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30 мая 2024, 16:36 Читати українською

Украина получит от США беспроцентный кредит почти на $7,9 миллиарда

Кабинет Министров одобрил проект межправительственного соглашения для получения кредита от США почти на $7,9 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабинет Министров одобрил проект межправительственного соглашения для получения кредита от США почти на $7,9 млрд.
Фото: pixabay.com

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«Это средства в рамках нового пакета американской помощи, которые будут направлены наш государственный бюджет», — написал премьер в Telegram.

США будут предоставлять средства на условиях беспроцентной ссуды, которая не будет предусматривать никаких корректировок на инфляцию. Украинские власти обязуются вернуть ссуду в оговоренные сроки: одним платежом в долларах через 40 лет после 30 сентября 2025 года (то есть 30 сентября 2065 года).

В то же время после 15 ноября 2024 года президент США может списать до 50% суммы кредита, а после 1 января 2026 года президент США может аннулировать любую сумму долга.

Кроме того, Кабмин поддержал решение о привлечении до 100 млн. евро от Европейского инвестиционного банка.

Шмыгаль напомнил, что в текущем году Украина уже получила $11,8 млрд международной финансовой помощи. Это, в частности, средства МВФ, средства Евросоюза по программе «Ukraine Facility», а также средства других партнеров: Японии, Канады, Великобритании.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Украина получила от международных партнеров $85,4 млрд для финансирования расходов государственного бюджета.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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