Кабмин сегодня не рассматривал повышение тарифов на электроэнергию для населения

Сегодня, 30 мая, Кабинет Министров не рассматривал на заседании вопрос изменения тарифов на электроэнергию для населения. Об этом сообщил первый заместитель главы энергокомитета Верховной Рады Алексей Кучеренко.

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«Сегодня вопрос тарифов на электроэнергию на правительстве не рассматривался — не был поставлен „с голоса“ в повестку дня. Хотя все знали, что решение должно быть принято», — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Кучеренко не указал, что именно послужило причиной непринятия решения.

Напомним

Forbes писал со ссылкой на источник в правительстве, что Кабмин на ближайшем заседании примет решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения с 1 июня.

Сообщалось, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, потребляющих в месяц свыше 100 кВт, вырастет сразу на 80% — с 2,64 до 4,8 грн за киловатт.

Для потребителей, потребляющих менее 100 кВт, тариф останется неизменным — 2,64 грн/кВт.