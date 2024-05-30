Безос подвинул Арно в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Основатель и бывший генеральный директор Amazon Джефф Безос занимает первое место в рейтинге Bloomberg самых богатых людей мира по состоянию на 30 мая 2024 года.

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Сейчас состояние Безоса составляет $205 млрд. С начала года оно выросло на $27,9 млрд.

Второе место в рейтинге занимает французский бизнесмен Бернар Арно, имеющий контрольный пакет компании LVMH. Его состояние оценивается в $203 млрд (-$4,36 млрд с начала года). Следует отметить, что в начале мая Арно возглавлял данный рейтинг.

Третью строчку рейтинга миллиардеров занимает основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, состояние которого оценивают в $202 млрд.

В десятку самых богатых людей мира также вошли основатель Meta Марк Цукерберг ($169 млрд), соучредитель компании Google Ларри Пейдж ($156 млрд), основатель Microsoft Билл Гейтс ($152 млрд), бывший гендиректор Microsoft Стив Балмер ($148 млрд), экспрезидент Alpha $147 млрд), основатель и глава корпорации Oracle Ларри Эллисон ($138 млрд) и американский инвестор и филантроп Уоррен Баффет ($133 млрд).

Единственным украинцем в данном рейтинге остается Ринат Ахметов. Он занимает 451 место с состоянием $6,44 млрд. С начала года они увеличились на $598 млн.

Всего в рейтинге 500 мест и последнюю позицию занимает японский бизнесмен Ясумицу Шигета. Его состояние оценивается в $5,71 млрд. С начала года оно уменьшилось на $215 млн.