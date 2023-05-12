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12 мая 2023, 13:40 Читати українською

Что должно «сломаться», чтобы примирить ФРС и инвесторов

Проблема с потолком американского государственного долга, что все никак не решится, заставляет финансовые рынки нервничать. Об ожиданиях инвесторов и возможных вариантах развития событий, рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Все никак не решится проблема с потолком американского государственного долга, заставляет финансовые рынки нервничать.

Поднимет ли США в 79-й раз потолок долга

Времени только до 1 июня, а затем дефолт, как предупредила Министр финансов Эллен еще несколько недель назад. Переговоры между законодателями по повышению лимита государственного долга продолжаются, партии торгуются, Трамп подливает масла в огонь, требуя существенного сокращения бюджета, а значит, социальных выплат, что может помешать демократам выиграть следующие выборы.

Да, США — не Турция, где за несколько дней до выборов можно вдвое увеличить зарплаты избирателям, в надежде завоевать их сердца. В Америке такое не пройдет, следовательно, вероятность того, что противостояние партий продолжится, очень высока.

А рынки нервничают — цены на короткие, одномесячные облигации попадали до рекордных значений, а стоимость CDS (страховка от дефолта) наоборот выросла. Если совместное решение в Конгрессе США не будет найдено, чем ближе к концу месяца, тем сильнее инвесторы будут нервничать, демонстрируя иррациональное поведение.

Ну, а если дефолт, то рынок будет ждать настоящий хаос! Хотя, честно говоря, как-то не верится, что такое произойдет, ведь за всю историю США никогда не отказывались выполнять свои обязательства и поднимали потолок долга аж 78 раз, начиная с 1960 года. Вот только не говорите, что «в этот раз будет иначе».

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Инфляция пошла на убыль, но цены продолжают расти

С ожидаемых событий недели, пожалуй, самыми главными были объявления данных о потребительской (СРІ) и промышленной (РРІ) инфляции. Оба показателя оказались меньше, чем ожидалось. Потребительская инфляция снижается уже десять месяцев подряд, с 9.1% в прошлом июне до 4.9% в апреле.

Что важно, наконец ставка ФРС превысила показатель инфляции. И хотя цены все же продолжают расти, и гораздо быстрее, чем того хочется ФРС, прогресс есть и похоже, что скоро наступит тот день, когда центральный банк США таки «развернется» и начнет снижать ставку. Рынок считает, что «разворот» произойдет уже в сентябре, следовательно, максимальное значение ставки продержится только в течение четырех месяцев.

Если верить истории, это слишком мало — в трех предыдущих циклах, начиная с 2000 года, ставка держалась на максимуме от 7 до 15 месяцев. Может, и со ставкой «в этот раз будет иначе»? Рынок считает именно так, ФРС пытается убедить инвесторов, что не стоит торопиться.

Вот и вопрос: что такое должно случиться на рынке, чтобы позиции ФРС и рынка совпали?

Ответ есть — что-то должно «сломаться», как это всегда случалось раньше, и регуляторы получат хорошую причину, чтобы ослабить давление на рынок. «Сломаться» может что угодно: банки, государственный долг, коммерческая недвижимость, узкий рынок, где все держится на нескольких компаниях, болевых точек предостаточно. И что-то мне не верится, что «в этот раз будет иначе» и новый цикл роста начнется без боли и паники.

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Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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