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31 мая 2024, 9:04 Читати українською

Оккупанты похитили более 1 700 тонн украинского зерна

Россияне за время полномасштабного вторжения похитили с оккупированных территорий Украины более 1700 тонн украинской агропродукции и продолжают уничтожать сельскохозяйственную инфраструктуру. Об этом заявил заместитель генпрокурора Дмитрий Вербицкий на Украинской зерновой конференции, передает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Россияне за время полномасштабного вторжения похитили с оккупированных территорий Украины более 1700 тонн украинской агропродукции и продолжают уничтожать сельскохозяйственную инфраструктуру.
Фото: freepik.com

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По его словам, россия украла и уничтожила украинское зерно и другую агропродукцию на миллиарды долларов.

Чтобы отследить похищенную агропродукцию и привлечь причастных к уголовной ответственности, украинские прокуроры получили приказы на арест более 20 судов, направили запросы на взаимную правовую помощь и направили в суд 20 обвинительных актов, — рассказал Вербицкий.

Расследование существенно осложняется тем, что Россия скрывает украинское происхождение агропродукции, а необходимые документы и свидетели находятся на оккупированных территориях или в самой России.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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