteva ведет деятельность более чем в 140 странах и ее рыночная капитализация составляет $50,78 млрд, что обеспечивает относительную стабильность в отрасли. Ее ежегодные инвестиции в исследования и разработки приближаются к $1 млрд — больше, чем у конкурентов Bayer и Syngenta.

Для инвесторов, стремящихся сделать ставку на будущее пищевой отрасли без типичных рисков стартапов, CTVA предлагает редкое сочетание: доказательные исследования, глобальный масштаб и потенциал роста с реальными результатами.

Deere & Co. (NYSE:DE)

Deere & Co. — лидер в сфере автономного земледелия. Их техника со встроенным ИИ (See & Spray) уменьшает использование химикатов и повышает точность обработки на миллионах гектаров.

Динамика акций DE за 1 год


Источник: Barron’s

Немногие ожидали, что одна из самых заметных историй внедрения ИИ в технологиях будет от компании, основанной еще в 1837 году, — Deere & Co. Именно она сегодня меняет представление о том, как мы выращиваем, строим и управляем землей, — благодаря машинному обучению, автономным системам и сельхозтехнике со спутниковым подключением.

Подразделение Precision Agriculture уже внедряет ИИ в технику John Deere: автономные тракторы, анализ посевов и решение See & Spray, которое в 2024 году позволило снизить использование гербицидов на 60% на более миллионе акров. В первом квартале 2025 года он принес $3,07 млрд дохода. Среди ключевых решений — JDLink Boost и спутниковая система на базе Starlink, что гарантирует стабильное соединение даже в отдаленных регионах, а облачная платформа John Deere Operations Center объединяет тысячи машин и миллионы акров в единую цифровую систему управления в реальном времени.

Deere инвестирует в «умное» производство и объединяет автоматизацию, цифровые технологии и циркулярную экономику. В нескольких штатах США компания расширяет центр переработки компонентов, модернизирует опрыскивающий завод и запускает новую модель тракторов 9RX с робототехникой и лазерной сваркой.

По состоянию на конец июня 2025 года акции Deere закрылись на уровне $514, что означает рост на 22,93% с начала года. Это показывает высокий уровень доверия инвесторов к стратегическому переходу компании в сторону технологий. Коэффициент P/E на уровне 24,87 свидетельствует о сбалансированной рыночной оценке по отношению к перспективам роста — особенно для компании, объединяющей масштаб классического промышленного производства с инновациями на основе искусственного интеллекта. Показатель EPS в $20,74 подтверждает высокий уровень доходности, а дивидендная доходность в 1,26% позволяет совмещать стабильный доход с потенциалом для дальнейших инвестиций.

В 2024 году Deere обеспечила $6,9 млрд операционного потока денежных средств, чем демонстрирует устойчивость к нестабильному спросу в агросекторе. Это результат стратегического фокуса на автоматизации и четких технологиях. Компания превращает десятилетия индустриальной мощности в платформу для нового этапа: точного, автоматизированного и высокотехнологичного сельского хозяйства. И рынок уже отмечает эту трансформацию.

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ICL Group (NYSE:ICL)

ICL Group внедряет разумное питание растений через eqo.x — биоразлагаемое удобрение нового поколения, которое синхронизирует подачу питательных веществ с фазами роста культуры. Это позволяет минимизировать потери и повысить эффективность.

Динамика акций ICL за 1 год


Источник: Barron`s

ICL, с головным офисом в Тель-Авиве, давно вышла за пределы поставок базовых аграрных ресурсов и превратилась в ключевого игрока в сфере земледелия. Ее флагманская разработка — eqo.x — хорошо иллюстрирует этот переход. Это биоразлагаемое удобрение с контролируемым высвобождением питательных веществ, которое синхронизируется с фазами роста культур: повышает эффективность усвоения азота до 80% и снижает потери питательных веществ до 50%.

Однако амбиции ICL выходят далеко за пределы продуктовых инноваций. Компания строит цифровую инфраструктуру для агросектора через платформы, типа Agmatix, которая унифицирует данные полевых испытаний между исследовательскими центрами и агробизнесом.

Платформа Growers интегрирует данные непосредственно в процессы принятия решений в поле и обеспечивает связь между фермерами, агрономами и поставщиками в реальном времени. Эта модель позволяет ICL координировать все этапы агропроизводства — от исследований до логистики, и одновременно развиваться, как надежный партнер в области цифровых решений для агросектора.

Финансовые результаты компании подтверждают эту стратегию. По состоянию на конец июня 2025 года акции ICL торгуются по $6,76, рыночная капитализация составляет $8,72 млрд, а коэффициент P/E — 22,43. Дивидендная доходность в 2,95% и рост цены акций на 45% за последние 12 месяцев представляют компанию, как стабильного игрока в достаточно волатильном секторе. EPS в $0,30 может показаться невысоким, но это результат агрессивной стратегии реинвестирования с фокусом на возобновляемые источники энергии, вертикальную интеграцию и цифровую инфраструктуру, которые создают стратегическое преимущество.

Помимо финансов, ICL продолжает вкладывать в инфраструктуру. Компания модернизирует производственные объекты по модели циркулярной экономики, использует возобновляемую энергию, сотрудничает со стартапами через Planet Startup Hub и поддерживает внутренние инновации через BIG (Business Innovation for Growth).

Благодаря многоуровневому подходу ICL масштабирует как технологическое, так и экологическое воздействие — она создает ценность для фермеров, цепи поставок и инвесторов. Компания объединяет доступность, устойчивость и рост, а также внедряет инновации на всех этапах агропроизводства — от «умных» удобрений до цифровых платформ.

Какого «урожая» ожидать от инноваций

Инвесторы, стремящиеся к практическим решениям, найдут в AgTech потенциал роста, устойчивость и доступ к отрасли, где инновации отвечают на реальные вызовы. Компании этого сектора постепенно меняют правила игры в одной из старейших сфер человеческой деятельности.

Corteva перепрограммирует культуры для контролируемых сред, Deere создает технику, которая проводит механические процессы без участия человека, а ICL синхронизирует удобрения с биологией растений и связывает всю цепь создания стоимости через данные. Эти три компании одновременно предлагают инвесторам ценные и сильные стороны: масштаб, результативность и уже работающие технологии.

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