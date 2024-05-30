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30 мая 2024, 17:56 Читати українською

Кабмин изменил условия для неотключения бизнеса от электроэнергии

Кабинет министров внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину. Для того чтобы бизнес не выключали от электроэнергии, компания должна импортировать более 80% электроэнергии от общего потребления на соответствующий час. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кабинет министров внес изменения в Положение об особенностях импорта электрической энергии в условиях правового режима военного положения в Украину.
Фото: pixabay.com

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«В случае, когда объем приобретенной импортированной электроэнергии в соответствующем расчетном часе менее 80% общего объема потребления небытовым потребителем в каждом расчетном часе, оператором системы распределения возобновляется применение мер по принудительному ограничению электроснабжения начиная с момента обнаружения такого факта и до завершения суток поставки», — говорится в решении Кабмина.

Ранее объем импорта, необходимый во избежание отключений для бизнеса, должен составлять 50% от фактического потребления в каждом расчетном периоде в октябре-апреле и 30% — в мае-сентябре.

Нововведения объясняют необходимостью обеспечить операционную безопасность объединенной энергетической системы Украины, которая может возникнуть из-за массированных обстрелов за счет привлечения импорта электроэнергии из стран ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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