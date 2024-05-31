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31 мая 2024, 10:50 Читати українською

Финучреждения улучшили оценки устойчивости сектора

Руководители банков и небанковских финансовых учреждений два года подряд улучшают свои оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям. Об этом свидетельствуют результаты «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2024 года, пишет прессслужба НБУ.

Руководители банков и небанковских финансовых учреждений два года подряд улучшают свои оценки устойчивости финансового сектора к значительным негативным событиям.

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По результатам опроса около 95% респондентов оценили устойчивость к шокам как среднюю и выше, а общий баланс ответов второе полугодие подряд находится на самом высоком уровне с начала введения опроса в 2018 году.

Доля респондентов, считавших уровень риска в финансовом секторе высоким или очень высоким, снизилась с 50% до 41%. В общей сложности более половины опрошенных определяют уровень риска как средний.

Текущее состояние финансового сектора оценили как хорошее или очень хорошее около 45% топ-менеджеров финансовых учреждений. Две трети респондентов не ожидают его ухудшения в ближайшие полгода.

Основным источником рисков в финансовом секторе и дальше является война с Россией. В пятерку также попали риски, связанные с динамикой притока иностранного капитала, деятельностью правоохранительных органов и судебной системы, мошенничеством и кибернетическими угрозами, а также впервые за историю опросов — значительно возросшим риском качества человеческого капитала в финансовом секторе.

Склонность финучреждений к риску за последние полгода снова несколько повысилась — свидетельствуют результаты опроса.

Источник: Минфин
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